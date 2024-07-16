Akdeniz’in rüzgara sevdalı yelkencileri

HAKAN ATİS

Ruhu masmavi bir kent düşleyin… Orada sırtınızı tarihin binlerce yıllık görkemine dayayıp kendinizi rüzgara bırakın... Coşkunuz saatler, hatta günler boyunca devam etsin. Bu duyguyu hissedebiliyorsanız Mersin’desiniz demektir. Bir defalık değil bu toprakların, insanı her gelişinde kendisine daha da kuvvetli bağlayan farklı bir tılsımı var. Tarihi zenginlikleri, dergah gönüllü hoş sohbet insanları, lezzetli mutfağı, dinamik sosyal hayatı ve deniziyle kolay kolay unutamayacağınız bir kent Mersin... Hal böyle olunca yelkencilikte sadece bulunduğu coğrafyaya değil aslına bakarsanız Türkiye’ye örnek olan Mersin Yelken Akademisi’nden söz etmemek haksızlık olur. Çukurova’da bu sporu sevdirmek amacıyla 2014 yılında kurulan kurum yaşamını bu branşa adayan Oytun Çalışlar’ın eseri. 1986 İzmir doğumlu olan genç girişimci, gönül verdiği spor dalını Kilikya’nın zümrüt renkli güzel kentinde yaygınlaştırmayı misyon edinmiş bir sporcu.

KURUMSAL GEÇMİŞ

Oytun Çalışlar’ın başarı öyküsü diyebileceğimiz Mersin macerası on yıllık geçmişe sahip. Kısa zamanda hayli yol aldığını söylemek mümkün. Söz o yıllardan açılınca kurumsal tarihini coşkulu sözlerle anlatıyor. Bu sporu Çukurova’ya sevdirenlerin başında gelen genç sporcu düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Kurulduğumuz tarihten günümüze kadar 2.000’i aşkın kursiyerimiz oldu. Ayrıca sektöre 50 profesyonel kaptan kazandırdık. Mersin yöresindeki yelkencilik tutkusu 100’ü aşkın kursiyerin tekne alması sonucu gözle görülür ölçüde artmış bulunuyor. Hatta marina kapasitelerinin nerede ise dolduğunu söylemek bile mümkün. Kurulduğumuz tarihten sonra yelkenli yat takımımız oluşturuldu ve ilk yarışımıza 2014’ün Ekim ayında Marmaris’te katıldık. Aradan geçen yıllarda ülke genelinde 500’ün üzerinde yarışa iştirak ettik.

Takvimler 2017’yi gösterdiğinde halen filomuzda olan Mat12 marka yarış teknesi ile IRC1 sınıfında yarışmaya başladık. Daha sonraki yıllarda başarılı derecelerin sahibi olduk. Örneğin, 2019’da Marmaris Kış Trofesi’ni IRC1 sınıfında 2. olarak tamamladık. Mersin’de yelken yarışçılığı deneyimini yaygınlaştırmak için 2017-2018 yıllarında Türkiye Yelken Federasyonu ile ortaklaşa resmi yat yarışı düzenlemeye başladık. 2019-2021 arasında Mersin Rallisi’ne imza attık. Kadın takımımızı ise 2018 senesinde hayata geçirdik. Onlarda birçok başarılı dereceye imza attı. Yarış filomuza 2022 yılında kattığımız BOLT37 model yarış teknesi ile hem yarışan takım sayımız arttı hem de kursiyerlerimiz maviliklerle daha fazla buluşma olanağına kavuştu.”

DÜN GİBİ

Yıllar birbiri ardına geçerken Mersin Yelken Akademisi bayrağı altında imza atılan sportif başarılar doğal olarak artıyor. Bunları tek tek saymak yerine kurumun kapısını çalıp onlarla tanışmanızı ve kahve içmenizi öneririm.

Oytun Çalışlar’ın 2024 takviminde yazılanlara gelince... Kısaca şöyle özetleyebilirim: Bugün başlayan ve 18 Temmuz’da tamamlanacak olan Deniz Kuvvetleri Kupası’na dördüncü kez katıldılar. Bu öncelikli hedefleriydi…IRC1 grubunda 555 mil boyunca hem yarışacaklar hem de hünerlerini sergileyecekler. Bu önemli ve saygın organizasyona katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Ayrıca fotoğraf desteği için Oytun ve ekibine teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeniden buluşuncaya kadar pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.

OYTUN ÇALIŞLAR KİMDİR?

İzmir’de denizci bir ailede doğup büyüyen Oytun Çalışlar, yelken sporuna 1997 yılında Foça Yelken İhtisas Kulübü’nde başladı. Optimist, 420 ve laser sınıflarında çeşitli başarılar elde etti. 14 yaşında yat yarışlarında dümenci olarak görev aldı. 2016’da Atlantic Rally for Cruisers’a katılan Türk ekibinde yer aldı. Atlas Okyanusu’nu 21 günde durmaksızın geçen ay yıldızlı ekibimiz söz konusu yarışta 220 tekne arasında 55’nci, kendi grubunda ise 11. oldu. 2014 senesinde Mersin Yelken Akademisi’ni kurdu.