'Anne olduktan sonra daha cesur tasarımlar yapmaya başladım'

Çocuklarına çok düşkün bir anne olduğunuzu biliyoruz. Biraz onlardan bahseder misiniz?

Her anne gibi ben de çocuklarıma çok düşkünüm ve ne olursa olsun en yoğun iş temposunda bile mutlaka onlara vakit ayırırım. 2 çocuğum var; Mayra ve Mateo. Kızım Mayra 2013, oğlum Mateo da 2015 yılında doğdu. Anne olmak sanıyorum ki dünyanın en tarifi zor duygusu. İnsanın hayatında birini bu kadar sevmesi, onun için bu kadar endişelenmesi, yan odada uyurken bile özlemesi… Bir de işten yorgun gelince onlara kocaman sarılmak var tabii. Sanıyorum ki günün en sevdiğim anı.

Annelik ve iş hayatı dengesini nasıl kuruyorsunuz?

Annelik ve iş hayatı arasındaki dengeyi kurmak zor. Sonuçta her şey onlara örnek olmak ve onlara daha güzel bir gelecek sunmak için. Ama ben hep planlı ve programlı ilerlerim. En yoğun zamanlarımda bile Mayra ve Mateo’ya zaman ayırırım. Onlar büyürken en ufak detayı bile kaçırmak istemiyorum.

Çocuklarınızla nasıl zaman geçiriyorsunuz?

Çocuklarımla vakit geçirirken hep birlikte keyif alacağımız ve güzel anılar biriktirebileceğimiz aktiviteler yapıyoruz. Mesela Mayra ile ilham veren hayat hikayelerini okumayı severiz. Mateo’yu piyano çalarken dinlemeyi çok seviyorum. Eşim Deniz İnce eski buz hokeyi oyuncusu ve şu an İBB Buz Hokeyi takımının koçu. Mayra ve Mateo da babalarından sporcu genlerini almışlar ve spora çok düşkünler. Mayra voleybol, tenis oynuyor ve dans ediyor. Mateo da buz hokeyi ve tenis oynuyor, judo yapıyor. Onların sporla ilgilenmesi bizi anne-baba olarak çok mutlu ediyor. İBB kadın buz hokeyi takımının da sponsorluğunu yapmıştık. Bizim için çok önemli bir projeydi.

Anneler Günü için yaptığınız tasarımlar var mı?

Mücevher neden böyle bir günde önemli? Böyle özel ve duygusal günler birer imza gibi olmalı. Ya emek verilmiş, incelikle düşünülmüş, ya da bir tasarım ruhu olan, özel bir süzgeçten geçmiş hediyeler bence tercih edilmeli. Küçük veya büyük olması tamamıyla kişiye kalmış. Bir çiçeği de mücevher gibi taşıyabilirsiniz. Mücevher, özellikle bizim ele aldığımız ve tasarladığımız şekliyle, günümüz insanını anlamaya çalışan, estetik dilini geliştirmiş bir mücevher anlayışı. Bu yüzden her anneyi tatmin edeceğinden şüphem yok. Çok özel bir ilişki kurulduğuna inanıyorum takan kişiyle mücevher arasında…

Bu anneler gününe özel bir satış kampanyanız var mı?

Kısmet by Milka olarak anneler gününde annelerini mutlu etmek isteyen müşterilerimize özgün ve yenilikçi bir koleksiyon hazırladık. Mağazalarımızda müşterilerimize özel ayrıcalıklarımız ve hediyelerimizle biz de bu anlamlı günü kutluyoruz.

Tasarımlarınızda anne rolünüz sizi nasıl etkiliyor?

Anne temalı ürünler tasarlıyor musunuz? Kendim için ve Kısmet by Milka için belirlediğim ‘Moving Forward’ mottosu ile tasarımlarımda her zaman ileri gitmeyi hedeflerim. Benim için hep daha iyisi, hep daha yenisi vardır. Anne olmak da böyle bir şey. Hep daha iyisini yapmak istersiniz. Bu sebeple anne olduktan sonra daha cesur ve özgüvenli tasarımlar yaptığımı fark ettim.