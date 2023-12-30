2023’te müzik dünyası neleri konuştu?

ZEYNEP TOKER

1 KISS EMEKLİYE AYRILDI

Yarattıkları karakterlerle her zaman dikkatleri üzerlerine toplayan rock grubu Kiss, elli yıllık kariyerlerinin son canlı performansını New York’taki Madison Square Garden’da gerçekleştirdi. Bu konser sonrası artık canlı olarak sahnelerde olmayacaklarını duyuran grup, bundan sonra gösterilerini dijital avatarlar aracılığıyla sergileyeceklerini söyledi. Kısa bir tanıtımın ardından yeni bir şov ile 2027 yılında müzikseverlerle buluşacaklarını müjdelediler.

2 KRALİÇE GERİ DÖNDÜ

Güçlü vokali, dans performansları ve sahne şovlarıyla izleyenleri büyüleyen Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk kez tek başına turneye çıktı. Rönesans adlı dünya turnesi kapsamında ilk konserini Stockholm’de veren Beyonce, fütüristik ve disko görünümlü sahne şovu ile bu yıl çok konuşuldu. Aynı zamanda bu turnede Beyonce’ye kızı Blue Ivy’de danslarıyla eşlik etti.

3 TAYLOR SWIFT GUINNESS’DE

2023 yılında başarılara doymayan pop müziğin ikon isimlerinden biri haline gelen Taylor Swift, The Eras Tour ile dünyanın en yüksek hasılat elde eden konser turu seçildi ve Elton John’u tahtından indirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Öyle ki Swift’in başarılarına TIME Dergisi bile kayıtsız kalamadı ve başarılı müzisyeni ‘Yılın Kişisi’ ilan ettiler.

4 METALLICA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Efsane metal grubu Metallica, altı yıl aradan sonra 72 Seasons adını verdikleri 12 parçadan oluşan albümlerini nisan ayında piyasa sürdü. Uzun bir aradan sonra yeni albümleriyle geri dönen grup, aynı zamanda M72 adını verdikleri, önümüzdeki iki yıllık süreyi kapsayan dev bir konser turnesine çıkacaklarını da duyurdu.

5 HIP HOP 50. YAŞINI KUTLADI

11 Ağustos 1973 yılında Sedgwick Avenue, The Bronx’ta düzenlenen partiyle birlikte hayatımıza giren hip hop kültürünün 50. yaş günü global çapta gerçekleşen etkinliklerle kutlandı. Küçük bir apartman dairesinde doğan hip hop'ın günümüzde müzikten, modaya, popüler kültürden toplumsal hareketlere kadar etki ettiği her alanda gerçekleşen etkinliklerde Wu-Tang Clan, Snopp Dogg, Jay-Z, Run-D.M.C, KRS-One, Method Man & Redman, Ludacris, Ice Cube ve Kendrick Lamar gibi birçok önemli isim sahne aldı.