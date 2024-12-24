Ailecek ‘hız’ tutkunlarına: Audi S6 Avant e-tron

OKAN ALTAN

Sadece bir yıl öncesine kadar, Audi’nin en seksi modeli olarak, hibrit 4.0 lt çift turbo 600 HP 800 Nm V8’iyle 0-100’ü 3.6 saniye ve maksimumda 305 km/h’ye çıkan RS6 Avant’ı konuşurduk… Bu süper Station, gelecek yıl RS7 Avant’a dönüşmeden, Audi’nin en çevreci süper Avant’ı da yollara çıktı…

502’den 1.422 litreye bagaj ve yükleme hacmine ihtiyaç duyacak ‘aileli’ hız tutkunlarına şimdi bu hızlı station wagon’un üstün performansı ve yenilikçi özelliklerine ‘egzostsuz’ bir tam elektrikli S6 Avant seçeneği sunuluyor.

Audi 100 ile 1968’de başlamış ve 1994’te A6 ismini alan, E-Segmenti yani Üst Orta Sınıf modellerinin 8’inci neslinde elektrikli performans ailesine katılan yeni S6 e-tron, hem e-tron teknolojisiyle hem de şaşırtıcı sportif ruhuyla dikkat çekiyor.

Arkada 580 Nm ve önde 275 Nm olmak üzere arkadan itiş ağırlıklı quattro dört çeker sistemi, yüksek değişkenlikteki güç dağılımıyla dinamik sürüş keyfini garanti ediyor. 503 HP 370 kW'lık sistem gücü, Launch Control ile 551 HP 405 kW’ye çıkan S6 Avant e-tron, 0-100 km/h hızlanmasını sadece 3,9 saniyede tamamlıyor ve 240 km/h maksimum hıza ulaşıyor. Ayrıca, 640 kilometreyi aşan menziliyle günlük kullanımda da etkileyici bir pratiklik sağlıyor.

Yeni S6 e-tron, standart bir A6 e-tron’dan ayrılması için pek çok özel tuning tekniğiyle coşturulmuş… Çift e-motorlu güç aktarma sistemi, standart modelin üstüne 100 HP ekleyerek, elektrikli performansın en üst seviyesini ortaya çıkarıyor. Şasi tarafında ise daha önde 400 arkada 350 mm’lik büyük frenler, yeniden ayarlanmış progresif direksiyon sistemi, adaptif amortisörler, farklı denge çubukları, önde ve arkada 5 kollu standart havalı suspansiyon da ilk fark edilen ayrıcalıkları. Dış tasarım detaylarında da, daha büyük jant seçenekleri, iç mekânda kullanılan Dinamica süet döşemelerden sportif koltuklara kadar birçok yenilik de “S” koduyla geliyor.

3 yıl önceki konseptiyle bire bire yakın tasarımla üretime giren bu elektrikli Avant, akışkan hatları ve dev bir hatchback formundaki aerodinamik yapısı ile hem estetik hem de fonksiyonel bir yapı sunuyor. Aracın ön kısmında yer alan incecik Matrix-LED aydınlatma grubu ve alçak ön profil, spor otomobil DNA’sını net bir şekilde ortaya koyuyor. 450 OLED’li arka ışık grubu altındaki geniş arka difüzör ve entegre spoyler, sadece çarpıcı bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aracın sürtünme katsayısını minimize ederek performansa katkı sağlıyor.

Elektrikli S6’nın en dikkat çekici yanı, günlük sürüşleri, Launch Control’ü devreye sokarak, ekstra 48 HP ile iki şeritli yollarda araçları çok daha kolay sollamayı veya otobanlarda daha seri ara hızlanmalar gerçekleştirmeyi sağlaması…

Sportif ve lüks

Arkaya daha yoğun tork aktaran S6 e-tron’un dönüşlerde daha dengeli hissettirecek olması, önemli bir avantaj olarak bahsediliyor. Hatta; Audi’nin geleneksel burun ağırlığı ve önden kayma eğilimi bu araçta neredeyse tamamen ortadan kalkmış da, deniliyor. Standart 20 inçlere opsiyonel 21 inç jantların dizaynı ise, RS6’cıları bile kıskandıracaktır…

Suspansiyon sisteminin hız ve sürüş moduna bağlı olarak aracın yüksekliğini 1 ila 2 cm arasında alçalttığını da belirtelim… Fakat şu ana kadar aracı kullanmış Avrupalı meslektaşlarımızın, “virajlı yollarda iyi kontrol sağlıyor ancak bir Lucid Air kadar akıcı bir his vermiyor” notlarını da dikkate alalım…

Audi S6 e-tron’un modern iç mekânı, 11,9 inçlik dijital gösterge paneli, Audi’nin ‘sanal kokpit’ konsepti, yeni nesil MMI sistemiyle entegre çalışan merkezdeki 14,5 inçlik en çok kullanılan işlevlerin kolayca erişebileceği şekilde kişiselleştirilebilir bilgi-eğlence dokunmatik ekranı ve ayrıca yolcu tarafında 10,9 inçlik ayrı bir ekranın opsiyonel olarak sunulmasıyla tam bir teknoloji üssüne çevrilmiş. Ayrıca, sürücüye yönelik artırılmış gerçeklik AR destekli ‘head-up display’, navigasyon ve aracın durumu hakkında anında bilgi sağlıyor.

Hem sportif hem de lüks hava sunan Dinamica süet döşemeli sportif koltuklar, masaj fonksiyonuyla uzun yolculuklarda konforu artırıyor. Karbon fiber ve Alcantara detaylar da iç mekâna zarif bir dokunuş ekliyor. Akıllı cam tavanda da, Porsche Taycan’lardaki gibi şeffaf ve opak modlar arasında geçiş yapabiliyor ve bölgelere ayrılabiliyor.

2.335 kg boş ağırlığı olan S6 Avant e-tron, 800V mimarili Volkswagen Grubu’nun Premium Platform Electric PPE altyapısını kullanması sayesinde, 22 kW OBC opsiyonunda 10 dakikada 310 km ek menzil kabiliyetinin yanında 270 kW şarj hızına sahip bataryasını 21 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80’e şarj edebilme imkanı sağlıyor. Bu brüt 100 ve net 94,9 kWh'lik batarya paketinin şehir içinde teoride 647 ve pratikte maksimum 609 km menzil sunmasını ise, bizler, uslu sürüşle yaklaşık 520 kilometre olacağını hesaplayabiliyoruz.

Bu arada uğradığınız şarj istasyonu tam güç sağlayamıyorsa, bataryanın "bank şarjı" olarak bilinen yöntemle iki adet 400 Voltluk üniteye bölünebilmesi sayesinde, daha az güce sahip şarj noktalarında bile daha hızlı şarj sağlanabilmesi de, çok önemli bir avantajı!..

Apropos dijital ayna sistemi ve S-logolu ayrıntılarıyla Avrupa’da 111.000 Euro’luk fiyatıyla S6 Avant e-tron, yüksek performans ve günlük kullanım dengesini başarıyla kurmuş bir tam elektrikli Audi olarak notlarımıza girerken, tek eksiğinin RS6’ların agresif sportif hırıltılı karakteri olduğunu söylemeliyiz. Belki, bir RS6 e-tron da gelir ve işte o zaman Avant’ların başka bir yeni zirvesi ortaya çıkar!..