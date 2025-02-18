Arazide tam elektrikli macera: Jeep Wagoneer S Trailhawk

OKAN ALTAN

Arazide elektrik şarjının nasıl olacağına dair sorular offroad’çuları endişelendirse de, gelişen teknoloji ile menziller uzuyor, aynı zamanda e-motorların tekerleri kontrol etmesinin kabiliyeti ile ‘engel aşma ve saplanmama’ yeteneği en yükseğe çıkıyor…

Jeep, dayanıklı ve yetenekli konsept tasarımlarıyla sınırları zorlamaya devam ediyor. Easter Jeep Safari ve Moab, Utah, uzun yıllardır en kreatif donanım ve tasarımlardaki Jeep’lerin podyumuydu. Bugün de Jeep, Wagoneer S Trailhawk konseptiyle adeta arazi sanatı sergiliyor ve başları döndürüyor.

Sağlam yapılı ve tam elektrikli bir SUV olarak imkanların sınırları zorlanarak hazırlanan bu konsept, asfalt zeminden arazi şartlarına kolayca geçiş yaparak STLA Large platformunun ve Jeep Wagoneer S ailesinin esnekliğini gözler önüne seriyor.

Jeep markasının geçmişteki tüm efsane modelleri gibi, yeni 2024 Jeep Wagoneer S de, bu köklü mirastan yetenek, yaratıcı tasarım yanında, hem yol hem de arazide en iyi performansa ulaşma nitelikleriyle faydalanmış. Fakat Stellantis’in büyük alt yapısını temel alsa da, bir elektrikli Jeep olarak en farklı neler yapabileceğini gösteriyor… Yani, virajları kolayca dönebilen ve keşfedilmemiş arazi zeminlerini aşabilen bir ultra modern Jeep, düşünülmüş.

Wagoneer S Launch Edition ile birlikte tanıtılan Trailhawk konsepti, Jeep markasının küresel pazarlara sunduğu ilk, sadece BEV olarak geliştirilmiş modelin, aşırılıklarla dolu şekli… Kuzey Amerika’da satışa sunulan “normal” halinden patikaların dışına keşfe çıkabilecek safkan arazi aracı olarak, özellikle geliştirilmiş Selec-Terrain sistemindeki Rock modu ve sürücünün seçebildiği elektronik arka diferansiyel kilidiyle ayrışıyor.

Yüzde 100 elektrikli ve yüzde 100 Jeep ruhuna sahip bir SUV olabilmesi için de; tam elektrikli güç aktarma sistemine Jeep markasının eğlence, özgürlük ve macera DNA’sı aktarılmış. Benzersiz performans, tavizsiz 4xe yeteneği ve anlık tork sunma başlıkları da ileriye taşınmış. Yeni üretim versiyonunun tüm yeteneklerini bir üst seviyeye çıkarmak için; seri üretimin standardındaki Selec-Terrain sisteminin otomatik, kum, kar, ekonomi ve spor modlarına ek olarak kaya moduyla ve manuel devreye alınan elektronik arka diferansiyel kilidiyle geçmişin modifiyeli Jeep’lerinin ustalığına ulaştırılmak istenmiş. 31,5 inç arazi lastiklerini çeviren dört teker çekiş sisteminin, üstün bir yol tutuşla zoru kolay yapacağı kesin…

Zorlu yollara hazır

Formun fonksiyonu takip ettiği alıştığımız Jeep formunu, “her yere gidebilen, her şeyi yapabilen SUV” iddiasıyla arazi kabiliyetinden vazgeçmeden, yüksek hız performansı için de yakıştırmış. Yükseltilmiş suspansiyonu, agresif ön ve arka yaklaşma ve kaçış tasarımı, yüksek mukavemetli ağır hizmet tipi çekme kancaları ve işlevsel hava çıkışları gibi özellikleriyle donatılırken; bu unsurların yanında yüksek hızda seyir sırasında basınç bölgelerinde aerodinamik verimliliği artıran performans iyileştirmesi de sağlıyor.

Belirgin ön tasarımı, onun tozlu yollar ve kayalık araziler için üretildiğini gösteriyor ve ikonik Jeep yedi yuvalı aydınlatmalı panjuru, dokulu yuvaları ve Storm Gray metalik vurgularıyla, diğer modern Jeep’lerden daha sağlam görünüme kavuşmuş.

Konseptin “Banner” özel gövde rengi, zorlu maceralara hazır olduğunu da hissettirirken, yansımayı önleyen kaput kaplaması, modern uçaklardan ilham alan gömme logolar, ön ve arka turuncu çeki kancaları, özel 18 inç çok parçalı jantlar, tavanda lazer kesim aluminyum taşıyıcı raf ve çift panelli panoramik sunroof da, aracın macera ruhunu güçlendiriyor.

Kabin içinde Mantis Green renkte, deri içermeyen sentetik döşeme de aracın maceracı ruhunu tamamlıyor. Meteorit taşlarına benzetilmiş kaplamalar, Storm koyu metalik detaylar ve Radical Red anodize vurgular da, bu arazicinin yeteneklerini görsel olarak öne çıkarıyor.

Sekizgen olarak yeniden tasarlanmış direksiyon simidi, sürücünün hassas kontrol sağlayabilmesi için ergonomik olarak optimize edilmiş. 9-3 konumunda arazi sürüşü için taktiksel kavrama bölümleri, daha hassas manevralar için elden ele geçişlere uygun yuvarlatılmış profil, Jeep birikiminin bir başka göstergesi…

Spor ve lüksü bir arada sunan ön koltuklar, ısıtmalı ve havalandırmalı, Chevron desenli Mantis Green döşeme, ultraviyole renkli dekoratif dikişler ve tekstil şerit detaylara sahip olarak iç mekân atmosferini zenginleştiriyor.

Büyük açık eşya bölmesi, kablosuz şarj yeri ve çoklu USB prizleriyle modern açık hava doğa yolculukları için ihtiyaç duyulan teknolojilere erişimi kolaylaştırıyor.

4xe yetenekli Trailhawk, Jeep markasından beklenilenlerin hepsini yüklenmiş, yakında üretime de girebilecek kadar hazır…