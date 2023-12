Anda kalabilme sanatı

Hayatta her şey değişir ve her şey sona erer. Bu yüzden olmalı ki Yunan filozof Sokrates “Hayatta bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir” sözünü söylemiştir. Her şeyi bildiğimiz ya da bilmemiz gerektiği yanılgısından vazgeçip, hayatta öğrenci kalmayı becerirsek anda kalmayı başarabiliriz. Farkındalığımızı ancak merak duygusuyla yükseltebiliriz.