Zülfü Livaneli'nden 1994 yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken mesaj: Aradan 30 yıl geçti ama...

Müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve film yönetmeni Zülfü Livaneli, 1994 yerel seçimleriyle ilgili X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi'nin İstanbul adayı olarak girdiği ve yüzde 25,19 oyla kazandığı seçimlerde Zülfü Livaneli de Murat Karayalçın liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) İstanbul adayı olmuştu.

Livaneli yarışı yüzde 20,3 oyla yüzde 25,14 oy alan Anatavan Partisi adayı İlhan Kesici’nin arkasında üçüncü sırada tamamlamıştı. Seçimde Doğru Yol Partisi’nin (DYP) adayı Bedrettin Dalan yüzde 15,46, Demokratik Sol Parti’nin (DSP) adayı Necdet Özkan da yüzde 12,38 oyla tamamlamıştı.

Livaneli: Değmezmiş

Merkez solun üç parti halinde girdiği seçimde, Erdoğan ipi kılpayı göğüslemişti. Zülfü Livaneli bugün hâlâ konuşulan ve Erdoğan'ın siyasi hayatında belirleyici seçim olarak anılan 1994 seçimlerine ilişkin X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı.

Livaneli, "Aradan 30 yıl geçti ama hala 94 seçimleri konuşuluyor. Hem de yalan yanlış" derken şu mesajı aktardı:

* Erdal İnönü’nün kurduğu SHP, İSKİ skandalından sonra yüzde 8’e düşmüştü. Aday olmam için aylarca baskı yapıldı, ricalar, dostluklar devreye girdi. Adaylığı zoraki kabul edince “ortak aday” olmayı şart koştum. Ecevit’i ve Baykal’ı aradım. Desteklerini istedim. Ama kazanma şansları olmadığı halde hırsla mücadele ettiler. Ankara’da da öyle oldu. 25 yıl her seçimde böyle davrandılar ve kentleri Refah’a teslim ettiler. Karşıma Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan, Susurlukçular ve basın çıktı. Yok etmeye çalıştılar. Kalp spazmı geçirip hastaneye düştüm. Seçimde de oylarımızı hunharca çaldılar. Değmezmiş.