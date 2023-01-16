2. Uludağ Kısa Film Yarışması’nı ‘Yolda Kalan’ kazandı

ALİ ŞAHİN

Yıldırım Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “GÖÇ” temalı 2.Uludağ Kısa Film Yarışması’nın gala gecesi ve ödül töreni Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salonu’nda gerçekleştirildi.

Jüri Başkanlığını yazar yönetmen Derviş Zaim’in, jüri üyeliklerini ise Ali Sait Liman ve Nevzat Çalıkuşu’nun yaptığı yarışmada dereceye giren filmler gecede ödüllerine kavuştu.

Yapılan jüri değerlendirmesine göre Önder Muhammet Özdem’in yönettiği ‘Yolda Kalan’ filmi birinci olarak 20 bin TL’lik ödül kazandı. Yarışmada Tevfik Kemal Özel’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Kıyı’ ikinci olarak 15 bin TL, Ümit Güç’ün yönettiği ‘Karıncanın ayak izleri’ ise üçüncü olarak 10 bin TL ödül kazandı.

Gecede ayrıca 3 filme de mansiyon ödülü verildi. Ömer Dişbudak’ın yönettiği ‘İlk göz ağrısı’, Muhammed Furkan Daşbilek’in yönettiği ‘Bir nehir kıyısında’ ve Selam Salar Çakay’ın yönettiği ‘The cold’ 3’er bin TL’lik mansiyon ödülünü kazandı.

‘Gençleri teşvik etmeliyiz'

Gecede konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz çocuklarımızın geleceklerini inşa etmeleri için fırsatlar sunarken ilçenin kültürel alanda da gelişmesine katkı koymak gayretindeyiz. Sanatsal etkinliklerle genç yeteneklerinin önünü açıp onları teşvik etmeliyiz. Geçen yıla göre daha iyi bir katılım oldu.

Kısa filmler modern dünyanın popüler unsuru. Göç teması ile birlikte yakın zamanın derdine sanatsal bir vurgu yapmak istedik. ‘İnsanın tarihi göçten ibarettir’ diyebiliriz. Keşke göç denilince akıllara göçmen kuşlar gelseydi. Ama tarihin böyle olmadığını biliyoruz. Göç denince insanın aklına acı geliyor, gözden dökülen yaşlar geliyor. Yeni bir bakışa ihtiyaç var ama bunun çözümü de bizde mevcut” dedi.

‘Desteklenmesi gereken bir süreç'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ise “Göç bazen isteğe bağlı bazen mecburidir. Bundan sonraki süreçte de göç olgusu bütün dünyayı ilgilendirmektedir. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu bugün 100’den fazla ülkeden medeniyeti ağırlamaktadır. Bursa da herkese kucak açmıştır. Yarışmamızın katılımcıları sinemayı kullanarak bu konuya farklı bir bakış açısı getirmişlerdir” diye konuştu.

Jüri Başkanı Derviş Zaim “Bu sene geçen seneye göre hem kalite hem de sayıda artış var. Bunlar desteklenmesi gereken bir süreci işaret ediyor. Gelecekte Bursa’nın kısa film konusunda yerini sağlamlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

Yönetmenlerden Ümit Güç “Dilerim ki gelecek yıllarda böyle filmler çekmeye evimiz bir dünya hazırlarız” dedi. Yarışmayı kazanan ‘Yolda Kalan’ filminin yönetmeni Önder Muhammet Özdem ise “Göç kendi içerisinde birçok yönü olan bir olgu. İnsani yönü unutulabiliyor. Filmler bu yönü hatırlatmak için çok önemli” ifadelerini kullandı.