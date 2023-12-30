10 adımda yeni yıl kararları

TUNÇ DİPTAŞ - YÖNETİM

Aralık ayının son günlerinin özel bir hali vardır. Işıklandırılmış sokaklar, süslenmiş ağaçlar, dostlarla buluşmalar, hediyeler, sürprizler büyülü bir ortam yaratır. Yeni yıl için bize umut verir. Adeta kendimizi yeniden yaratmamız için bize fırsat sunulmuştur. İşte bu yüzden yeni yıl demek birçoğumuz için yeni hedefler, yeni kararlar, yeni heyecanlardır.

Ancak yapılan araştırmalar yeni yıl için karar alanların yüzde 95’inin, Ocak ayı sonu gelmeden bu kararları rafa kaldırdığını, uygulamaya geçiremediğini gösteriyor. İnsanlar daha mutlu olmak istiyor; daha fazla başarmayı, daha fazla katkıda bulunmayı, daha çok paylaşmayı, daha iyisini yapmayı hayal etmesine rağmen bir türlü aksiyon alamıyor. Yeni yılda sağlıklı bir vücuda sahip olmayı hayal edenlerin çoğunluğu bir türlü sabah erken kalkıp spora başlayamıyor. İş yerinde terfi almak, daha çok para kazanmak, kendi işini kurmak isteyenlerin büyük kısmi konfor alanından çıkıp harekete geçemiyor. Eşiyle dostuyla ailesiyle yeni yılda daha fazla zaman geçirmenin sözünü verenler bunu gerçekleştiremiyor.

Aksiyon alınmıyorsa yeni yıl için alınan bu kararlar, sadece bir takvim oyunundan ibarettir. Bu kararları anlamlı kılan, hedefler doğrultusunda harekete geçilmesi, azimle vazgeçmeden devam edilmesidir.

Bu seneyi diğer senelerden farklı kılmak, aldığımız kararları uygulamaya koymak için ne yapabiliriz?

Sizi harekete geçirecek, heyecanlandıracak büyük hedefler koyun. İdeallerinizi yani vizyonunuzu bu hedefler doğrultusunda belirleyin. Nereye varmak istediğinizi bilirseniz, kime, nasıl bir katkıda bulunacağınızı belirlerseniz o hedefe daha hızlı ve tutkuyla koşarsınız.

Neyi, neden yapmak istediğinizi netleştirin. Stratejilerden daha önemli olan büyük nedenlere sahip olmaktır. Nedenleriniz ne kadar kuvvetliyse zor günlerde, sıkıntılarla karşılaştığınızda o kadar itici gücünüz olacaktır.

Nedenlerinizi ve ne yapmak istediğinizi ailenizle, sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşın ve onları amacınızın ve vizyonunuzun bir parçası haline getirin.

Güçlü yönlerinizi keşfedin. Zayıf taraflarınızı değiştirmeye çalışmak yerine güçlü yönlerinize odaklanarak aksiyona geçin.

Küçük adımlar atarak kararlarınızı uygulamaya koyun. Bu sizin momentum yaratmanızı ve bir sonraki aşamaya daha güçlü geçmenizi sağlayacaktır.

Kararları uygulamaya koyma sırasında elde ettiğiniz küçük ya da büyük başarının kutlamasını mutlaka gerçekleştirin. Beyin ödül-ceza mekanizmasıyla çalışan bir sistemdir. Ulaşılan küçük veya büyük bir hedef sonrası kendinizi ödüllendirirseniz beyin dopamin salgılar ve mutluluk verir. Daha fazlasını yapmak istersiniz.

Kendinize hedeflerinizle bağlantılı yeni kimlikler tanımlayın. Sağlıklı ve formda bir vücuda sahip olmayı hayal ediyorsanız, “Ben iyi bir sporcuyum”; işinizde daha iyi bir yönetici olmak istiyorsanız “Ben ilham veren bir liderim”; kendi işinizi kurma hedefiniz varsa “Ben iyi bir girişimciyim” diyerek etrafınızdakilerle yeni kimliğinizi paylaşın. İnsanlar her zaman kendilerini tanımladıkları kimliklere uygun hareket ederler.

İflah olmaz bir iyimser olun. Negatif düşünmeye başladığınızda beyninizin size oyunlar oynayarak konfor alanına çekmeye çalıştığının farkındalığını yaşayın. Gelişim kaydetmenin yolu konfor alanının dışına çıkmaktan geçer.

‘Karar vermek’ Latince’de diğer bütün olasılıkları yok etmek anlamına gelir. Verdiğiniz yeni yıl kararlarını gerçekleştirmek dışında başka bir şey düşünmeyin. Roma kralı Cesar’ın savaşa giderken söylediği gibi “Bir adayı ele geçirmek istiyorsanız gemileri yakmalısınız.”

Yaşamın sınırlı olduğunu, ‘Bir Gün…’ diye bekleyemeyecek kadar kısa olduğunu kendinize hatırlatın.

Coşkulu, özgün ve anlamlı bir 2024 diliyorum.