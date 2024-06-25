Ar-Ge’ler yeni vegan ürünler için çalışıyor

Şebnem TURHAN

Küresel çapta sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için hem geri dönüşümü sağlamak hem de vegan ürünlerin pazarda aldıkları payı artırmak şart. Yurtiçinde de birçok şirket yeni ürünleri ve geliştirdikleri projelerle bu yönde önemli adımlar atıyor.

Ayakkabı Dünyası tüm kategorilerde satılan ürünlerinin en az yüzde 30-50’ini geri dönüştürülmüş ve vegan malzemelerden üretmeyi hedeflerken, Arabica Coffee House, TÜBİTAK destekli projesiyle geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kapsamında kahve atıklarını değerlendirerek, vegan kozmetik ürünler üretme yolunda önemli bir adım attı. Eriş Un da, geçen yıl kurduğu Ar-Ge merkezinde Türkiye’nin fonksiyonel vitamin destekli ilk probiyotikli noodle ürününü geliştirdi.

Uzun vadede hedef yüzde 50

Ayakkabı Dünyası yaptığı açıklamada dünya kaynaklarının azalmaya başladığı, çevre kirliliğin arttığı gerçeğinden yola çıkarak Provoq Recycled Koleksiyonu’nu geliştirdiklerini belirterek koleksiyonda geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünlere yer verildiğini kaydetti. Açıklamada “Ayakkabı Dünyası, uzun vadede tüm kategorilerde satılan ürünlerin en az yüzde 30 ila yüzde 50’sini geri dönüşümlü ve vegan malzemelerden üretmeyi ve karbon ayak izini azaltarak çevre dostu bir firma olmayı amaçlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Vegan probiyotikli noodle üretildi

Eriş, geçen yıl Türkiye’nin noodle üzerine çalışan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı resmi ilk ve tek Ar-Ge merkezini kurdu. 22 kişilik ekipten oluşan Eriş Ar-Ge Merkezi, gıda alanındaki sanayi-üniversite iş birliği kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) bilimsel çalışmaları sonucu Türkiye’nin fonksiyonel vitamin destekli ilk hrobiyotikli noodle ürününü geliştirdi. Cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayıran Eriş’in inovasyon çalışmaları kapsamında geliştirdiği yeni fonksiyonel ürünü bağışıklık sistemini destekliyor ve sindirim sisteminin düzenlenmesine fayda sağlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici ve MSG gibi lezzet artırıcılar içermeyen vitamin destekli NUDO probiyotikli noodle, aynı zamanda B1, B3, B6, B12 vitaminlerinin etkisi ile yorgunluğun ve bitkinliğin azaltılmasına ve günlük B vitamini ihtiyacımızın yüzde 15’inin giderilmesine yardımcı oluyor.

Kahve atığından un ve kozmetik ürün

Arabica Coffee House ise geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik projesi kapsamında kahve atıklarını değerlendirerek vegan kozmetik ürünler üretme yolunda önemli bir adım attı. Firma, atık kahve posalarından kahve yağı ve kahve unu elde ederek kozmetik ürünler üretmeye başlıyor. Bu ürünler arasında el ve selülit kremleri, peeling, günlük losyonlar, saç bakım ürünleri, güneş kremi ve sabun vb bulunacak. TÜBİTAK onaylı olarak yürütülen proje kapsamında, bu ay üretim aşamalarına başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre vegan kozmetik ürünlerin üretim proje süreci ise şöyle ilerliyor: “Atık kahve posalarının toplanması ve kurutulması için geliştirilen yöntemlerle başlıyor. Kurutulan posalar paketlenerek yağı alınıyor. Ekstraksiyon işlemi ile değerli yağ bileşenleri ayrıştırılıyor ve elde edilen yağ ve toz bileşenleri uygun koşullarda saklanıyor. Atık kahve posalarının yağ ve un üretimi için işlenmesiyle proje ilerletiliyor. Kahve yağı analiz ve formülasyon çalışmaları yapılarak ürünler çıkarılıyor.” Arabica Coffe House CEO’ su Sertaç Yalçın, bu adımın sadece kahve atıklarının değerlendirilmesiyle sınırlı kalmayarak aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe ve geri dönüşüme de önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.