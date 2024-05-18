HELİN KAYA

D’S damat, 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu günlük hayatlarında da yakın dost olan ünlü oyuncular Burak Yamantürk, Bülent İnal, İlker Kızmaz ve Necip Memili ile tanıttı. Bizde bu vesileyle Ankara’da düzenlenen Styling Günleri’nde, ünlü isimlerle modadan oyunculuğa uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

D’S damat 2024 İlkbahar/Yaz smokin koleksiyonu için kamera karşısına geçtiniz. Proje hakkında neler söylemek istersiniz?

Necip Memili: Benim için çok önemliydi. Dürüst olmak gerekirse dünyanın önde gelen bir giyim markasıyla iş birliği yapmak büyük bir ayrıcalık. Kendinize baktıran ve dokunmak isteyeceğiniz bir marka. Konu sadece bir iş yapmak değil bence… O işi kiminle ve nasıl bir yolda yaptığınız önemli. Herkese nasip olmayacak bir projenin içinde olmak çok kıymetli…Bu bize geldiği için çok mutluyuz. Benim rahmetli babam da bu markayı giyerdi, ben de giyiyorum.

İlker Kızmaz: Damat benim günlük hayatımda da oynadığım işlerde de tercih ettiğim, fanı olduğum ve bireysel olarak kullandığım bir marka. O yüzden benim için özel bir iş oldu, kıymetli bir markayla çalışmak.

Bülent İnal: Böyle sıcak, samimi bir marka ile bu yolculuğa çıktığımız için çok mutluyuz. Keyifli yolculuğumuzun devam edeceğini umuyorum.

Burak Yamantürk: Özellikle arkadaşlarımızla birlikte olmak, Damat ailesiyle çalışmak harika bir iş birliği oldu. Çok keyifle gerçekleştirdik çekimlerimizi yönetmenimiz de arkadaşımızdı. Her şey istediğimiz gibi oldu.

Birbirinizle çalışmak size nasıl bir alan yarattı?

İ.K: Çok eğlendik. Biz zaten aynı sitede oturuyoruz; komşuyuz Bülent ve Necip ile. Bülent ile bir dizide baba-oğlu oynamıştık o günden beri çok yakınız. Böyle aile gibi bir işbirliği içinde olmak bizim için çok güzel bir anı oldu.

N.M: İnanılmazdı. Burak zaten dizideki partnerim Özge Özpirinçci’nin eşi, çok sık görüşüyoruz. İlker’in de dediği gibi aynı sitede komşuyuz. Bu projede anlatacak bir hikayemiz var. Ve bizim için anlatacağımız hikayenin altı çok dolu oldu.

“Bu iş bana değişimi getirdi”

Giyim tarzınızı nasıl yorumlarsınız? Günlük hayatınızda nasıl bir stiliniz var?

B.İ: Ben özellikle dönem işlerinde çalıştığım için ağır kostümler içindeyim. Bu sebeple dışarıda biraz daha ferahlamak istiyorsunuz ben de rahat tercihler yapıyorum. Fakat kendi aramızda da konuştuk smokin tarzını da çok sevdiğimizi fark ettik.

İ.K: Aslında benim de daha rahat bir tarzım vardı ama son zamanlarda bu işbirliğiyle kendimi şık görmeye alıştım ve ufak ufak değişmeye başladım. Motosiklete binerken bile üstüme giydiğim şeylere dikkat ediyorum açıkçası. Bu iş benim için değişimi getirdi.

B.Y: Spor veya klasik giyim benim için fark etmiyor. Her ikisini de fazlasıyla kullanıyorum.

N.M: Daha casual bir giyimim olduğunu söyleyebilirim. Açık ve ferah renkleri çok seviyorum. Espadril ve terlik giymeye bayılıyorum, gardırobumu çok seviyorum. Bu konuda proporsiyonun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Taşıyabildiğim şeyleri tercih ediyorum.

“Kendimi eşime teslim etmiş bir insanım”

Necip Bey, eşiniz Didem Hanım’da stil danışmanı. Gardırobunuz için kendisinden aldığınız tüyolar oluyor mu?

N.M: Ben kendisini eşine teslim etmiş bir insanım, hayatımın her anında o var. Ama giyimde tamamen teslim ediyorum. Bir sahil yürüyüşünde ne giyeceğime bile Didem’e sorarak karar veririm. Bu benim için çok özel, bir şey bilmemek değil, işi ehlinden öğrenmek daha keyifli. Kendisinin bana tavsiye ettiği birçok İtalyan, İspanyol, Fransız influencer var giyim mağazaları da olan onları takip ediyorum onlar da bana çok yön gösteriyor.

Alışverişlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz?

İ.K: Günlük kıyafet alışverişlerimde ilk yöneldiğim şey yeşil renkler oluyor. Benim de eşim genelde bundan çok şikayet ediyor (gülüyor). Doğa tonlarına bayılıyorum, kendimi doğaya karışmış hissetmek beni mutlu ediyor. Her parçayı birbirine kombinleyeceğim kıyafetleri tercih ediyorum.

B.Y: Özellikle ayakkabılara fazla düşkün olabilirim. Sivri burun İtalyan tarzı çizmelere ayrı bir düşkünlüğüm var. Onun dışında artık sadece giyebileceğim şeyler alıyorum. Eskiden çok fazla alıyordum ama giymiyordum bazılarını özel günler için saklıyordum. Fakat artık elimde ne varsa giymeye çalışıyorum.

Dolabınızda vazgeçemediğiniz parçalar neler peki?

B.Y: Jean ve beyaz tshirt.

İ.K: Oversize t-shirtlerim, kumaş pantolonlarım. Bir de benim ayakkabı ve mont, ceket tutkum var. Bir yere gidince hemen onlara bakıyorum.

N.M: Eskiden hiç sevmiyordum ama şu an vazgeçilmezim hırkalar. Çok güzel hırkalarım var eşimle birlikte seçtiğimiz el emeği örülen. Bir de bol gömleklerim.

Oyunculuk adına da yoğun bir sezon. Yeni projeleriniz var mı?

İ.K: Var tabii ki. Temmuz-Ağustos aylarında bir sinema ve bir diziye başlayacağım gibi görünüyor. Damat ailesiyle iş birliğimiz de devam edecek, bu benim en büyük heyecanlarımdan.

N.M: Heyecan verici yeni projelerim var ama şimdilik sürpriz olsun, ilerleyen zamanlarda güzel işler yapacağız. Sandık Kokusu’ da sezona devam edecek.

B.Y: Eşim Özge (Özpirinçci) bu sezon yoğun çalıştı. O setteyken kızımız Mercan’la ben ilgilendim, gelen projeler konusunda daha seçici davrandım. Ama artık yeni sezon için menajerimle konuştuğumuz bir iki güzel proje var.