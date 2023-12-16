Asalar hazırsa büyülü bir dünyaya giriyoruz

HELİN KAYA

Harry Potter evrenini Türkiye’de yansıtan birçok proje oldu bugüne kadar. Fakat siz onlardan farklı olarak Warner Bros ile iş birliği içinde çıkıyorsunuz karşımıza. Nasıl gelişti her şey?

İki üniversitelinin dört yıl önce kurmuş oldukları fan sayfası ile başlayan Harry Potter evreni yolculuğu daha sonra Warner Bros. Discovery ailesinin dikkatini çekmesiyle birlikte önce ‘Sihir Dükkanı’ gibi çok genç ama etki alanı geniş bir şirketin kurulmasına neden oldu. Arkasından da Harry Potter’ın ülkemizdeki ilk ve tek resmi, lisanslı partneri olarak yolculuğumuza devam ettik. Adım adım kurulan ve büyüyen şirketimizin sıradaki yolculuğunda ise dünyada çok sınırlı ve etkili bir proje olan ‘Harry Potter Store’ projesinin Türkiye ayağını, ‘Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı’ mağazasıyla birlikte yönetmek var.

Harry Potter yayınlandığı ilk günden beri kültleşmiş bir seri. Peki bu gibi önemli yapımların Türkiye’de bir kolunun olması nasıl bir önem taşıyor?

Türkiye’nin ve Türkiye’deki fanların dünyaya ne kadar adapte olduğunun, günceli ne kadar takip ettiğinin ve kült yapımların global yatırımlara dönüştüğü süreçte çok önemli bir parçası olabileceğimizin göstergesi niteliğindedir.

Hogwarts’ın büyülü dünyası mağazada nasıl hayat buluyor? Ne tür ürünler göreceğiz?

Mall of İstanbul’da faaliyete başlayan mağazamızda yaklaşık yirmi kategoride, 1400’den fazla ürün çeşidiyle Hogwarts dünyasına yönelik envai çeşit, dünya standardındaki ürünün bulunabileceği dinamik bir alan sunuyoruz. Dönemsel olarak yapılacak etkinlik ve şovlarla sürekli canlı bir alan olarak besleyeceğiz mağazayı ve fanların uğrak noktası olacağından eminiz. Belki stüdyo değil ama katılımcıların kendilerini adeta Harry Potter ailesi için özenle yaratılmış bir dünyanın içerisinde hissedeceklerini ve bunun 7/24 tadını çıkarma deneyimini yaşayacaklar diyebiliriz.

Geniş ve detaylı bir sinema efsanesini yansıtacak olmak dizayn aşamasında sizi epey düşündürmüş olmalı.

Seçilen temaların ürünlerle uyumu, dönemsel mesajları yansıtabiliyor oluşu, en güncel partnerlerin en trend ürünleri ile rafların dolu olması, tasarımsal olarak bir bütünlük sunabilmesi, engelliler dahil kullanıcının deneyimine yönelik giriş ve çıkışlara kadar özenli tasarlanmış bir alanı serinin yediden yetmişe hayranlarıyla buluşturacağız.

Ayrıca Warner ekipleri tarafından bu proje için, mağazaya özel oluşturulmuş guide’lar mevcut. Mağaza içi ve dışı tasarımlarda büyülü Harry Potter evrenini yaratmak için bu guide’lar üzerinden ilerledik.