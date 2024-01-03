Amerikan lüks SUV ikonu artık elektrikli: Cadillac Escalade IQ

Okan ALTAN - VİRAJ

Dünyanın en büyük elektrikli otomobili olan Escalade IQ, aslında bir devşirme elektrikli… Yani içten yanmalı halinin, tam elektrikliye uyarlanmış şekliyle Cadillac’ın 5 BEV seçeneğinin de en irisi... İkonik tasarımı, yüksek işcilik ve malzeme kalitesi, en yeni teknolojileriyle, konfor ve lüksün SUV şekli.

General Motors’un elektriklenme stratejisinin fırlatma rampası olarak hizmet vermek üzere 2,2 milyar dolarlık bir yatırımla yenilenen ve baştan aşağı yeniden donatılan bu araç Michigan’daki Detroit-Hamtramck Factory ZERO üretim merkezinde üretilecek. Montajına 2024 yılında başlanacak Escalade IQ, ABD’de 130 bin Dolarlık başlangıç fiyatıyla önümüzdeki yaz yollara çıkacak. Batı Avrupa fiyatının da 118 bin Euro’dan az olmayacağını belirtelim.

Bu fiyatın, benzinli ve dizel seçeneklerinden çok daha yüksek olması eleştirilirken, GM yöneticileri bu IQ serisinin elektrikli dünyada da Cadillac farkının karşılığı olduğunu savunuyorlar.

Daha da büyük, daha lüks ve daha yenilikçi formdaki son nesliyle bire bir aynı görünüm ve konfor detaylarına sahip olan IQ Escalade de tek özleyeceğimiz, Blackwing 691 HP 885 Nm’lik SuperCharger V-Serisi olacak. Aslında; son 426 HP’lik 6,2 litre V8 benzinli ve 3,0 litre 6 silindirli dizeli ile dört teker çekişlilerdeki 10-ileri otomatik şanzımanı da çok beğenilen performans seviyesindeydiler.

BMW X7 ve Mercedes GLS’e karşısında 5,7 metrenin ötesine artırılmış dış boyutlar, uzatılmış dingil mesafesi ve yeni bağımsız suspansiyon ya da iç mekanda daha da fazla alan sunmasıyla öne geçen Escalade’nin uzun versiyonu ESV, aynı anda 8 kişi ve 722 litreye kadar bagaj için yer açıyordu. Ancak, sadece ölçüleriyle değil Cadillac amiral gemisinde olması gerektiği gibi kokpitin içindeki ultra modern dijital donanımıyla da rakiplerini solluyordu. Ön panelin 55 inç boyunca uzanan kavisli ekranı, yan yana düzenlenmiş 7,2-14,2-0,9 inçlik üç OLED ekrandan oluşturulmuş. Artırılmış gerçeklik destekli navigasyon, gece görüş asistanı, ikinci sıra koltuklar için iki 12,6 inç dokunmatik ekran ve eğlence elektroniği, 36 hoparlör, 28 kanal ve 3 amplifikatörlü AKG audio sistemi ve hepsinden önemlisi, Super Cruise yarı otonom sürüş tekniği de Cadillac’ın üstünlükleri idi… Şimdi bunların hepsinin altına tam elektrikli yürür aksam koyan Cadillac, artık Mercedes-Maybach EQS SUV’in bile karşısına çıkabilecek.

800V mimarisiyle Cadillac Escalade IQ, modüler Ultium platformu temel alınarak, GMC Hummer EV’de kullanılan 212 kW'lık bataryaya yakın 725 kilometre menzil sunacak 200 kWh’yi geçen kapasiteli 24 modüllü bir batarya ile donatılacak. 350 kW hızlı DC şarjda 160 kilometreye kadar 10 dakikada ‘Hit&Run’ yapabilecek bu dev BEV SUV, 507 kW yani 690 HP güç ve 834 Nm maksimum tork sağlayan iki sabit mıknatıslı motorla ilerleyecek. Hatta ‘Velocity Max’ modunda gücünü 559 kW yani 760 HP’ye ve torkunu da 1064 Nm’ye kadar çıkarabilecek. Böylece 0-100 km/h hızlanmasında da 3,6 tonluk ağırlığına rağmen 5 saniyeleri yaşatabileceği kesin!..

GM’NİN EN AERODİNAMİĞİ

Maksimum konforun yanında çeviklik için ise manyetik amortisörlü havalı suspansiyon ve arka tekerlerin 10 dereceye kadar açı aldığı AWS sistemine de sahip olan Escalade IQ, normal Escalade'den 31,5 cm daha uzun ve uzun dingil mesafelisine göre 7 cm santimetre daha kısa ölçülere sahip. Işıklı ön panjuruyla daha havalı görünüme kavuşan elektrikli Escalade, aerodinamik olarak optimize edilmiş hava ağızları, yüksek omuz çizgisinin üstünde daha yumuşak tavan çizgisi sağlayan eğimli D sütunu, arka ışıklarının parçalarının çubuklara entegre edilmiş olması ve totalde sürtünme katsayısında 0,31'lik değeriyle de farklı...

Orta konsoldaki dokunmatik ekran, yükleme hacminin 671’ten, ikinci sıranın arkasında 1.957’ye ve tüm koltuklar katlandığında 3.375 litreye ulaşması, önde 345 litrelik ‘frunk’ saklama alanı, evi ya da elektrikli el aletlerini besleyebilen çift yönlü şarj özelliği, bağımsız olarak şerit değiştirme, aktif kör nokta asistanı, kavşak asistanı ve 360 ​​derecelik kamerası da, diğer özellikleri…

Luxury versiyonunu fırçalanmış aluminyum kaplamalarından, Sport versiyonunu koyu metalinden tanıyabileceğiz. Aynalar hariç 2,17 m genişlik, 1,93 m yükseklik ve dingil mesafesi 3,46 metre olan IQ Escalade, GM tarihindeki en aerodinamik tam boyutlu SUV olmak üzere geliştirilmiş.

Her akstaki e-motorlarıyla dört teker çekişiyle maksimum römork yükünde de 3,6 tondan bahseden Cadillac, bir düğmeye basılarak yerden yüksekliğini 5 santimetreye kadar azaltılabiliyor ya da başlangıçtaki​​ 17,5 santimetresinden 2,5 cm daha yükselebiliyor. Elektrik destekli hidrolik direksiyon, 24 inç alüminyum jantlardaki 275/50 R24 lastikleri, 356,8 mm arka ve 355 mm ön diskleri, XXL fren sistemi de boyutlarıyla paralel hesaplanmış.

Kablosuz güncelleme hızını, yeni Ultifi yazılım mimarisine, Qualcomm’un en yeni Snapdragon yongalarına borçlu olan bu elektrikli devin, lidar, kamera, radar ve GPS sistemlerinin birlikte çalışması da, nedense bir anda GM’in Cadillac’ı tamamen elektrikli bir otomobil markasına dönüştüreceğini aklımıza getiriyor.