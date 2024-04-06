Ankara baharı müzikle karşılıyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 38.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4-30 Nisan tarihleri arasında tüm kenti müzikle buluşturacak.

Her yıl ‘Ankara baharı müzikle daha güzel’ diyerek baharı sanatla karşılayan festival, başta ülkemizin yetiştirdiği sanatçılar olmak üzere Japonya’dan Almanya’ya, Fransa’dan İtalya’ya kadar 12 farklı ülkeden 300’ü aşkın sanatçı ve topluluğu ağırlayacak. Ankaralılar, senfonik konser, modern bale, oda müziği ve caz müziğinin seçkin örnekleriyle buluşacak.

“Sanatı salonlarda canlı ve birlikte izlemeyi seçeceğiniz, bahar çiçeklerini hatırlatacak bir festivalle yenileneceğiniz, Ankara’mızın farklı salonlarında, ruhlarımızı birlikte akord etmek için sanatla buluşmaya davetlisiniz” diyen festivalde geleneksel olarak açılış ve kapanış senfonik orkestralar tarafından yapılacak. İlk seslendirmeler, genç solistlerin desteklenmesi, konservatuvar öğrencileri ve profesyoneller için atölye çalışmaları da etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek.

SENFONİK KONSERLER

38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucusu Cenap And anısına, şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül solistliğinde Cemal Reşit Rey’in Gitar Konçertosu’nun eksiksiz halinin ilk seslendirilişi ile açılacak. Vakfın duayen Başkanı Mehmet Başman anısına düzenlenecek olan kapanış konseri ise 30 Nisan Salı akşamı efsanevi Rus şef Vladmir Fedoseyev yönetimindeki Rusya'nın ve dünyanın en bilinen senfoni orkestralarından biri olan Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası ile gerçekleşecek. Gecenin solisti ise klasik müziğin tartışmasız en yetenekli sanatçılarından biri olan piyanist Andreï Korobeinikov…

PROGRAMDA NELER VAR?

Sıra dışı hareketleri ve derin duygular içeren gösterileri ile izleyicilerine benzersiz bir modern dans deneyimi yaşatan WA League, Japon Davul ve Aslan Dansı gösterisini sergileyecek.

Yetenekleri ve başarılarından dolayı Hırvatistan’ın en önemli yaylı topluluklarından biri olan Zagreb Quartet, Çekya’nın önemli orkestralarının üyelerinden kurulu Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi, klasik müziğin zarafetini ve gücünü kendi özgün yorumuyla birleştireceği bir program sunacak.

Şef Sibil Arsenyan yönetimindeki ilk seslendirmelere verdikleri önemle de tanınan Orkestra Akademik Başkent, İtalya’nın en önemli barok topluluklarından L’Astree Barok Topluluğu, Digital tiyatro içerisinde seyirciyi çerçeveleyecek müziğe göre değişen görseller arasında eşsiz bir deneyim yaşatacak Hacettepe Erken Dönem Müzik Topluluğu’nun geleneksel Türk müziği ile harmanlanmış ‘Bach ve Telemann Türkiye’de’ konseri de sanatseverlerle buluşacak.

Tarihte bilinen ilk yazılı destan üzerine Onur Türkmen’in bestelediği opera ve tiyatroyu yenilikçi bir anlayışla bir araya getiren bir çağdaş müzik tiyatrosu Gılgamış, parlando operanın konser versiyonunun dünya prömiyeri ve hazırlık sürecine ilişkin söyleşi yine Ankaralılarla buluşacak.

Sabancı Vakfı’nın Onur Üyesi olduğu 38. Festival, MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara konser salonları, Bilkent Konser Salonu, Çankaya Sahne, Flow Digital Theater CerModern ve Resim Heykel Müzesi Salonu’nda gerçekleşecek.