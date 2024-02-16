‘Aileme bu oyunu nasıl izleteceğim?’

Ece ULUSUM

Geniş bir masada sohbet ederken, Yasemin Sakallıoğlu restorana şen şakrak girdi. Masada ‘Rekor mu? Kırarız canım’ yazılı dövizleri görünce gülmeye başladı ve ‘’Ya bana döviz getireceğiz denildiğinde dolar getireceksiniz sandım. Bunun adı da mı döviz demek!’’ deyip hepimizi güldürdü. Esas buluşma amacımız Yasemin Sakallıoğlu’nun kapalı gişe oynayan tek kişilik gösterisi ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’in 10 bin kişilik alanda sahnelenmesi. 20 Şubat’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun kapalı salonunda gerçekleşecek oyun, aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille aktarıyor. Ünlü komedyen ile bu rekor denemesini ve tespitlerin getirdiği sorumluluklara dair sohbet ettik.

Bu rekor kırma hayalinin kaynağı nedir? Kara mizahın efendisi Ricky Gervais’in ‘Armageddon’ şovunu izlerken ekran görüntüsü alıp ve ‘’Ben de yapacağım’’ dediğiniz geldi kulağımıza…

Aslında bir şeyin şakasını yapmak o konuda rahatlamak demek ya onu artık travmatize etmemek demek. Benim hayatımın çıkış noktası da bu zaten. Yani şakasını yapmadığım her şey travmaya dönüşüyor bende. Şakasını yaptığım zaman daha çabuk üstesinden gelebiliyorum. O yüzden ki Gervais’i çok severim. Harbiye’de sekizinci gösterime çıkmıştım. Bana demişlerdi ki, “daha çok erken çıkma orada”... Çünkü daha yeni başlamıştım. Sekizde çıkmıştım çünkü 8 bir yandan da sonsuzluk sembolü. O nedenle çıkmak istedim.

Yani işin kaynağı spiritüel bir yaklaşıma mı dayanıyor?

Enerjinin her şeyi çözebileceğine inanırım.

Gösteriyi izleyecek 10 bin kişiyi nasıl bir şey bekliyor?

35 dansçıyla hazırlıyoruz çünkü 35 yaşındayım! (Gülüyor.) Oraya çıkacağız ve büyük bir şov yapacağız. Herkes mesleğine aşıktır, kimse sevmediği işi mecbur kalmadıkça yapmaz. Benim kendimle gurur duymaya çok ihtiyacım var. O yüzden sürekli hedef yükseltmeye çalışıyorum. Bazen o hedeflerin altında ezildiğim de oluyor, çok da zorlanıyorum. Kendime çok yükleniyorum sanki benim içimde bir ebeveyn var ve ne yapsam ona yetmiyormuş gibi geliyor. Sürekli bir onay istiyorum. O yüzden belki bu kadar hedef yükseltiyorum.

Yetiştirilme tarzınızdan dolayı mı böyle?

Evet. Yani çok eleştirel bir ailede büyüdüm. Sanki yaptığım hiçbir şey yeterli değilmiş gibi hissettim sürekli. Çünkü neyi yaptıysam o 5 dakika mutlu etti. Sonra herkesin eski duygusuna döndü. O yüzden belki de kendime karşıda böyle bir şey besliyor olabilirim. Ne yapıyorsam beni anca 5 dakika mutlu ediyor. Sonra ben hep daha fazlasını istiyorum.

10 bin kişinin kontrolünü sağlamak hiç kolay değil. Orada nasıl planlar var?

O yüzden büyük bir şirkette çalışıyorum. Allah’a şükür BKM’ye güveniyorum. Onlar o işi çok güzel organize edecekler. Bir de benim seyircim geldiğinizde göreceksin, nasıl bir şey biliyor musun? Beni evinin bir parçası yapmış, o yüzden onlar beni rahatsız edecek bir şey yapmıyorlar. Yani onların ödü kopar o gösterini bozulmasından benim üzülmemi istemezler. O yüzden de onlarla tatlı bir iletişimim var. 10 bin kişi diyorsunuz ama 10 bin kişiyi bir evin odasına sığdırdığınızı düşünün.

Sadık bir kitleniz var. Biletler çıktığı an en önler kalmadı bile. İzleyicinizi nasıl tanımlarsınız?

Bu arada benim gösterime aktüel seyirci de gelir. Yani gidip böyle Rick’i izleyen de gelir bana, hiç stand-up'a gitmemiş seyircim de vardır. Onlar bizzat beni sevdiği için geliyor, beni o çok mutlu ediyor. Yani o kadınlar evinden çıkartmak, onları harekete geçirmek… Dışarı çıkıp yemek yediğinde 750-800 TL ödüyorsun, üstüne bir de kilo aldığında kalıyorsun. Mutlu etmiyor belli bir süre sonra. Biz istedik ki biraz daha ulaşılabilir fiyatlarda olsun. Bu arada arenada gösteri yapmak gerçekten kolay değil. Bunun altını çizmek istiyorum, insanlar şunu bilsinler ki biz aslında kazandığımızdan çok daha fazlasını şu anda mekana harcıyoruz. Oranın ses sistemine, izleyicinin beni yakından görmesi için her yere LED ekran yerleştirilmesine, oranın tamamen çıkartılıp sökülüp oraya bir sahne kurulmasına kadar müthiş bir masraf var. Benim 35 dansçımın 35 kıyafetine kadar… O yüzden ben böyle büyük gösterilerimde aldığım paraya pek takılmam. Cebime 5 kuruş kalsın ama gelenlerin oradan unutamayacağı bir akşam yaşayarak oradan ayrılmasını isterim.

Bu rekoru kırıldıktan sonraki adım ne olacak?

Bu gösteri ilgili bir hayalim daha var, becerebilirsem o zaman söylerim.

Bir dijital platformda yayınlanacak mı sonrasında bu gösteri?

Çok isterdim ama Arena’dakini veremeyiz. Orası aşırı büyük ve kontrol etmemiz kolay olmaz. O yüzden biz bir tiyatro sahnesin de çekim yapacağız ve bir platforma vereceğiz.

Bir insanın kendinin farkına varması en zor şeylerden biridir. Siz kendinizin farkındasınız etrafındakilerin farkındasınız ve üzerine tespit de yapıyorsunuz. Bunun mental yüküyle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Böyle yaşamak çok zor. Terapi gidiyorum işte. Bir kere içinde bulunduğumuz sektör hiç kolay bir sektör değil. Çünkü biz eğlence sektörünün içindeyiz ve çok kötü şeyler oluyor. Çoğu zaman dünyada, ülkemizde bazen komedi yapmaya yüzün olmuyor yani. Mesleğinden utanacağın zamanlar oluyor. O kadar içine kapanıyorsun ki o yüzden gerekiyor zaten terapi. Bugün benim gülebilmem için alttaki o enkazı kaldırabilmem lazım. Daha doğrusu bu sektörle ilgilenen herkesi aslında çok duygusaldır. Yani çok duygusal olduğumuz için bu işi yapabiliyoruz. İnsanı bu kadar iyi anladığımız için anlatabiliyoruz. O yüzden çok zorlanıyoruz.

Dışarıdan sizi insanlar büyük ihtimalle şen ve sürekli mutlu sanıyordur…

Evet. Ama kavramlar karşılıklarıyla vardır. Yani bir insan ne kadar gülüyorsa bir o kadar ağlıyordur.

Bu gösterinin sizin için en önemli özelliği nedir?

Annem babam ilk defa izleyecek beni, yani 4 sezondur bu oyunu oynuyorum. Hatta bir buçuk yıldır terapiye gidiyorum, orada en çok konuştuğum konulardan biri aileme bu oyunu nasıl izleteceğim? Oyunda tespitler var ve o tespitlerin hepsi yaşanmış hikayeler. Ailem yokken anlatmak kolay ama şimdi onlar varken anlatmak benim için her açıdan en zor. Bence etkilenecekler böyle bir kalabalıktan ve ‘’Nasul bu kadar insanu buraya topleyabildun?’’ diyecekler. Şaşıracaklar çünkü o kadar büyük kalabalığı annem ancak Hamsi Festivali’nde gördü. Elbette ne kadar para aldığımı ve o parayla ne yapacağımı soracaktır. Çünkü annemin gözünde o kadar büyük bir para canlanacak ki…

En önde oturacak değil mi?

Hayır, önde oturamaz çünkü onun önünde oturtursam bütün dikkatim dağılır. Gösteriyi sabote edebilir, yalan söylüyorsun diyebilir. O yüzden onu kesinlikle ortalarda localardan birini oturtturacağım, tepeden beni izleyebilecek. Arada kamera onu da çekecek, tepkilerini dev ekrana yansıtacağız.

Bu büyük gösterinin ikincisi olacak mı?

Devamı olacak ama öncesinde daha interaktif bir şey planladım. Olunca o zaman da konuşuruz zaten. Ardından bu gösteriyi biraz daha oynayacağım ve ardından bu gösteriyle vedalaşacağım. Bu gösteri dijitalde kendi yerini bulacak.