1 milyarlık TL’lik çocuk

CEYHUN KUBURLU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden önce İzmir, ardından İstanbul, Roma, İngiltere, Fransa ve yeniden İstanbul'a uzanan bir hikaye... Cengiz Ünder, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçerken, kariyer basamaklarını tırmanma öyküsü ise arkasından gelecek gençler için ilham verici... Gelin o zaman bu hafta Cengiz Ünder'in öyküsünün, futbol ekonomisi adına ne kadar önemli anekdotlar içerdiğine hep birlikte bakalım.

10 YAŞINDA EVİNDEN AYRILDI

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya geldi ve futbol hayatına da 8 yaşında Sındırgı Belediyesi takımında başladı. Seyit Mehmet Özkan yönetimindeki Buca Akademisi, Ege'yi tarıyor, yetenekli futbolcuları teker teker bünyesine kazandırıyordu. Cengiz'in daha 10 yaşındayken Sındırga'da yaptıkları İzmir'den duyulmuştu. Şimdilerde Sivasspor'un futbol direktörü olan Murat Dizdar, o dönem Buca'da koordinatördü ve Cengiz'i almaya bizzat gitti. Çok küçüktü ve annesine de çok düşkün bir çocuktu. Bu yüzden İzmir'de onun için ev tutuldu. Babası Balıkesir'de çalışıyor, annesi ise İzmir'de onunla kalıyordu.

İLK MAÇLARI FENERBAHÇE'YE KARŞI

Seyit Mehmet Özkan'ın Altınordu'yu satın alarak başlattığı projenin en büyük umudu Cengiz'di. Altyapıya yapılan büyük yatırımlar Cengiz’in kariyer gelişimi için büyük bir şans oldu. A Takım'a yükseldi. Hatta ilk maçını bugün formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı

Türkiye Kupası maçında oynadı. Kısa sürede Süper Lig'in devlerini peşine takmıştı ama onun için elini çabuk tutan takım Başakşehir oldu. 700 bin Euro bonservis karşılığında takıma dahil edildi. Sonraki satışından da yüzde 20'lik pay Altınordu'ya aitti. İşi zordu çünkü Başakşehir'de bir kanatta Doka, diğerinde Visca oynuyordu. Abdullah Avcı, onun için, "Zamanla şans bulacak" dese de Cengiz, daha ilk kampta özel bir oyuncu olduğunu kabul ettirdi ve sezona oynayarak başladı. Aynı Altınordu'da olduğu gibi Başakşehir'de de ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı yaptı.

MİLLİ TAKIM VE ROMA

Başakşehir'den A Milli Takım'a seçilmesi çok uzun sürmedi. 12 Aralık 2016 yılında ilk kez A Milli Takım formasını giydiğinde ilk golünü de hazırlık maçında Moldova'ya attı. 2016-17 sezonunda toplam çıktığı 43 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı. Henüz 20 yaşında olduğu o dönemde transfer sezonunda adından en çok söz ettiren futbolcular listesinde bulunmayı başardı. 13 Temmuz 2017'de Avrupa'nın önemli kulüplerinden Roma ile 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Roma'da bugün yine takım arkadaşı olan Dzeko ile yakaladığı uyumla kulübün gözdelerinden biri haline geldi. Ancak kulübün Zaniolo projesi, Cengiz'in de yaşadığı iniş çıkışlar İtalyan ekibindeki macerasının çok da istediği gibi devam etmesine engel oldu. Leicester'da kiralık oynadı, döndü ama yine olmadı. Ayrılık vaktiydi ve Marsilya onun için devreye girmişti.

8.4 MİLYON EURO'YA FRANSA'YA

Fransızlar onun için 8.4 milyon Euro bonservis ödedi. Yeni meydan okumasında da kendisini çok çabuk ispat etti. Ancak buradaki serüven de onun için çok uzun süreli olmayacaktı. Çünkü transferde gözünü karartan Fenerbahçe, onu kadroya katabilmek için çok ısrarcıydı. Kurulan iddialı kadro onu da mest etmişti ama maliyetlerden dolayı transferin gerçekleşmesine çok ihtimal vermiyordu. Sadece o değil taraftarlar da Cengiz'in kadroya katılma şansını Marsilya'nın istediği bonservis nedeniyle yüksek görmüyordu. Ama oldu, sarı-lacivertliler onun için kulüp tarihinin en yüksek bonservisini ödedi, 15 milyon Euro'ya Cengiz Ünder Fenerbahçe forması giydi. Altınordu A Takımı'ndaki ilk maçında, Başakşehir'deki ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'ye karşı kendisini ispatlamak zorundaydı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için sahada...

BONSERVİSİNE 38.3 MİLYON ÖDENDİ

Altınordu'dan Başakşehir'e 700 bin Euro'ya transfer olan Cengiz Ünder için Roma, 14.25 milyon Euro ödedi. Marsilya'ya 8.4 milyona giden Cengiz'i Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro'ya kadrosuna katmasıyla yıldız oyuncu için ödenen toplam bonservis miktarı 38.3'e çıktı. Yani Türk Lirası'yla yaklaşık 1.2 milyon TL'den bahsediyoruz. Maliyet mi? Sadece doğru araştırma, tespit ve insana yatırım... Döviz kurunun yüksekliğinden şikayet eden kulüplerin aslında nasıl bir fırsata sahip olduklarının en net ispatı Cengiz Ünder hikayesi değil mi?