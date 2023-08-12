Adana’da taşlar yerinden oynuyor

Canan Demiray

Magarsus’un ilk iki bölümü dün BluTV’de yayınlanmaya başladı. Takip eden bölümler haftalık olarak platform üzerinden izleyicilerle buluşacak. Çekimleri Adana’da 9 haftada tamamlanan dizi Türkiye’de izleyici ile buluşmadan önce 7. Berlin TV Series Festivali’nin ‘Special Mention’ kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla ‘Stellar Cast’ Ödülü’ne layık görüldü. Dizinin yönetmeni Yunus Ozan Korkut’u ‘Çukur’ ve yine Adana’da geçen, gecekondularda yaşamdan kesit veren ‘Benim Varoş Hikayem’den de hatırlayabilirsiniz. Korkut, yönetmeliğin yanı sıra Magarsus’un senaryosunu Mustafa Yürüktümen ile birlikte kaleme almış. 7 Ağustos’ta Soho House’da özel bir etkinlikle yapılan ön gösterimin ardından kendisine yapımın yaratılış süreciyle ilgili sorular sorduk.

Bir aile draması ve güç davası mı izleyeceğiz? ‘Magarsus’u farklı kılan nedir?

Magarsus, tarım ekonomisini ve bu ekonomiyi yöneten insanların iktidar mücadelelerini merkezine alırken, Turgut, Tansu, Beton ve Halil’in aile içi çatışmalarını anlatan, tüm konsantrasyonunu karakterlerin değişimine odaklayan bir dizi.

Magarsus’da zaman zaman güç çatışmalarını izlerken zaman zaman da aile olmanın Çukurova’da ne demek olduğunu göreceğiz. Magarsus’u farklı kılan şey aslında ilk bakışta tamamen bağ kuramayacağınız kusurlu karakterleri hikayesinin merkezine koyması diyebiliriz.

Dizinin odağındaki karakterler Tansu, Turgut ve Beton. Birbirlerinden çok farklılar. Ortak noktaları belki görülme isteği, sevilmek. Bu beklentinin arkasında nasıl bir travma var?

Magarsus aslında tamamen karakterlerimizin değişimine ve dönüşümüne odaklanan bir dizi. Ve bu değişimleri yaşarlarken ne bedeller ödeyeceklerini gösterecek bize. Hepsinin ayrı ayrı travmaları var aslında. Beton, 98 Adana depreminde ailesini kaybetmiş, dayısının yanında poşet bir evde var olma ve sevilme çabası içerisinde olan bir karakter. Klostrofobisi yüzünden Sarıbahçe’nin dışına çıkamamış, dayısının kızına aşık olmuş ama bu dezavantajlarına rağmen umutları olan bir karakter. Turgut küçükken annesinin öldürülmesine şahit olmuş, onu kurtarmak yerine kaçmış biri. Bu yükü üzerinde taşırken uyuşturucu kullanmaya başlamış, sonra da kendi isteğiyle tedavi görüp bırakmış biri. Öfkeli, fevri ama hayal gücü yüksek bir adam. Feodalitenin temsili, babasından sonra şirketin başına geçeceğini umuyor. Tansu ise ülkemizde başarılı bir çok kadın gibi görülmek ve fark edilmek istiyor. İyi eğitimli, zeki ve entelektüel olmasına rağmen babası ve çevresi tarafından reddediliyor. Bastırılmış duyguları da var elbette. Bu yüzden katı ve acımasız. görülmek, fark edilmek isteyen yetenekli bir Çukurova kadını.

Adanalı olarak Adana'ya dair hikayeleri ekrana taşımayı seviyorsunuz, ‘Benim Varoş Hikayem’ de olduğu gibi. Magarsus’un hikaye yapısının kurarken yarattığınız karakterlerin arkasında tanıdığınız gerçek kişiler var mı?

Aslında Adana’dan hikayemize taşıdığımız çok fazla karakter yok. Ama bu karakterlere Adanalı zengin bir aileden sıklıkla rastlayabilirsiniz. Oyuncu seçimi süreci aslında oldukça kolaydı. Zaten Beton’u Berkay için, Tansu’yu da Merve için yazmıştık. Biz yazarken onları haberi yoktu tabi, sonradan senaryoyu okuyup beğendiler. Hayal ettiğimiz oyuncularla çalışmak bir yazar ve yönetmen için paha biçilemez. Turgut için ise ters köşe yapacağımız, hem iyi bir oyuncu, hem de star bir isim arayışına girdik. Aklımıza ilk gelen isim de Çağlar Ertuğrul oldu. İzleyici Çağlar’ı daha önce hiç görmedikleri bir haliyle karşılaşacaklar. Oyuncularımdan çok mutluyum. İyi ki onlarla çalışmışım, daha iyi bir cast olmazdı.

Çekim sürecinde sizi en çok zorlayan şey ne oldu?

Çekim sürecinde çok zorlanmadım açıkçası. Hem yapımcımız ve BluTV’nin bana yönetmen olarak sağladığı konfor, hem de iyi oyuncularla çalışmak işimi kolaylaştırdı.

İzleyicilerin en çok neyi beğeneceğini düşünüyorsunuz?

İzleyicinin neyi beğeneceğini ön göremiyorum açıkcası. Ama ben izleyici olsam Magarsus da karakterlerin yolculuğunu ve tarım dünyasını severdim, izlemek isterdim diye düşünüyorum.

Magarsus adı nereden geliyor?

Yapım adını, ilkçağ’dan ortaçağa kadar Akdeniz ticaretini ellerinde bulunduran gelişmiş bir ticaret kenti olan Magarsus’tan adını alıyor. Efsaneye göre, Truva savaşçısı Misisli Mapsos ve arkadaşı Anflakos Kilikya’ya gelerek günümüzde Karataş'ın beş kilometre batısında Magarsus Antik Kenti'ni beraber kuruyor. Ancak Magarsus'un tek hakimi olma mücadelesi iki arkadaşı birbirine düşürüyor.

Bir başka karışık aile daha: Kurak’larla tanışın!

Magarsus’un konusuna gelince… Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'deyiz. Portakal bahçelerinin ortasında, narenciye ticaretinin ihtiyaçlarını karşılayarak feodal düzenin başına gelmiş güçlü adam Halil Kurak karşımızda. Bahçesi yok ama daha da iyisi kendine ait limana sahip. Kurduğu ve avucu içinde yönettiği imparatorluğu yönetecek varisleri var, ama hiç biri onun gözünde yeterli değil. Kızı Tansu yurtdışında okumuş eğitimli, erkek egemen düzende Halil’e ezilip geçilebilir. Oğlu Turgut ise fevri, beceriksiz. Yanında yetişen yeğeni Beton ise iyi niyetli ancak saf ve demir yumruğa sahip değil. Halil Kurak’ın beklentisine yetişmek için hem kendileri, hem de birbirleriyle mücadele içindeki bu karakterlerin sıradan dünyası değişmek üzereyken bizler hikayeyi izlemeye başlıyoruz. Bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçler var ve Halil Kurak bunlara pabuç bırakacak değil. Ancak mücadelenin de kanlı olacağı aşikar.

Tansu: “Belki bedenim değil fikirlerim iktidarda olacak”

Ailenin iktidar peşindeki kızı Tansu olarak ödüllü oyuncu Merve Dizdar’ı sert mizacıyla görecek, değişen dünyaya ayak uydurmak isteyerek babasıyla çatışırken hedefine ulaşmak için neler yapacağına şahit olacağız. Dizdar yeni sezonda ‘Ömer”’diziyle de ekran yolculuğuna devam ediyor. Teşkilat dizisiyle yükselen Çağlar Ertuğrul ise ailenin pek de güven duyulmaz oğlu rolünde, şimdiye kadar oynadığı karakterlerden farklı bir şekilde ekrana gelecek. Ödüllü oyuncu ve tiyatro yazarı Berkay Ateş ise kuzen Beton rolünde müthiş bir performans veriyor. Ailenin babası olarak usta oyuncu Ercan Kesal oldukça etkileyici. Geçtiğimiz sezon ‘Aldatmak’ dizisinde başrollerde olan oyuncunun aynı diziden rol arkadaşlarından biri olan Cem Bender’le de yine karşı karşıya geliyor. Dizide Burcu Gölgedar, Sümeyye Aydoğan, Uğur Uzunel ve Menderes Samancılar da yer alıyor.