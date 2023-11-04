Araba tutkumu annemden aldım

Derin Avcı

Araba koleksiyonunuzu oluşturmaya nasıl karar verdiniz?

42 yaşıma bastığımda, bir koleksiyon oluşturma kararı aldım. Sevdiğiniz şeyleri biriktirmeniz gerekiyor; başarınızın kalıntılarına sahip olmalısınız. Yani bunun bir başarı sembolü olduğunu düşünüyorum. Ben, New York'ta büyümüş, French Connection ve Bullet gibi filmlerini izlerken büyümüş, tipik bir Amerikalıyım. Haliyle arabalara düşkünüm. Şimdi önceliklerim tamamen farklı bir yerde, ama hala bu arabaları seviyorum. Onların geçmişle ilgili benzersiz bir şeyi temsil ettiğini hissediyorum. Bu yüzden onları şimdiye, hatta belki geleceğe taşımak istiyorum. Dürüst davranmam gerekirse bu arabaların benim için ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyorum. Araçlar için mi, yoksa o döneme olan özlem mi, bilemiyorum; ama benim için hatıralara dokunaklar gibi, solmamaları için bir yol gibi. Benim için çok huzur verici, rahatlatıcı bir şey.

Koleksiyonunuzu çevre dostu araçlara dönüştürme süreci nasıl başladı? FootPrint Koalisyonu'nu nasıl kurduğunuz?

Marvel ile sözleşmemi tamamladığım sürece denk geliyor kurulma hikayesi… Marvel evrenindeki yolculuğumla son 10, 15 yılda AI ve robotiklerle gerçekleşen gelişmeler arasındaki benzerlikleri fark ettim. Bu işi yaparken “çevreye bir taahhütte bulunmalıyım” düşüncesi kafama yerleşti. Bu yüzden bir grup süper zeka ile bir araya geldim. AI ve robotiklerle gezegeni temizlemenin muhtemelen iki yıl içinde mümkün olabileceğini söylediler. “Madem öyle yapalım, hemen işe koyulalım!' dedim. Hemen mırın kırın etmeye başladılar… Bu durum beni sinirlendirdi ve bu konuda bireysel olarak bir şeyler yapabileceğimi düşündüm, hikaye böyle başladı…

Dönüştürdüğünüz ilk araç hangisiydi peki?

Ona ‘Thanos Thumper’ dedik çünkü büyük, gürültülü, mor, dünyayı yiyebilecek gibi görünüyor ve kesinlikle çok fazla benzin yiyor! Bu yüzden koleksiyonumdaki bazı arabaları çevre dostu hale getirme fikrini aldığımda, bu ‘canavar kamyonu’ aklıma geldi ve “elektrikli bir araç haline getirilmesi mümkün mü” diye düşündüm. Bu biraz delilikti, çünkü bu araba zaten kusursuz bir şekilde restore edilmişti ve ben başıma bela alarak tüm işi yeniden yapma kararı aldım! Ama mesele şu: o kamyon inanılmaz gürültülü, inanılmaz güçlü, ve ne yazık ki inanılmaz miktarda egzoz salan bir makine. İçten yanmalı motorun nihai anıtı gibidir. Şimdi onu sökmek ve başka bir tür anıta dönüştürmek istiyorum: daha sessiz, sıfır emisyonlu, ama aynı kadar güçlü. Onu güçlü ve sessiz bir tür haline getirmek istiyorum, tıpkı benim gibi!

Son olarak arabalara olan bu tutkunuzun kaynağı ne sizce?

Bu tutkumu annemden aldım. Annem sürmeyi çok severdi ve gerçekten iyi bir sürücüydü, babamdan 20 kat daha iyiydi! Her türlü araçla yola çıkabilirdi, gerekirse kamyon ya da tır, sürerdi gerektiğinde. 20'li yaşlarıma geldiğimde, onu yeterince izlemiştim, bu yüzden hangi araca bineceğim önemli değildi, onu çalıştırabilirdim.