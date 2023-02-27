Afetzede üreticiler için can suyu olma vakti

Helin KAYA

Üreticilerle buluşma yolculuğunuz nasıl gerçekleşiyor? Bünyenizde bulunan markaları seçerken hangi unsurlara dikkat ediyorsunuz?

Üreticileri, ya ekibimiz keşfederek buluyor ya da üreticiler bize hikayelerini ve ürettiklerini anlatarak başvurabiliyorlar. Beraber çalışabileceğimiz marka ve maker’ların başvurularını değerlendirirken, ürün üretim aşamasına üreticinin dahil olması, üretilenler hakkında bilgisinin, fikrinin, emeğinin olmasını arzuluyoruz. Özgün, etik kuralları ve adil çalışma ilkeleri olan, olabildiğince sürdürülebilir, atıksız ve geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanan, kitlesel tüketime hizmet edecek agresif marketing uygulamaları peşinde gitmeyen, plastiksiz kargolamayı bünyesine dahil etmeye hevesli ve hassasiyetlerimizin ortak paydada buluştuğu butik ve öncelikli olarak kadın Maker’larla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Üretim hikayeleri bizler için öncelik taşıyor. Platform içerisinde başka üreticilere deneyim sunacak, ilham olacak bilgileri aktarılabilmesini de önemsiyoruz.

Deprem felaketinde bölgedeki üreticilere hızlı dayanışma çağrısında bulundunuz. Bu çağrının hedeflerinden bahseder misiniz?

Deprem bölgesindeki lokal üreticilerin üretim, satış, dağıtım aşamalarında yaşadığı tüm insani ve ekonomik engeller için birlikte bir adım atmak istedik. Herkes gibi doğru zamanı beklerken @bahcemdenincir’in paylaşımı ile hayata tutunmaya çalışan üreticiler için can suyu olma vaktinin “şimdi” olduğunu fark ettik. İlk olarak 16 Şubat 2023 tarihinde başlattığımız destek çağrısı ile deprem bölgelerindeki lokal ve butik üreticilerle ilgili bilgileri toplamaya başladık. Çağrımız elden ele dolaştı, bölgedeki yerel üreticiler, onların yakınları, belki hiç tanışmadan alışveriş yaptıkları üreticilerin bilgilerini içeren yüzlerce mesaj aldık. Çağrımızın ardından başvuru formunu dolduran üreticiler ve ekibimizin bölgedeki üreticilerin bilgilerini derlemesi ile elimizde çok kıymetli bir dizin oluştu. Gündemin yoğunluğu ve sosyal medyanın hızlı akışı içerisinde bu değerli bilgilerin zamansız ve erişilebilir bir yerde kalmasını istedik. Bu konuda sevgili arkadaşımız Eylül Görmüş’ün gönüllüğü desteği ile bölgedeki üreticilere yardım etmek isteyen herkesin faydalanabileceği açık kaynaklı bir web sitesi tasarladık. dayanisma.localmakers. com.tr deprem bölgesinde yer alan üreticilerin kategori bazlı detaylarına online satış kanallarına ve sosyal medya iletişim bilgilerine ulaşabileceğiniz bir mecra. Manuel toplanılan bilgiler ile ilk fazını yayına aldığımız dayanışma ağı, gelinen noktada yerel üreticilerin kendilerinin sistem girişi yapabilmelerine imkan sağlıyor. Dayanışma ağının içerisinde hızlı dayanışma çağrılara yer verdiğimiz alan da mevcut. Hızlı Dayanışma Çağrısı: deprem bölgesinde yer alan üreticilerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde ilgili kişisi ile buluşturma çağrısıdır. Bu çağrılar depolama yapılması mümkün olmayan ya da toptan olarak hızlıca satışının yapılmasını gerektiren sebepler barındıran ürünler için oluşturuluyor.

Bu zamana dek deprem bölgesinden kaç üreticiyle iletişime geçebildiniz? Onlarla süreciniz ne şekilde ilerliyor?

Şu an ağ içerisinde form doldurup, bilgilerinin listelenmesini istemiş, 149 işletme mevcut. Bu işletmeler, ekibimizin keşifleri ile bilgisi ekleniyor ya da bölge üretici ya da yakınları formu doldurarak bilgilerini iletiyor ve onay sonrası, teyit ederek işletme dayanisma.localmakers.com. tr’de listeleniyor. Hızlı dayanışma çağrıları da yine bu şekilde ilerliyor. Özellikle hızlı dayanışma çağrılarında üreticilerin ihtiyaçlarını detaylandırarak, en doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz ve bölgedeki üretici ile sürekli iletişimde kalıyoruz.

Deprem bölgesindeki üreticilere olan yardım ve dayanışmaların sürdürülebilir olması için nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bu destek çağrısı ile temellerini attığımız dayanışma ağının bir “alışveriş platformu” olmanın ötesinde bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarına dair bilgi toplamayı hedefliyor. Bölgede ekonomik faaliyetlerine devam edebilen üreticilerin yanı sıra evi, iş yeri, deposu yıkılmış ağır bir bilanço ile karşı karşıya olan üreticiler de mevcut. Bölgedeki yerel üreticilerin ihtiyaçlarını doğru saptayarak, onlara destek olmak isteyen kurum, kuruluş ya da bireysel destekler ile buluşturmak sürdürülebilirliği için çok mühim. Bu nedenle bölge bölge üreticilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve destek olabilmek adına projeler oluşturmaya ve oluşturulacak projelerde destek olmak isteyen tüm kurumları ve bireyleri bizimle iletişim kurmaya davet ediyoruz.

Dışarıdan bölgedeki üreticilere destek vermek isteyen vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar sizin aracılığınızla yardım sürecini nasıl sağlayabilir?

Üreticiler için görünür olmak, ürettiklerinin ve hikayelerinin binlerce kişi tarafından görülmesi, bilinmesi, destek görmesi bir motivasyon kaynağı. Üreticileri takip edebilir; sayfaların büyümesine destek olabilir ve sevdiğiniz kişiler ile paylaşabilirsiniz. Bireysel olarak kargo durumları nedeniyle her üretici aktif satış yapamasa da ihtiyaçlarınızı bölge üreticilerinden sağlamak için alışveriş yapabilirsiniz. Bir arkadaş grubuysanız, tek tek almak yerine daha fazla adetlerde toplu alımlar yapabilirsiniz. Ek olarak; dayanisma.localmakers.com.tr üzerinden “Kurumsal Destek” sayfası üzerinden sağlayabileceğiniz destekleri belirterek, bölgedeki yerel üreticilerin yeniden sisteme katılabilmeleri için yardımcı olabilirsiniz. Verebileceğiniz destekler satın alma olabileceği gibi, farklı bir hizmet katkısı da olabilir.

Bölgedeki yerel üreticiler sizinle iletişime nasıl geçebilir?

dayanisma.localmakers.com.tr listelerinde bilgileri yer almayan deprem bölgesindeki bir üretici ya da yakınıysanız; “İşletme Ekleyin” sayfasındaki başvuru formundan sistem kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kayıt aşamasında ve sonrasında karşılaşabileceğiniz her türlü sorun için iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.