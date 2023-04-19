ARED, arama kurtarma ekipleri oluşturacak

Fatoş BOZKUŞ

AÇIKHAVA VE ENDÜSTRİYEL REKLAMCILAR DERNEĞİ (ARED), 10 milyar dolarlık iş hacmine sahip olan, 12 bin kişiye istihdam sağlayan yaklaşık 10 bin endüstriyel reklamcılık işletmesini temsil eden bir kurum. Derneğin üyeleri, indoor ve outdoor endüstriyel reklam üretimi, makina ve malzeme tedariği, serigrafi ve dijital baskı ve mecra kiralama konularında faaliyet gösteren sektör mensuplarından oluşuyor. Pandemiyle birlikte zorlu günler geçiren sektör geçen yıl normalleşmeyle birlikte eski yoğun günlerine geri döndü. Ancak bu kez de 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi olumsuz etkiledi sektörü.

ARED Başkanı Şahin Acar, “11 ilde bini aşkın firmamız var. Bu sektör firmalarımızın ticari hayatlarına dönmesi en az 1 yılı bulacak gibi görünüyor” diyor. Dernek olarak bir yandan depremzede meslektaşlarının işlerini eski günlerine döndürmelerine destek sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Acar, bir yandan da tüm illerde afet durumları için gönüllü kurtarma ekipleri kurmak için eğitimlere başlayacaklarının bilgisin veriyor.

Sektörün etkin ekipmanlarla çalışan gerektiğinde yüksek riskli işlerde yer alan bir yapıya sahip olduğuna değinen Acar, yapılacak bu projeyle ilgili ise şu bilgileri veriyor: “Deprem felaketi, endüstriyel reklamcılık sektörünün sahip olduğu yetkinlik ve donanımın olası afetler için oynayacağı hayati rolü ortaya koydu. Sektör temsilcilerinin kullandığı ekipmanlar ve çalışanların özellikle montaj gibi aşamalardaki uzmanlıkları afet dönemlerinde ihtiyaç duyulan kişiler olabileceklerine ilişkin farkındalık yarattı. Biz de tüm illerde gönüllü kurtarma ekipleri kurmak üzere eğitimlere başlama kararı aldık. Proje kapsamında AFAD koordinasyonuyla ARED yönetiminde gönüllü şirketlerle tüm şehirleri kapsayacak şekilde kurtarma ekipleri için eğitim süreci başlayacak. Başvuruları almaya başladık. ARED olarak, eğitimlerden sonra her şehirde akredite ve uzman ekiplerle afetlere hazır olacağız”

Keşke benzer çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlar da başlatsa. Çünkü böylesi afetlerde insanlar en çok ya göçük altında zamanında kurtarılamadıkları için ya da yanlış müdahale yüzünden hayatlarını kaybediyor.

AMBALAJLARDA SU BAZLI BOYA KULLANIMI ARTIYOR

Açıkhava ve endüstriyel reklamcılık anlaşıldığı gibi yalnızca pano veya afişleri ifade etmiyor. Dışarıya adımınızı attığınız anda gördüğünüz hemen hemen her alanda sektör temsilcilerinin emeği bulunuyor. Özelikle son yıllarda dijital ekranlar yoluyla açıkhava reklamcılığının dijital ile birleştiği yöntemler görüyoruz. Dijital açıkhava, açıkhava reklamları arasında en çok tercih edileni fakat duvar, giantboard, parapet, cam yüzey gibi büyük alanlar ve CLP, billboard, megalight, megaboard, banner gibi reklam üniteleri de yoğunlukla tercih ediliyor.

ARED Başkanı Şahin Acar, pek çok sektörde olduğu gibi endüstriyel reklamcılık alanında da sürdürülebilirlik ve geri dönüştürülmüş malzemelerin son yıllarda öne çıktığını belirtiyor. Acar özellikle paketlemede kullanılan karton üzerine baskı, oluklu mukavva üzerine baskı işlemlerinde daha çok su bazlı boya kullanımının arttığını aktarıyor.

REKLAMDA HATIRLANAN İKİ UNSUR

Ipsos tarafından AdWatch Araştırması’ndan HAFTA için derlenen ve geçen hafta televizyonda yayınlanan reklamların spontane hatırlanma, beğeni, ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi ile oluşturulan Haftanın İz Bırakan Reklamları listesinde bu hafta Getir’in Ramazan reklamı sıralamada yer aldı. Birnnur Kaya’nın da yer aldığı vefftar alışverişi için hazırlanan uzun listedeki her şeyin Getir Büyük’te bulunabileceğini anlatan reklamda İbrahim Büyükak ve Binnur Kaya hatırlanan önemli iki unsur oldu.

PERAKENDE HARİÇ EN YÜKSEK HATIRLANMA ALAN İLK 5 REKLAM

TOGG Coca Cola- Ramazan Ülker -Çikolatalı Gofret ING Bank- Komiser LC Waikiki

HAFTANIN İZ BIRAKAN REKLAMLARI