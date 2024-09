Anjinsan’ın yeni zaferleri

CANAN DEMİRAY

Primetime Emmy Ödülleri'nin bir hafta öncesinde, teknik ve sanatsal başarıların ödüllendirildiği Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Toplam 99 kategoride ödülün dağıtıldığı Yaratıcı Sanatlar ödüllerinin ilk gecesi eğlence programları, reality şovlar, belgesel ve kurgu dışı yapımlara ayrılırken, ikinci gecede drama, komedi, mini dizi ve televizyon filmlerindeki teknik kategoriler ödüllendiriliyor.

Sektör için oldukça önemli olan bu ödül, stüdyoların kıran kırana mücadele verdiği bir yarış. FX’i de bünyesinde taşıyan Walt Disney Company, rekor kırarak 183 Emmy Ödül Adaylığı aldı. En fazla aday gösterilen üç dizisiyle de bu yıl tarihe geçti. Bunlar arasında toplamda 25 adaylığı olan Shōgun ve 23 adaylıkla komedi dizisi rekoru kıran The Bear tüm dikkatleri üzerine çekti. Only Murders in the Building 21, True Detective: Night Country 19 ve The Crown 18 adaylıkla önemli diğer yapımlar arasında. Toplamda 25 adaylığı olan ‘Shōgun’ dizisinin Primetime Emmy Ödülleri'nden kaç ödülle ayrılacağı şimdi daha büyük merak konusu.

Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'nin diğer büyük kazananı ise 7 ödülle yine FX'in ‘The Bear’ı oldu. Jon Bernthal ve Jamie Lee Curtis, komedi dalında en iyi konuk oyuncu ödülünü alırken, dizi aynı zamanda En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Resim Kurgusu ve Komedi Dalında En İyi Oyuncu Kadrosu ödüllerini de aldı.

Netflix'in ‘Baby Reindeer’ ve ‘Ripley’, Hulu'nun ‘Only Murders in the Building’ ve Apple'ın ‘The Morning Show’ dizileri de ödül kazananlar arasında…

Primetime Emmy Ödüllerini bu yıl Schitt’s Creek’in baba oğulu, başarılı oyuncular Dan Levy ve babası Eugene Levy ile birlikte sunacak. Bu yıl için en çok merak edilen kategorileri ve kimler kazanır dediklerimizi sizin için derledik

En İyi Drama: Shogun

Bu yıl izlediğim en iyi dizi olduğunu söyleyebilirim. Yüksek kalitede prodüksiyon, başarılı oyunculuklar, güçlü senaryosuyla bu kategorinin lideri Shōgun. 17. yüzyıl Japonya’sında epik bir iktidar mücadelesini, feodal dönemin karmaşık sosyal ilişkilerini derinlemesine irdeliyor ve çoğu Japonca. Almaması şaşırtır, en sıkı takipçisi ise yıllardır ödüle doymayan ‘The Crown’. İngiliz polisiye sevenlerin beğeneceği Garry Oldman’ın başrolünde olduğu ‘Slow Horses’ da elbette güçlü bir aday.

Lord Toronaga, Prens Charles’a karşı

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün kazananı, Lord Toronaga rolünde Hiroyuki Sanada olabilir. Müthiş bir kitlesi olan ‘Fallout’ oyununu ekrana taşıyan diziyle yükselen Walton Goggins de yeni ve güçlü bir aday. Dominic West ne ‘Wire’ ne de ‘The Affair’le garip bir şekilde hiç aday olamamıştı, bu ilk adaylığında çizdiği Prens Charles portresiyle kazanabilir mi göreceğiz. ‘Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ kategorisinde de çekişme söz konusu Geçtiğimiz yıl bu kategorinin ödülünü alan Billy Crudup yine aday. Onunla birlikte adaylar arasında ‘Mad Men'in efsane starı, ‘Morning Show’ kadrosuna katılan Jon Hamm var. ‘Shōgun’ bu kategoride de iki adayla devam ediyor ama tahminim kurnaz ve ilginç Lord’u Yabushige rolündeki Tadanobu Asano’dan yana.

Güçlü kadınların ödül mücadelesi

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise ‘Shōgun’un genç yıldızı Marikosan Anna Sawai güçlü performansıyla kazanmaya yakın. Ama diğer taraftan ‘The Crown’un son kraliçesi Imelda Staunton'a da ödül gidebilir. Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde The Crown’un son Diana’sı Elizabeth Debicki grubun lideri. Büyük bir Christine Baranski hayranı olarak Good Wife’de dört kez aday gösterildiği bu kategoride ‘The Gilded Age’deki ödülü almasını isterim, en güçlü ikinci aday olarak Debicki’yi takip ediyor. ‘The Morning Show’dan dört başarılı kadın oyuncu da aday, bu kadar adaylıktan bir kazanan çıkar mı acaba?

Komedi dalında kıran kırana çekişme

Bu dizi komedi değil drama kategorisinde ne olurdu bilmiyorum ama mantığım ve kalbim şef Carmy Berzatto'dan yana. En çok adaylığı olan dizilerden biri olmasının yanında geçen sene de 10 ödül kazandığını hatırlatayım. ‘Only Murders in the Building’ ise geçen sezon Meryl Streep’i de ekibe dahil etti enfes bir müzikal sezon yaptı. Jean Smart’ın daha fazla kıymet görmesi gerektiğini düşündüğüm dizisi Hacks de başarılı adaylardan biri. Bir grup ilkokul öğretmeninin hikayesini izlediğimiz ‘Abbott Elementary’ daha önce Emmy aldı. Başarısının büyük kısmı, dizinin yaratıcısı ve oyuncusu Quinta Brunson'ın geliştirdiği gerçekçi karakterlerden kaynaklı. Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ödül muhtemelen Jeremy Allen White’a çıkacak ama tüm adaylar güçlü. D'Pharaoh Woon-A-Tai, Reservation Dogs’daki rolüyle ödüllendirilmeli keza Larry David 24 seneye yayılmış 12 senelik ‘Curb Your Enthusiasm’la bu ödülü hiç almamış olması da garip. ‘Only Murders in the Building’ her açıdan muhteşem, iki başrol oyuncusu da bu kategoride aday. Komedi Dalında En İyi Erkek Yardımcı Oyuncu kategorisinde ise The Bear’in Richie’si bir önceki ödül törenindeki gibi yine Emmy’i alıp götürebilir. Tyler James Williams da Abbott Elementary’nin öğretmen rolündeki başarılı oyuncularından olarak bu kategoride. Bu dalda En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Jean Smart kategorinin kanımca en başarılı adayı, Hacks çok başarılı bir dizi. Geçen yıl Quinta Brunson bu ödülü almıştı, güçlü bir aday. Ayo ise The Bear’deki rolüyle geçen yıl yardımcı kadın oyuncu kategorisinden ödülü kaptı. Bu dalda En İyi Kadın Yardımcı Oyuncu adaylarına gelirsek…

Hannah Einbinder her sezon Hacks’te daha da parlıyor. Meryl Streep ve Carol Brunett’in de aday olduğu bir kategoriye dahil edilmek bile gururken bu ödülü alırsa kesinlikle ciddi bir yükselişe neden olur. Liza Colón-Zayas, The Bear 3.sezondaki kendisine adanmış bölümüyle bu sene değil seneye bu ödülü rakipler ezici olmazsa alır.

Hangi güçlü hikayeler ödül alacak?

İzleyicileri saatlerce ekran karşısına kitlemek için her gün yüzlerce hikaye üretiliyor. Ancak yaratıcı zeka gösteren, güçlü hikayeye sahip, karakter derinliği gösteren senaryolar ödül törenlerinde ön plana çıkıyor.

Drama dalında En İyi Senaryo için The Crown, The Morning Show, Mr. & Mrs. Smith, Shōgun, Slow Horses ve Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty yarışıyor.

Mini Dizi dalında En İyi Senaryo içinse Baby Reindeer, Fargo, Feud: Capote vs. The Swans, Lessons In Chemistry, Ripley ve True Detective: Night Country arasında bir çekişme olacak.

Komedi dalında En İyi Senaryo için beklenen adaylar Abbott Elementary, The Bear ve Hacks’e What We Do In The Shadows ile beraber HBO MAX’in final yapan dizisi The Other Two ve bu yılın yeni dizisi Girls5eva yarışta katılıyor.