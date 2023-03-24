250. Wheeler Dealers

Belirli bir marka ve modelin bir örneğini ekonomik bir bütçeye göre tamir ediyor veya başka bir şekilde iyileştiriyor, ardından da yeni sahibine satıyorlar. Yıllanan otomobillerin küçük tamiratlarla değerlendirilebileceğini gösteren Wheeler Dealers programı, Türkiye’deki otomobil tutkunları için de ilham kaynağı…

20 yıl önce ilk kez yayınlanan, bu TV dizisi, bugüne kadar 17 sezon tamamlamıştı… Yıllar içinde sadece İngiltere’de kalmayıp, Avrupa ve ABD yıllarına da düşen sunucu Mike Brewer, daha sonra da dünyadaki en ilginç otomobillerin peşine düşmüştü.

Pandemi döneminde “Elvis” lakaplı Marc Priestley ile araçlarının değerini artırmak isteyen müşterilere uzmanlıklarını ödünç vererek, hayallerindeki aracı takas etmelerine yardımcı da oldular.

“DIY, do it yourself” yani kendin yap fikri üzerine kurulu olan Wheeler Dealers’ta, belirli bir proje için maliyet ve dolayısıyla herhangi bir kâr ya da zarar, tamircinin işçilik ücretleri hesaplanmaz. Amaç, iyi donanımlı ve yetenekli bir heveslinin tüm işi kendi başına tamamlayabileceği fikir ve yöntemleri göstermek… Fakat onarım, katmanlı boyama, karmaşık elektronik veya ön cam değişimi gibi profesyonellik gerektiriyorsa, ekstra yardımı, nihai maliyete ekliyorlar.

Wheeler Dealars garajına alınan her aracın servis geçmişi, paslanma ve ezikler gibi kaporta kusurları, yıpranmış iç kısımlar ve aksesuar da incelenir. Uzun süre kullanılmamış olsa bile, zorunlu araç muayene testini geçebilecek kadar yenileme ve modifikasyon yapılır. Mike, elindeki bütçe ile istediği aracı bulur, test sürüşüne çıkar, pazarlığını yapar ve satın alır… Seçtiği araç modelinin kısa bir tarihçesini anlatır.

Sonra, aracı tamircisine teslim eder ve birlikte ihtiyaçlarını değerlendirirler.

Tamirci Elvis, işin ve zorluklarının değerlendirmelerini sunarak çalışmaya başlar. Arada Mike, ilerlemeyi görmeye atölyeye uğrar, harcamaları gözden geçirir ve gerekli bazı parçaları temin etmek için bir yollara koyulur.

Proje araç tamamlanınca Mike Brewer, atölyeye geri döner ve bitmiş araca yapılmış harcamaların çetelesi tutulur. Sonra da test sürüşüne çıkılır ve iyileştirmeler değerlendirilir ve yeniden satış değerini tartışılır.

Mike Brewer’in son görevi, düzeltilmiş aracı pazarlıklarla yeni sahibine satmak... Sonuçta Brewer, nihai satış fiyatı ve kârı veya kaybı özetler.

Tecrübeli bir otomobil tüccarı olarak Mike Brewer’in mahareti, restore edilebilir ve kâr amacıyla satılabilir kullanılmış otomobilleri keşfetmek ve satın almak… Ayrıca zor bulunan yedek parçaları tedarik etmek, bazen de pahalı parçaları yenilemek için başka uzmanları bulmaktan da sorumludur.

Restorasyon ve mekanik işlerinin çoğunu yapan ve izleyicilere çeşitli araç sorunlarını nasıl çözecekleri hakkında ipuçları veren, Marc Priestley, iki başka ustasıyla birlikte ve ayrıca normal servislerin bu işler için ne kadar ücret çıkaracaklarını da izleyicilerle paylaşıyor…

AUDI 90 COUPE, PORSCHE 911G VE FAZLASI…

Otomobil meraklılarının en çok izlediği İngiliz televizyon serisinde bu yıl otomobil dünyasının unutulmuş kahramanlarından biri olan ikonik Triumph Dolomite Sprint’in de 50. yıldönümü kutlanacak.Kendileriyle yeni bölümler hakkında sohbet etmek için pastoral Oxfordshire’daki stüdyo garajlarına kadar gittim. Sohbet ederken, karşılaştıkları araçlarda yakın yılların üretimlerine göre daha eskilerin çok daha sağlam yapıldığını ve toparlamalarının daha kolay olduğunu anlattılar. Ve modern teknolojilerle hasar ve kusurları daha kolay bulup, yeni tamir ve boya teknikleriyle yenilemeleri daha iyi yapabildiklerinden bahsettiler.

Önemli bir nokta da, asıl işlerinin otomobilleri bütün olarak “geri dönüştürmek” olduğunu ve emisyon koruma programlarına dolaylı da olsa paralel iş çıkardıklarını söylemeleriydi… Üstelik tam yeşil sentetik yakıtlarla “eski” lerin yaşamlarına devam edebileceğine heyecanlanmalarını öğrenmek de çok güzeldi…

Bu yılın en önemli projesi ise; 70’lerin Ford Escort Mexico’dan üstün olduğunu kanıtlamak istedikleri, fakat bulması çok zor 50 yaşındaki Triumph Dolomite Sprint’in izini sürmek ve bir tane yakalamak, olacakmış.

Elvis için biçilmiş kaftan olsa da, Mike’ın bulabileceği Triumph, motoru arızalı, egzostu bozuk, dışı yamalı ve kabin içi de adeta dökülen zorlukta olacak…

Elvis’in Formula 1’de McLaren için çalıştığı on yıllık stresli ve hassas tecrübesi ve edindiği uzmanlığı, sorunlara çözüm üretme ve Mike’ın getirdiği çok sayıda aracı iyileştirmeye yetecek… Fakat 10 bölümlük yeni seride (spoyler verelim) Rolls Royce Silver Spirit, Toyota Land Cruiser BJ40, Austin Allegro Vanden Plas, Audi 90 Coupe, Volvo 240 Estate, Porsche 911G, Ford Focus ST-2, Maserati 4200 ve VW Corrado için de fazlasıyla zorlanacak… Ancak, Wheeler Dealer’ın geçen sezonunda bile 1963 Fiat 600, 1987 Renault 5 GT Turbo, 1976 Jaguar XJ6 Series2 4.2, 1963 Bedford CA Dormobile, 1965 Austin Mini 850 Mk1 gibi en nadirleri başardığını hatırlamalıyız…

Mike’ın geçmişte DMC De- Lorean’dan Jeep Willys MB’ye, Chevrolet BelAir 210’dan BMW Isetta 300’e, Morgan +4’ten Gardner Douglas Cobra’ya en imkansız projeleri bile tamamlatabildiğini de unutmayalım…

Antikalardan klasiklere, mikro otomobillerden performans araçlarına ve en çok satanlardan tek bir adet üretilmişlere kadar neredeyse dünyanın dört bir yanından topladıklarını, yenileyip yürür hale getirmeleri, çabaları ve motivasyonları, izlenmeye değer...