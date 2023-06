5 milyon için dörtnala rekabet

Takip Et

CEYHUN KUBURLU

Gazi Koşusu, Türk atçılığının tartışmasız en büyük organizasyonu. Sadece 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının hayatlarında bir kere katılabildiği bu yarış için hazırlıklar neredeyse 1 sene öncesinden başlar. Gazi Koşusu’na katılmaya namzet taylar seyislerin, antrenörlerin ve at sahiplerinin ellerinde özenle bu koşuya hazırlanırken, zaman daraldıkça Veliefendi’de yaşanan heyecan da artar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu’nun bu yıl 97’ncisi, 25 Haziran Pazar günü saat 17.15’te koşulacak. 2400 metre çim pistte yapılan koşuya bu yıl her zamanki gibi kendi yaş grubunun en iyi 22 atı katılacak ve kazanan at şampiyon unvanını alacak.

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevu pazar günü Veliefendi Hipodromu’nun da dolmasını sağlayacak. Her sene panayır havasında geçen Gazi Kupası Koşusu’nu izlemek için 35 bin kişinin hipodromu doldurması bekleniyor. Bir başka ifade ile 97’nci Gazi Kupası Koşusu, Veliefendi’de yine tarihi günlerden birinin yaşanmasını sağlayacak.

Gazi Kupası Koşusu her zaman at yarışlarında en fazla ikramiyenin dağıtıldığı koşu. İşin prestiji ve sahibine kazandıracağı onurun ve gururun yanında, çok ciddi bir ikramiye de at sahiplerini bekliyor. Geçtiğimiz yıl birinciye verilen 2.5 milyon TL’lik ikramiye bu yıl ikiye katlanarak birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlendi. İkinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500 bin TL, beşinciye ise 250 bin TL ödeme yapılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara 1 milyon 437 bin 500 liralık yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 6 milyon 437 bin 500 TL’ye ulaşacak.

97 YILLIK BİR TARİH

Gazi Kupası koşusu, Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan bir koşu. Bu koşunun ilki, Atatürk’ün emri ile 1927 yılında düzenlendi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk de fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

1927 yılında yapılan ilk koşuyu ünlü şekerlemeci Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu Neriman isimli at kazanmış ve sahibine 2 bin liralık ikramiye kazandırmıştı. Gazi Koşusu ilk yıllarda Ankara’da yapılırken, 1968 yılından itibaren ise İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenmeye başladı. İstanbul’daki yarışların ilkini de Burhan Karamehmet’in ‘Asuvan’ adlı tayı kazandı.

KAZANAN JOKEYE 500 BİN TL

Gazi Kupası koşusu at sahipleri için önemli olduğu kadar jokeyler için de son derece önemli. Tüm jokeyler yıl boyunca tüm atçılık camiasının yakından takip ettiği bu yarışı gözlerken, her sene 22 şanslı jokey bu anlamlı koşuda tayları ile piste çıkıyor. Kazanan jokeyin ikramiyenin yüzde 10’u olan 500 bin TL kazanacağını da hatırlatalım.

Gazi Koşusu’nu en fazla kazanan jokey, 9 birincilikle Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. At yarışlarını çok fazla takip etmese de efsane at Bold Pilot’ın hikayesinin anlatıldığı ‘Bizim için Şampiyon’ filmini izleyenler kendisini oradan hatırlayabilirler. Dönemin açık ara en iyi jokeyi olan Mümin Çılgın, filmde Bold Pilot ve Halis Karataş birlikteliğini görüp bu ikiliye karşı yenilgiyi kabul ediyor ve sonrasında Bold Pilot efsanesinin doğuşu başlıyordu. Bold Pilot da kazandığı Gazi Koşusu’nda şimdiye kadar geçilemeyen bir mesafe rekoru kırarak kendine güvenenleri mahcup etmiyordu.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri ise yine Türk atçılığı denilince belki de akla ilk gelen aile olan Eliyeşil Ailesi. Eliyeşil ekürisine mensup atlar Gazi Kupası’nı 1950 ile 2005 yılları arasında tam 13 kez kazandı ve kupayı evlerine götürdü.

GÖZÜNÜZ AHMET ÇELİK’İ ARAMASIN

Gazi Kupası’nı kazanan jokeyler içerisinde Ahmet Çelik’in yeri çok başka. Halen aktif jokeylik yapan Ahmet Çelik Gazi Koşusu’nu 7 kez üstü üste kazanarak kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza attı. 2015 yılında tarihindeki ilk Gazi Kupası’nı ‘Renk’ isimli safkanla kazanan Ahmet Çelik, geçen yıla kadar tüm kupaları topladı. Geçen yıl ise ‘acaba Ahmet Çelik 8’de 8 yapacak mı’ diye düşünülürken, yarışı Özcan Yıldırım’ın bindiği Secret Power’a kaybetti ve serisini sonlandırdı.

Türkiye jokey camiasının en kıdemli ve başarılı ismi Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

Bu arada pazar günü koşulacak koşuda ‘Ahmet Çelik yine kazanır mı’ diye bekleyenler ise boşuna beklemesin, çünkü Çelik bu sefer 9 Nisan’da aldığı 120 günlük ceza nedeniyle at binmeyecek ve bu yarışı evinden izleyecek.

HİPODROMDA FESTİVAL VAR

Gazi Koşusu’nun yapılacağı pazar günü, her sene olduğu gibi bu sene de festival havasında geçecek ve İstanbul Veliefendi Hipodromu bir kez daha tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Gazi Koşusu’nun yanı sıra yine takvimde çok önemli olan Anafartalar, Haliç, Zübeyde Hanım, Ali Rıza Bey ve Nene Hatun Koşularının gerçekleştirileceği Pazar günü, müzik dinletileri ve çocuk animasyonları gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Binlerce kişinin çocuklarıyla birlikte hazır olacağı bu şölende kimin kazanacağı bilinmez ama yine kazanan Türk atçılığı olacak.

97. GAZİ KOŞUSU’NA KAYIT YAPTIRAN 26 SAFKAN

ASİL: Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy.

YEDEK: Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi.