Zülfü Livaneli ve Mansur Yavaş’tan 'ince' koalisyon mesajları

MARUF BUZCUGİL



Ankara, CSO Ada’dan sonra geniş kapasiteli, tüm sahne sanatlarına hizmet sunabilen yeni bir sanat ve kültür merkezine daha kavuştu.

CHP’li Çankaya belediyesinin en büyük yatırımlarından biri olan yapımı yıllarca süren sanat merkezinin açılışı elbette Ankara’nın şanına yakışır şekilde yeni siyasi duruşların da habercisi oldu.

Livaneli ve Yavaş’tan, “Özgür” ve “Müsavat” göndermeleri

CHP’nin ev sahibi olduğu açılış töreninin siyasi onur konuğu İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve adı hep cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından çok sıcak ve derin mesajlarla karşılandı.

Özel, Dervişoğlu ve Yavaş, 50 yılı aşkın sanat yaşamı yanında 22.Dönem TBMM’de CHP İstanbul Milletvekili olarak da görev yapan Zülfü Livaneli’nin eserlerinin çalındığı konserde şarkılara birlikte eşlik ettiler.

Konserin bitiminde senfonik orkestranın şefi Rengim Gökmen, Zülfü Livaneli’yi, Livaneli de CHP ve İyi Parti liderleriyle Mansur Yavaş’ı sahneye davet etti. Ey Özgürlük şarkısı birlikte tekrar söylendikten sonra Livaneli şarkının adının Özgür Özel’in adıyla uyumuna işaret etti. Bu sırada hemen atılan Mansur Yavaş, İyi Parti liderinin adındaki “Müsavat” sözcüğünün eşitlik anlamına geldiğini belirterek “Özgür” ve “Müsavat” birlikteliğinin önemini vurguladı. Livaneli’nin Yavaş ve liderler sahnede yer aldıktan sonra yaptığı şakayla karışık “koalisyon” nitelemesi salondan büyük alkış aldı.

Livaneli’nin Yiğidim Aslanım türküsü sadece yitirilenlere gitti

Zülfü Livaneli’nin Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Bursa cezaevinde yatan Nazım Hikmet için yazdığı şiirden aldığı sözlerle bestelediği ve ilk kez 1993’te katledilen gazeteci Uğur Mumcu için seslendirdiği Yiğidim Aslanım türküsü yitirilenlere adandı. CHP mitinglerinde 19 Mart’tan bu yana hep cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’na adanan bu türkü konserde fonda akan görüntüler eşliğinde başta Uğur Mumcu olmak üzere siyasi cinayetler, suikastlere kurban olanlar ve Anıtkabir’de yatan Atatürk için söylendi.

Sanat Merkezi açılışında ve konser sırasında Ekrem İmamoğlu adı geçmedi.

Opera da sahnelenebilecek

Eskişehir yolu üzerinde 22 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Atatürk Sanat Merkezi akustiğinin dünya standardında olduğu belirtilen 1000 ve 500 kişilik iki salondan oluşuyor. Geniş fuaye alanı ise sergilere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmış bulunuyor.

Merkezin 1000 kişilik salonu geniş sahnesi ve orkestra çukuru barındırabilmesiyle opera salonu işlevi de görebiliyor.

Açılış konserinde Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Symphonista Filarmoni Orkestrası eşliğinde Görkem Ezgi Yıldırım, Soprano Zeynep Halvaşi ve Bas Teyfik Rodos, Livaneli şarkıları seslendirdiler.