2024’te efsane konserler gerçekleşecek!

Ece ULUSUM

Trompet dehası İbrahim Maalouf geliyor

Dünyada ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, yepyeni müzikal projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında 25 Mayıs 2024 akşamı Epifoni organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’na konuk olacak. Konserin biletler, 3 Ocak Çarşamba saat 12.00'de satışa açılacak.

Scorpions, 8 yıl aradan sonra İstanbul'da

En son 2016 yılında ülkemizde konser veren rock müziğin önemli gruplarından Scorpions, 2024 yılında efsane albümleri Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Alman grup, Still Loving You, Wind of Change, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel gibi şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Therapy? ile İrlanda’ya ışınlanacağız

İrlandalı grup Therapy?, 6 Şubat 2024’te Blind sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. 2023 yılında yayınladıkları son albümleri Hard Cold Fire'ın turnesi kapsamında ülkemizde çalacak olacak Therapy?, yeni albümdeki şarkılar dışında, ülkemizde çok sevilen rock balad'ı Diane, Screamager ve Nowhere gibi hitlerini de seslendirecek.

Sónar 2024 ile kendimizi dansa bırakacağız

Müzikseverleri müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde birleştiren, bu yıl 8. kez düzenlenecek Sónar İstanbul, 26-27-28 Nisan 2024’te bir kez daha Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Festivalin line-up’ında yer alacak ilk isimler arasında ise; Adam Beyer, Eliza Rose, Ellen Allien b2b Nene H, Marcel Dettman (live), Olof Dreijer, Ryoji Ikeda - Ultratronics (Live Set), Sevdaliza ve William Basinski yer alıyor.

The Blaze ile buluşuyoruz

Fransız elektro ikilisi The Blaze, canlı performanslarıyla 5 yıl aradan sonra İstanbul'u dans ettirmeye geliyor! The Blaze, bu yıl yayınladıkları ikinci albümleri Jungle'ın turnesi kapsamında 18 Mayıs 2024 gecesi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Andrea Bocelli, 30. yıl konseri için geliyor

Dünyanın en popüler tenoru Andrea Bocelli, 30. yıl konseriyle BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla 8 Haziran 2024’te Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak. Bocelli, en ünlü İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra uluslararası büyük bir başarıya ulaşan albümlerinden sürprizleriyle de unutulmaz bir geceye imza atacak.

Bruce Dickinson’ın ilk solo konseri

Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, yedinci solo albümü The Mandrake Project turnesi kapsamında ilk solo turnesini vermek üzere, 19 Temmuz 2024'te KüçükÇiftlik Park’a geliyor.