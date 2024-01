2024’de moda gündemini belirleyecek 10 tema

Takip Et

Ada Ünlü

The Business of Fashion ve McKinsey & Company'nin yıllık raporu ‘The State of Fashion 2024’, moda sektörünün yaşanan küresel belirsizlik ortamında, odaklanacakları 10 temaya yer veriyor.

2023 Ekim ayında patlak veren İsrail-Hamas savaşı, belirsiz ortamın altını çiziyor ve çatışmanın bölgesel olarak genişlemesinin küresel ekonomiyi etkileyip etkilemeyeceği ve moda endüstrisi için sonuçları olup olmayacağına dair soruları gündeme getiriyor. İklim krizinin etkileri de sektörü yakından ilgilendiren çok önemli bir konu.



2024 moda endüstrisini şekillendirecek 10 temel konu ise şöyle sıralanıyor:

1. Parçalanmış gelecek

2024 yılında, küresel ekonomik görünüm muhtemelen çalkantılı olmaya devam edecek. Devam eden finansal, jeopolitik ve diğer zorluklar tüketici güveni üzerinde ağır bir yük oluştururken, ABD, Avrupa ve Çin'deki moda piyasaları, tedarikçilerin, markaların ve perakendecilerin, acil durum planlamalarını güçlendirmeleri ve farklı krizlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini düşünüyor.

2. İklim aciliyeti

2023'te aşırı hava olayların sıklığı ve yoğunluğu, iklim krizinin daha da görünür hale geldiği ve moda değer zincirini savunmasız bıraktığı anlamına geliyor. İklim riskleri her geçen gün kötüleşmeye devam ederken, moda endüstrisi tedarik zincirlerinde dayanıklılık oluşturma ve emisyonların azaltılmasına yardımcı olma konusunda daha fazla gecikme lüksüne sahip değil.

3. Tatil modu

Sektör uzmanlarına göre, tüketiciler pandemi öncesinden bu yana en önemli seyahat yılına hazırlanıyor. Fakat yaşam alışkanlıkları ve değerlerde yaşanan değişim, farklı beklentileri de beraberinde getiriyor. Markaların, tüketicilerle nerede olurlarsa olsunlar buluşmak için dağıtım ve ürün stratejilerini yenilemeleri gerekiyor.

4. Etki yaratmanın yeni yüzü

Marka pazarlamacıları için “influencer” kurallarını güncelleme zamanı geldi. Kitleler arasında güven yaratmak için yaratıcı ve gerçek kişiliklerden oluşan yeni ve genç isimlere ihtiyaç var. Markaların 2024 yılında, yaratıcılık, gerçeklik ve etki yeteneğini yeniden değerlendirmeleri gerekecek.

5. Açık hava yeniden keşfedildi

Teknik outdoor giyimi, tüketicilerin pandemi sonrası daha sağlıklı yaşam tarzlarını ve benimsemesiyle ivme kazanmış durumda. Daha fazla outdoor markasının ön plana çıkması, koleksiyonlarına teknik unsurlar ekleyerek işlevsellik ve stil arasındaki çizgileri daha da bulanıklaştırmaları bekleniyor.

6. Yapay zeka yaratıcılığı

Jeneratif yapay zekanın 2023'teki çıkışından sonra, moda da dahil olmak üzere yaratıcı endüstrilerde kullanım alanları hızla artmaya başladı. Bu dönüştürücü teknolojinin değerini yakalamak, moda oyuncularının otomasyonun ötesine bakmasını sağlamak ve yapay zekanın yaratıcılığı artırma potansiyelini keşfetmek 2024’ün olmazsa olmazlarından biri olacak.

7. Hızlı modanın güç oyunları

Hızlı moda rekabeti önümüzdeki yıl muhtemelen daha da sertleşecek. Hızlı moda sektörünün önde gelen markaları, fiyat, müşteri deneyimi ve hız konularında taktik değiştiriyor. Değişen tüketici tercihlerine ve sektörü etkileyen düzenlemelere uyum sağlama becerisi başarının temel kriteri olacak.

8. Tüm gözler markanın üzerinde

Moda endüstrisi, performans pazarlamasının artık hüküm sürmediği değişen bir manzarayla yüzleşirken, marka pazarlaması yeniden ilgi odağı olacak. Moda pazarlamacıları kuralları uzun vadeli marka oluşturma stratejilerini vurgulayacak şekilde yeniden düzenlerken, tüketicilerin markalarla kurdukları duygusal bağlar kritik önem taşıyacak.

9. Sürdürülebilirlik kuralları

Moda endüstrisinin sürdürülebilirliği kendi kendine düzenleme dönemi tüm dünyada sona eriyor. Yetki alanları genelinde, yeni kurallar hem tüketiciler hem de moda oyuncuları üzerinde yaygın bir etkiye sahip. Markaların ve üreticilerin önümüzdeki değişikliklere uyum sağlamak için iş modellerini yenilemeleri gerekiyor.

10. Kamçı etkisinin sonu

Tüketici talebindeki değişiklikler, siparişlerdeki kesintilerin tedarik zincirinin farklı bölümlerinde artarak moda sektöründe bir "kamçı etkisi" yarattı. Bugün ise, tedarik sürecinin yenilenmiş talebe ayak uydurabilmesi için, markalar ve perakendecilerin şeffaflığa odaklanması ve stratejik ortaklıkları güçlendirmesi gerekiyor.