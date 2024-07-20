5 milyon çocuğun hayatını kurtarabilecek düğün! Fatura 600 milyon dolar

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Hindistan’ın en zengin ailesi olan Ambani’lerin oğlunun düğünü, göz kamaştırıcı bir lüks ve ihtişam gösterisi olarak dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Mukesh Ambani’nin oğlu Anant Ambani ile Radhika Merchant’ın düğünü lüks ve ihtişam dolu detaylarıyla sosyal medyada ve haberlerde geniş yankı uyandırdı. Düğün, Mumbai’de Ambani ailesinin özel mülkünde yapıldı. Davetiyelerden mekan düzenlemelerine kadar her detay özenle düşünülmüş ve düzenlenmişti. Ünlü isimler, Bollywood yıldızları, iş dünyasının önde gelenleri ve uluslararası figürlerin de katıldığı bu görkemli düğün, Hindistan sosyetesinin buluşma noktası oldu.

Kim Kardashian, John Cena, Tony Blair ve Boris Johnson, FIFA patronu Gianni Infantino, Bollywood süperstarı Shah Rukh Khan ve Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y Lee, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve ABD eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka da yüzlerce ünlü isim arasında yer aldı. Düğününün, sadece Hindistan’da değil, tüm dünyada büyük bir ilgi görmesinin nedeni sadece düğünün abartılı tarafı olmadı. Dünyada milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken, bu denli büyük harcamanın yapılması sosyal adaletsizlik konusundaki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

ŞİMDİLİK GELMİŞ GEÇMİŞ EN PAHALI DÜĞÜN

Reliance Industries adlı şirketin başkanı olan 66 yaşındaki Ambani, altı ay öncesinden düğün için kutlamalara başladı. İlk kutlamalar Mart ayında Mukesh Ambani’nin memleketi Jamnagar’da başladı. Kutlamalar için özel bir Hindu tapınağı inşa edildi ve köylülere ziyafet verildi.

Düğün gününde ise konuklar için özel olarak inşa edilen devasa bir çadır, zengin süslemelerle donatıldı, üst düzey konfor sağlandı. Ambani’ler bu düğünün kendilerine ne kadara mal olduğunu açıklamadılar, ancak düğünün maliyetinin 600 milyon dolara ulaştığı tahmin ediyorlar.

Rihanna’ya performansı için 7 milyon dolar ödendiği söylenirken, Justin Bieber için önerilen rakamın 10 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Düğünün dünya genelinde ciddi eleştirilere neden olması hiç şaşırtıcı değil. Bir yanda, günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanan milyonlarca insan, diğer yanda ise bir ailenin tek bir etkinlik için harcadığı dehşet miktarda para!

TOPLUMSAL SORUMLULUK SIFIR!

Peki, bu paranın kaynağı nereden geliyor? Ambani ailesi, Hindistan'ın ekonomik ve sosyal yapısında büyük bir role sahip. Ancak, bu rolün toplumsal sorumlulukla dengelenmesi gerektiği aşikar. Forbes'a göre aile 123 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zenginleri arasında 11. sırada. Aile; arasında Armani ve diğer lüks markaların bulunduğu ortaklıklara, Hindistan cep telefonu pazarının yüzde 40'ından fazlasına ve Hindistan Premier Ligi kriket takımına sahip.

Mumbai'nin en önemli simgelerinden biri olan 27 katlı aile evi Antilia'nın inşasının ise 1 milyar dolardan fazlaya mal olduğu ve 600 çalışanı olduğu belirtiliyor.

Düğünün hemen ardından, Hindistan'da ve dünya genelinde, açlık ve yoksullukla mücadele eden milyonlarca insan varken, bu tür aşırı harcamaların ahlaki boyutları sorgulanmaya başladı. Düğün, toplumda gelir eşitsizliğini daha da belirgin hale getirirken, sosyal adaletsizlik konusunu da bir kez daha ortaya koydu.

YENİ TÜR KRALİYET

Ambani düğünü Hindistan'daki zengin-fakir ayrımını net bir şekilde gözler önüne serdi. Oxfam'a göre 2000 yılında Hindistan'da dokuz milyarder vardı. Forbes rakamları ise bugün Hindistan'da 200 milyarder olduğunu ve bunların toplam servetinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Bu rakam, ülkenin 2023 gayrisafi yurtiçi hasılasının neredeyse dörtte biri. Bu kişilerin baş döndürücü yükselişi, pek çok kişinin yoksulluk sınırının altında ya da hemen yakınında yaşadığı, soyguncu baronların aşırı yoksulluk içinde mücevherlerini sergilediği büyük bir eşitsizliği yansıtıyor.

Hindistan İşletme Okulu'nda girişimcilik profesörü olan Kavil Ramachandran, Hindistan'ın yirmi yılı aşkın bir süredir yüksek büyüme oranını sürdürmesi nedeniyle cüzdanı daha kabarık milyarderlerin ortaya çıktığını söylüyor. Ramachandran, “Bu, hızlı büyüme ve girişimciliğin bir sonucudur” diyor.

123 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin adamı olan Mukesh Ambani, uzun zamandır Hindistan'ın patlayan servet artışının zirvesinde oturuyor. Babası tarafından kurulan ve ailesinin servetinin büyük bir kısmının kaynağı olan dev holding Reliance Industries, Hindistan'ın ekonomik yükselişinin önemli oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.

Şirketin işletmeleri arasında dünyanın en büyük petrol rafinerilerinden biri, Hindistan'ın en büyük cep telefonu ağı, televizyon ve eğlence girişimleri ve popüler bir marketler zinciri yer alıyor. Pek çok Hintli, Ambani'nin şaşırtıcı itibar ve servet artışında, istedikleri Hindistan'ın bir versiyonunu görüyor, hatta bazıları oğlunun düğününün böylesine küresel bir ilgi çekmesinden gurur duyuyor. Onlara göre Hindistan'ın yoksulluğu öngörülebilir bir gerçek, böylesi bir zenginlik ise değil…

Ambani ailesinin zenginliği ve etkisi o kadar sorgulanmıyor ki, özel kutlamalarına yardım etmek için kamu kaynaklarının kullanılması bile bir gurur kaynağı olabiliyor. Öyle ki, Hindistan’da yeni olan, milyarderlerin akıl almaz yükselişi değil, aynı zamanda bu servetin ülkede yeni bir tür kraliyet yaratmış olması…

BU PARAYLA NELER YAPILABİLİRDİ?

Dünya Gıda Programı (WFP), açlıkla mücadele eden insanlara yardım etmek için çalışıyor. WFP'nin bir kişiye bir ay boyunca gıda yardımı sağlama maliyeti yaklaşık 30 dolar. Bu bütçeyle, 20 milyon insana bir ay boyunca gıda yardımı yapılabilirdi.

Gelişmekte olan ülkelerde bir okul inşa etmenin maliyeti ortalama 50 bin dolar. 600 milyon dolar ile 12 bin okul inşa edilebilir ve bu okullarda eğitim alacak çocuklar için donanım sağlanabilirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, bir çocuğu aşılamanın maliyeti yaklaşık 30 dolar. 600 milyon dolar ile 20 milyon çocuk aşılanabilir ve hayatları kurtarılabilirdi…

Gelişmekte olan ülkelerde bir sağlık merkezi inşa etmenin maliyeti ortalama 100 bin dolar. 600 milyon dolar ile 6 bin sağlık merkezi inşa edilebilir ve milyonlarca insanın sağlık hizmetlerine erişimi artırılabilirdi.

600 milyon dolar ile binlerce öğrenciye burs sağlanarak, onların eğitimlerine devam etmeleri ve gelecekte daha iyi bir yaşam standardına sahip olmaları mümkün kılınabilirdi…

Gelişmekte olan ülkelerde bir ev inşa etmenin maliyeti ortalama 10 bin dolar. 600 milyon dolar ile 60 bin ev inşa edilebilir ve evsiz insanlara barınma imkanı sağlanabilirdi.

Bir ağacın dikimi ve bakımı ortalama 1 dolara mal oluyor. 600 milyon dolar ile 600 milyon ağaç dikilebilir, bu da karbon emisyonlarının azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin artırılmasına katkıda bulunabilirdi.

PARA PARAYI MI ÇEKER?

Anant Ambani, Radhika Merchant ile nişanlandığını 2022'de duyurmuştu, ancak aşk hikayeleri çok daha uzun zaman önce başladı. 2018'de Instagram'da ilk fotoğraflarını paylaşan çiftin çocukluktan beri arkadaş olduğu söyleniyor. Radhika hem 2018'de Isha Ambani-Anand Piramal'ın düğününe hem de 2019'da Akash Ambani-Shloka Mehta'nın düğününe katıldı.

Damat, Anant Ambani, Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin ve eşi Nita Ambani'nin oğlu… Ailenin servetinin 123 milyar dolar civarında olduğu biliniyor. Ancak her ne kadar damadınki kadar olmasa da, gelinin ailesinin de maddi durumu hiç fena değil. 29 yaşındaki Radhika, sağlık sektörünü domine eden Encore Healthcare’in sahibi Viren Merchant ve eşi Shaila Merchant'ın kızı… Merchant ailesinin şahsi servetinin 267 milyon dolar olduğu söyleniyor.

BÖYLE OLUR AĞALARIN DÜĞÜNÜ!

Mart ayında gerçekleşen 1200 kişilik üç günlük nişan kutlamasında, Rihanna ve Akon sahne almıştı. Mayıs ayında gerçekleşen dört günlük Avrupa’yı turlayan cruise gezisinde, Backstreet Boys, Pitbull ve Katy Perry'nin şarkı söylediği bir balo düzenlenmişti. Mumbai’deki düğün öncesi kutlamalarda sahne alan Justin Bieber’ın performansı karşısında 10 milyon dolar aldığı konuşuyor.