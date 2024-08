5 adımda Ağustos seçkisi

CANAN DEMİRAY

The Umbrella Academy, Netflix

Gerard Way tarafından yazılan ve Gabriel Ba'nın çizimleriyle okuyucularla buluşan aynı isimli çizgi roman serisine dayalı olan The Umbrella Academy dördüncü .sezonuyla bu hafta yayında. Henüz tanışmamış olanlar varsa hikaye kısaca şöyle: Aynı gün doğan 43 süper çocuk arasından yedisi milyarder Sir Reginald Hargreeves tarafından evlat edinilirler. Luther, Diego, Allison, Klaus, 5 Numara, Ben ve Vanya adlarını bu çocuklar, dizinin adındaki gibi Umbrella Academy’de özel olarak eğitilirler. Süper kahraman olarak yetiştirilen kardeşler zamanla kopar ancak babalarının ölümünün ardından yeniden bir araya gelirler. Önemli misyonları ise kıyameti önlemektir. Bir yandan da garip geçmişleri, kişisel mücadele şahsi travmalarıyla yüzleşmeleri gerekir. İkinci sezonda kendilerini 1960'larda bulup yeni bir kıyameti önlemeye çalışmışlardı. Geçen sezon ise alternatif bir zaman çizelgesinde yeni bir süper kahraman ekibi karşılarındaydı. Evrenin çöküşünü engellemeye çalıştılar, alternatif zaman dilimine atladılar ve süper güçlerini kaybettiler. Şimdi dördüncü sezonla karşınızdalar. Farklı bir süper kahraman yapımı ve aile draması arayanlar için tavsiye.

Industry, Blutv

Londra’da büyük bir yatırım bankası olan Pierpoint yine gerilim ve kıyasıya rekabet dolu hikayesiyle geri geliyor. Industry, finans dünyasındaki kıran kırana mücadelede ayakta kalmak için her yol mübahtır denilen ortamda bir grup genç profesyonelin yaşamını üçüncü sezonda anlatmaya devam ediyor. İşin stresi yanında toksik iş ortamında oyunun kurallarını bilmek zorundalar. Sürükleyici hikayesiyle ikinci sezonu da ilki kadar iyi olan yapımın yeni bölümleri bu hafta yayınlanmaya başlayacak. Industry’de Pierpoint bu kez etik yatırım peşinde. Halka arza hazırlanan yeşil enerji şirketi Lumi’nin başında ise Game of Thrones’un unutulmaz Jon Snow’u Kit Harington Sir Henry Muck olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Bu sezonda Eric uzun zamandır beklediği ortaklık terfisini alıyor, Yasmin Harper’ın gölgesinden kurtulmaya çalışıyor ve Robert, Lumi CEO’su Henry Muck’u yönetmekte zorlanıyor. Pierpoint’ten ayrılan Harper ise farklı bir ortaklık fırsatı yakalıyor, bir hedge fon olan FutureDawn'da oyuna geri dönme fırsatı var. İş hayatındaki rekabetin dozunun kaçtığı, birine güvenmenin kolay olmayacağını bu dünyadan olmayanlara da hissettirecek dizinin ilk iki sezonu Blutv’deydi, yeni sezon Türkiye’de hangi platformda olacak bekliyoruz.

Emily in Paris, Netflix

Oh la la! Pazarlama uzmanı Emily Cooper’ın Chicago’dan Paris'e taşınmasıyla başlayan renkli macerası son sürat devam ediyor. Komşusu yakışıklı şef Gabriel, yakın arkadaşı solist Mindy, İngiliz sevgilisi Alfie ve dişli patronu Silvie’nin dahil olduğu çevresiyle üç sezondur hem işinde başarıya ulaşmaya çalıştı hem de aşk hayatını toparlamaya. Üçüncü sezon, Gabriel'in eski sevgilisi Camille'den bir bebek beklediğini öğrenmesiyle dramatik bir şekilde sona ermişti. Bu haber Gabriel’le arasındaki kimyayı bitirebilir mi? İki kişiye birden güçlü duyguları olan Emily seçim yapabilecek mi? Yayınlanan fragman bunun çok da kolay olmayacağını gösteriyor. Yeni sezonda Agence Grateau ekibini ve işlerini toplamaya çalışırken Sylvie’yi de kendi aşk hayatıyla ilgili bir ikilem bekliyor. Mindy ise grubu ile Eurovision hazırlığında. Gabriel’in aklını ise meşgul eden tek şey bebek değil bir de gündeminde Michelin yıldızı kazanmak var. Bol drama, romantizm ve gösterişli kostümler yine sezona damgasını vuracak. Paris’e iyice ısınan Emily hayatının tüm alanlarında daha cesur olacak mı? Olimpiyatların ardından bir Paris havası almak isteyenler için ilk üç sezon 15 Ağustos’ta gelecek yeni sezon öncesi izlenebilir.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, Prime Video

Orta Dünya’ya geri dönüş zamanı yaklaşıyor. J.R.R. Tolkien’in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarının olaylarından binlerce yıl önce geçen bir döneme geri götüren The Lord of the Rings: The Rings of Power’ın ikinci sezonu ay sonunda Prime Video ekranında olacak.

İlk sezonu barış içinde bir zamanda açılmıştı ve önemli karakterler Galadriel, genç Elrond ve Sauron’ın yanı sıra yeni karakter ve hikayelerle tanımaya başlamıştık. İkinci sezonda Karanlık Lord Sauron artık geri dönüyor. Ordusu yok ama gücünü yeniden inşa etmek ve Orta Dünya halklarını kendine boyun eğdirmek için Güç Yüzüklerini yaratmak üzere her türlü kurnazlığı kullanmaya hazır. Karanlık, yeni tanıdığımız sevilesi karakterleri bile kendine çekebilir. Dostluklar sınanmaya başlamıştı ama ayakta kalabilmek için herkes birbirine tutunmak zorunda. Dizinin ikinci sezonunun ardında yine yapımcı J.D. Payne ve Patrick McKay var. Görsel olarak hikayesine yaraşır şekilde çarpıcı yapımın ilk sezonunu dünya genelinde 100 milyondan fazla kişi tarafından izlemişti. Eğer siz de onlara katılmak isterseniz ilk sekiz bölüm Prime Video’da yayında.

Only Murders in the Building, Disney Plus

Ülkemizde ekranda Müge Anlı cinayetlerin ve kayıpların peşinde ama ABD’de true crime yani gerçek suç podcastleri çok popüler. Böyle bir podcast’in meraklı dinleyicisi üç komşu dizimizin başrollerinde: Charles-Haden Savage, Oliver Putnam ve Mabel Mora. New York'ta yaşadıkları apartman Arconia’da işlenen bir cinayet ardından dedektiflik becerilerini podcast meraklarıyla bir araya getirerek kendi true crime podcastlerini ilk sezonda başlatmışlardı. Henüz izlemeyenler için spoiler vermeden son sezonun da önceki sezonlar kadar eğlenceli ve ilgi çekici göründüğünü söylemeliyim. Üçüncü sezonun sonunda, Broadway başarılarını kutlamalarına yakın çevrelerinde gerçekleşen bir cinayet gölge düşmüştü. Dördüncü sezon buradan devam ediyor. Cinayetlerden yakalarını kurtaramayan üçlü bu kez Los Angeles'a kadar uzanan bir araştırmaya sürükleniyor. Hollywood’da Only Murders podcast'lerinin bir film hazırlığı da var. Arconia’yı yine hareketli günler bekliyor. Başrollerini usta komedi oyuncuları Steve Martin ve Martin Short’un paylaştığı dizide Selena Gomez de oldukça başarılı.

Geçen sezon konuk oyuncu olarak diziye katılan efsane oyuncu Meryl Streep yine kadroya dahil. Taze Oscar ödüllü Da’Vine Joy Randolph’un dizinin polisi olduğu dizinin bu sezon konuk yıldızları ise müthiş yine: Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind. Steve Martin ve John Hoffman tarafından yaratılan dizi Ağustos sonunda Disney Plus’ta. Daha önce fırsat bulup izlemediyseniz bu suç ve komedi dizisinin yeni sezona hala yetişmeniz için vaktiniz var.