2025 yılında ’93 yazına dönüyor olabilir miyiz?

ZEYNEP TOKER

Sürekli artıp duran kur, konser maaliyetleri, pandemi vs. derken ülkemizde büyük konserlere hasret kaldığımız aşikâr. En ufak bir konser haberi hepimizi heyecanlandırıyor ve biraz da ‘zaten epeydir kimse gelmiyor, bu konseri kaçırmamalıyım!’ düşüncesiyle kendimizi konser salonlarında bulmamıza neden oluyor. 2025 yılına baktığımızdaysa birçok dinleyiciyi heyecanlandıran dünyaca ünlü gruplar ve isimler Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Guns N’ Roses, Dream Theater, Fontaines D.C., Till Lindemann ve daha nicesi bu yıl ülkemizde çalacak. İşte bu yıl bizi bekleyen o konserlerin birkaçını sizin için sıraladık. Keyifli okumalar!

Guns N’ Roses, 32 yıl sonra tam kadro ile karşımızda olacak

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek konserlerden belki de beni en heyecanlandıran gruplardan biri, Guns N’ Roses. Rock müziğin efsane isimleri; Axl Rose, Duff McKagan ve Slash’ten oluşan grup, 1993 yılında Türkiye’de verdikleri konserden sonra, 2 Haziran 2025’te BJK Tüpraş Stadyumu’nda vereceği konserinde tam kadro sahnede olacak. Avrupa turnesine kapsamında İstanbul’da konser verecek. Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak. Avrupa turnesine kapsamında İstanbul’da konser verecek Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak. Takvimlere notlar alındı, heyecanla bu konseri bekliyorum!

Till Lindemann kendi dünyasını anlatmak için geliyor

Almanya denilince aklıma ilk gelen şeylerden biri Rammstein. Belki birçoğunuz için de durum böyledir! Hal böyle olunca bu haber de beni çok heyecanlandırdı. Alman metal grubu Rammstein’ın solisti Till Lindemann, solo projesi kapsamında Türkiye’ye gelecek isimlerden bir diğeri. "Meine Welt" ("Benim Dünyam”) isimli turnesi ile 6 Aralık 2025'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda olacak olan Lindemann, dinleyicileri aynı zamanda görsel bir şovun içerisine de sürükleyecek.

Moğol folk metal grubu The HU, ilk kez İstanbul’da!

Müziklerinde morin huur ve tovşur gibi geleneksel Moğol çalgılarını ve gırtlaktan söylenen höömey tarzı vokalleri kullanan The HU, ilk Türkiye konseri için 16 Temmuz 2025 gecesi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Moğol kültürünü yakından tanımımıza olanak tanıyan The HU, enerji dolu bir performansla katılımcılara ilginç bir deneyim yaşatacak gibi gözüküyor.

Fontaines D.C.’nin beklenen İstanbul konseri 2025’te gerçekleşiyor

Aslında bu yıl Zorlu PSM'de konser vermesi planlanan Fontaines D.C., Zorlu’yu boykot etmek ve Filistin halkıyla dayanışmak için konserlerini iptal etmişti. Haliyle bu durum dinleyici kitlesini oldukça üzmüştü. Fakat grup güzel haberi duyurdu ve 29 Haziran 2025’te KüçükÇiftlik Park’ta bir konser vereceklerini paylaştılar. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla bu konser de 2025 yazının heyecanla beklenen bir diğer konserlerinden biri gibi duruyor.

OneRepublic, yeniden Türkiye’ye geliyor

OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında tekrardan Türkiye’deki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle 2013-2014 yılları arasında “Counting Stars” şarkısıyla listeleri ele geçiren grup, BKM Organizasyonu ile 18 Şubat 2025'te Volkswagen Arena'da İstanbullularla bir araya gelecek.

Gojira’nın yaz turnesinin bir ayağı İstanbul’da olacak

Bu yıl Paris Olimpiyatları’nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız metal grubu Gojira, 2025 yaz turnesi kapsamında 22 Temmuz 2025'te KüçükÇiftlik Park sahnesinde dinleyicisiyle buluşacak. Bakalım bu konserde de yine tüm sınırları zorlamaya devam edecekler mi? Merakla bekliyoruz!

Dream Theater, 40. yıl dönümünü İstanbul’da kutlayacak

Grammy ödüllü progresif metal grubu Dream Theater, “40. Yıl Dönümü Turnesi” kapsamında efsanevi kadrosu ile 27 Temmuz 2025’te tekrar İstanbul KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak. Günümüzün en önemli virtüözlerinden John Petrucci, James LaBrie, Jordan Rudess, John Myung, Mike Mangini ve son olarak yeniden gruba katılan Mike Portnoy'dan oluşan grup, unutulmaz klasiklerini ve hayranlarının favori parçalarını seslendirecek.

Axel Rudi Pell, ilk kez Türkiye’ye geliyor

Alman heavy metal gitaristi Axel Rudi Pell, ilk kez Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya geliyor. 22 Mart 2025 gecesi Epifoni organizasyonuyla JJ Arena'da sahnesinde olacak Axel Rudi Pell; Johnny Gioeli, Bobby Rondinelli, Ferdy Doernberg ve Volker Krawczak ile birlikte unutulmaz bir metal gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.

Esrarengiz üçlü Glass Beams, tekrar Türkiye’de!

Döngüsel, ritimsel ve hipnotik melodilerle saykodelik müziği bir araya getirdikleri şarkılara imza atan Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams, 29 Mayıs 2025 gecesi bir kez daha İstanbul'da sahne alacak. Maskeleriyle kimliklerini sır gibi saklayan, mistik ve sakin bir sound’a sahip olan Glass Beams, “Taurus”, “Kong”, “Rattlesnake” gibi hit şarkılarını Epifoni ve All Things Live Middle East organizasyonuyla gerçekleşecek konserde KüçükÇiftlik Park'ta seslendirecek.

Belçikalı grup Hooverphonic, 3 özel konser için Türkiye’ye geliyor

Trip hop'u, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, Avrupa turnesi kapsamında 3 şehirlik bir turne için ülkemize geliyor. 12 Nisan gecesi İstanbul'da Zorlu PSM'de, 13 Nisan'da Ankara Jolly Joker'de ve 14 Nisan'da İzmir Hangout PSM'de sahne alacak. Grubun bu yıl 25. yaşına basan ve unutulmaz 'Mad About You'yu da içeren 'The Magnificent Tree' albümünün anma turnesi kapsamında gerçekleşecek konserlerde Hooverphonic'e 4 kişilik bir yaylı orkestra da eşlik edecek.

İngiliz indie rock grubu Porridge Radio’dan ilk İstanbul konseri

İngiliz indie rock grubu Porridge Radio, kariyerlerinin ilk İstanbul konseri için, 8 Mayıs gecesi Garanti BBVA konserleri kapsamında Asmalımescit Blind'da sahne almak üzere İstanbul’a geliyor. Grup; aşk, kayıp ve kişisel gelişim temalarını daha da derinlemesine incelendiği albümleri “Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me”nin turnesi kapsamında dinleyicilerle buluşacak.