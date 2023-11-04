Arkadaşlığımız sonsuza kadar

Canan Demiray

Ömrümden kaç saat ‘Friends’ izleyerek geçmiştir söylemek zor, ama hiç pişman değilim. Sonunda ne olacağını artık ezberlesek de her seferinde içimizi ısıtan ve güldüren maceraları hayatımızın bir parçası oldu.

Televizyon tarihinin en popüler sitcom dizilerinin başında gelmesi şaşırtıcı değil. Dile kolay 10 sezon 236 bölüm boyunca karşımızdaydı ‘Friends’. Gelecek yıl biteli 20 yıl olacak ama sevenleri için asla bitmedi. Bu nedenle iki yıl önce yapılan ‘Friends Reunion’ milyonlarca insan tarafından heyecanla beklendi ve izledi.

Dizinin kimsenin birbirinden rol çalmadığı dengeli kurgusu da buna izin veriyordu. Ancak bir karakter vardı ki her zaman kanımca bir adım daha öndeydi: Chandler Bing. Dağılmış bir ailenin kırgın, kibar ve komik çocuğu. Alaycı tavrı, samimiyeti ve tonlamasıyla bizi Chandler’ın gerçek bir insan olduğuna inandırdı. Şovun yaratıcısı Martha Kaufman olsa da oyuncular yazılanları ete tırnağa büründürerek karakterleri yakın hissettirenler oldu.

Bugün hala Chandler Bing'den bahsediyoruz çünkü Matthew Perry onu keskin zekası, arkadaşları hakkında gözlem yeteneği, nazik kişiliği ile unutulmaz hala getirdi.

İtiraflar ve kendiyle barışma

Bir devam filmi, yıllar sonra yeni bölümler gelsin diye hayranların umudu hiç bitmedi. Beklerken de tekrar tekrar izlemeyi sürdürdük. Aralarında kariyeri konusunda en ileri giden Jennifer Aniston oldu. O sıralarda Matthew Perry de öğrendik ki bağımlılık yüzünden zorlanıyordu.

Perry’nin otobiyografik kitabı “Merhaba benim adım Matthew, beni başka bir isimle tanıyor olsan da arkadaşlarım bana Matty der ve ben ölmüş olmalıydım” diye başlıyor. Bu çarpıcı girişin ardından ise aktör alkol, madde ve ağrı kesici bağımlılığıyla geçen hayatını samimi bir şekilde anlatıyor.Dianne Sawyer’a geçtiğimiz verdiği röportajda da herkesi güldürürken nasıl yaşamında büyük bir savaş içinde olduğunu anlatmıştı.

Perry 14 yaşında tanıştığı alkolü uzun yıllar terk edememiş. 1997’de geçirdiği bir jetski kazasıyla reçeteli ağrı kesicilerle ilişkisine başlatmış. Günde 55 vicodin aldığı, sahte reçetelerden ilaç çalmaya kadar her türlü kendisine yakıştıramayacağı şeyi bağımlılık nedeniyle yaptığını anlatıyor.

Bu dönüşümünü, Friends sayesinde edindiği güçle başkalarına yardım edebilmek için kullanmayı kendine görev edinmişti. Hank Azaria gibi yine bir Friends oyuncusu olan aktör dahil olmak üzere bir çok aktöre bağımlışıktan kurtulması için yardım eden Matthew Perry, iki yıl önce Perry House adında bir merkez kurarak bu amaca hizmet etmeye çalışıyordu.

Ölüm haberini alanlar Friends’de evleri olarak görünen New York’taki binanın önüne çiçek koymaya Perry’nin evinin önünde mumlar yakmak üzere toplandı.

Ölümünün nedeninin kalp krizine bağlı boğulma olduğu sanılıyor, toksikoloji raporları çıkana kadar son bilgi de bu. Ama her neden olursa olsun Matthew Perry’i kaybettik, daha fazla bilginin pek bir faydası yok. Yarattığı kült karakter, akıllara kazınan tek cümlelik esprileri ile dahil olduğum jenerasyon ve ötesi için popüler kültürün önemli bir parçası oldu. Matty kalbimizde hep utangaç gülümsemesiyle olacak ve yaşayacak.

MÜCADELEYLE GEÇEN BİR ÖMÜR

15 yıl rehabilitasyon bir o kadar da ayık kalabileceği tesislerde geçen bir yaşamında, 65 kez detoks yapmaya çalışmış. Defalarca ameliyat geçiren aktör en son 5 yıl önce geçirdiği bir ameliyatta 14 gün komada kalarak ölümden dönmüş. Beş ay hastanede kaldıktan sonra akciğer ve kalple ilgili rahatsızlıklarıyla birlikte yaşamını yeniden toparlamaya başladığında ve kendini yeni yeni iyi hissettiğini söylediğinde yayınladığı kitabın ardından sadece bir yıl geçmişti. Kitap tanıtım turlarında da hayranlarıyla geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli ülke ve şehirlerde buluşma fırsatı yaratmıştı.