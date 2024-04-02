Amazonlar kürek başında

Hakan Atis

Eskişehir’le 1983 yılında tanıştım. Üniversite öğrenciliğim orada geçti. Kentin o yıllardaki halini gayet iyi hatırlıyorum. Yazın toz, kışın çamur deryası olan, Porsuk Nehri’nin hemen her gün farklı renkte aktığı ve koktuğu talihsiz bir şehirdi. Oysa son 25 yılda dünya çapında ünlü oldu. Bu devrimin mimarı bizleri daima yüreğiyle kucaklayan, derdimizi, düşüncelerimizi, önerilerimizi dinleyen, evlatları gibi gören, yol gösteren, ilham veren efsane rektörümüz oldu. Bilim ve siyaset dünyamızın kutup yıldızı Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen’den söz ediyorum. Eskişehir’de öylesine önemli mucizeler yarattı ki anlatmakla bitmez. İkinci memleketimin günümüzde sahip olduğu güzellikler yerel yöneticilere ve tüm siyasetçilere örnek olmalı. Yazımın bu bölümünde ‘Eskişehir’in su sporları ile ne ilgisi olabilir?’ diye düşünebilirsiniz. Anlatayım... Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen tarafından gerçekleştirilen aydınlanma devriminin doğal sonucu olarak denizi olmayan kentte günümüzde dragon takımı bile var! Vizyon böyledir… Önce şaşırtır sonra hayran bırakır. Değerli hocam, iyi ki varsınız. Bu satırlar aracılığıyla ellerinizden saygı, sevgi ve sağlık dileklerimle öpüyor, acil şifalar diliyorum.

KADINLARIN SESİ

Eskişehir’in mavi yürekli kadınları da kendilerini cesaretlendiren ve destekleyen efsane isim gibi asla yılmadılar. Çevrelerini ve sponsor firmaları sabırla ikna ettiler. Kararlılıkla çıktıkları yolun ilk adımlarından itibaren önemli başarılara imza atarak kendilerine güvenenleri yanıltmadılar. 2019 yılında Eskişehir’de kurulan Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı’nı yıllardır izliyorum ve yazıyorum. Her birini yürekten kutluyorum… Çünkü temel ilkeleri ‘Kadınız ve Ayrımsız Buradayız’, ana hedefleri ise yarışlarda diğer takımları geride bırakmak değil. Benzetme yerinde ise anayasalarının ilk maddesinde şu yazıyor ’’Derdimiz yarışlarda illa ki birini geçmek değil. Gayemiz toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulamak ve kadınların toplumdaki yerlerini ve güçlerini artırmak. Toplumumuza ve gençlerimize ilham verebiliyorsak ne mutlu bizlere.’’

KANSERE KARŞI

Kadın savaşçılardan oluşan Amazonların mitolojik algısı çağdaş dünyanın aydınlık yurttaşlarına günümüzde de esin kaynağı oluyor. Lületaşı diyarının azimli sporcularının hayat verdiği dragon takımın kurucu başkanı Özlem Kanat Örneksoy, bu görüşümü destekliyor. Yeniliklerinin devam edeceğini belirterek’’ Meme kanserini yenen takım arkadaşımız ve ritimcimiz Eser Büyükcan’dan ilham alarak başlattığımız önemli bir proje var. Amazonlar tarihte daha iyi ok atabilmek için tek göğsünü kesen kadınlardan oluşuyor. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz yıl Türkiye’de meme kanserine dikkat çekmek için kürek çekeceğiz. Bununla ilgili olarak konuya dünya genelinde odaklanan ‘Pink Sisters Dragon Team’ ile iletişime geçmeyi hedefliyoruz. Öte yandan dragon yarışlarının doğduğu Çin’de gerçekleştirilen festivallere katılmayı düşünüyoruz. Takımımızın bugüne kadar olduğu gibi 2024 yılında da kadınlara ve kız çocuklarına ilham vereceğini düşünüyoruz. Çünkü bizler birbirimizin düğümü değil çözümü ve destekçisi olmayı seçtik ’’ diyor.

EŞİTLİK VURGUSU

Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı üyeleri uzun zamandır mücadele ettikleri bir konuda daha sonuca ulaşmayı başardı. Haziran ayında Bursa’da gerçekleştirilecek yarışlarda kadın-erkek karma kategorisinin programa alındığını öğrendiler. Onları tebrik ediyorum. Yazımın bu bölümünde sözü tekrar Özlem Kanat Örneksoy’a bırakıyorum. Ortak görüşleri olarak şunların altını çiziyor:’’ Kadınların haklarını gasp etmeye yönelik tüm girişimlere, kadını eve ve aile içine hapseden, siyasetten iş hayatından, sosyal hayattan uzak tutmaya çalışan eylem ve söylemlere karşı yaşamın her alanında ‘Buradayız’ ve ’ Varız’ demek için toplumumuzu birlikte kürek çekmeye davet ediyoruz. Kadınız, ayrımsız buradayız diyoruz. Gelin birlikte kürek çekelim. Önümüzdeki engelleri aşalım. Sesimize ses katalım. Tek başımıza kar taneleri gibiyiz, eriyip yok oluyoruz. Oysa birlikte çığ gibi olabiliriz. Bizler, deyim yerinde ise göle bir taş attık ve o halka giderek büyüyecek. Buna inanıyoruz.’’

İPEK DİYARI

Geçici skorlara değil topluma yarar sağlayacak konulara destek olmayı düşünen firmalara buradan çağrı yapıyorum… Dünya’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de artık kadınlar ve erkekler birlikte kürek çekebiliyor diyebiliriz. Bu önemli bir gelişme. Haklarını teslim etmek gerek, Eskişehir’in Amazonlar’ı bu konuda ciddi çaba gösterdi. İlgili kamu kurumları da onlara destek oldu. Böylece arzulanan yol haritası çizilmiş oldu. Gelinen nokta amatör denizcilik ve su sporları tarihimiz açısından önemlidir. Eminim kamuoyu Haziran ayında gerçekleştirilecek yarışlarda hayli renkli ve coşkulu görüntülere tanık olacak. Çünkü… İpek gibi zarif ve güzel Bursa’da gerçekleştirilecek yarışlarda karma takımlar hünerlerini omuz omuza sergileyecek. Bu haftalık noktalıyorum. Eskişehir’in azimli kürekçileriyle iletişim kurmak isterseniz ‘amazonlardragon@gmail.com’ adresine yazabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda 100.Yıl Cumhuriyet Kupası, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dragon Yarışları, Bursa Dragon Cup gibi yarışlarda bileklerinin ve yüreklerinin gücünü sergilediler. Şimdi önlerinde yeni ufuklar uzanıyor. Yolları açık olsun. Değerli okurlar, maviliklerde sezon başlıyor. Önümüzdeki hafta teknelerin bakımlarına yönelik önerileri paylaşacağım. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.