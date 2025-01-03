Asıl mesele gerçeği nasıl anlattığın

ECE ULUSUM

Müzik dünyasında sürekli üreten isimleri Zen-G ve Şehinşah, yeni projeleri “BANA NE” ile karşımızda. Sert ritimler, enerjik vokaller ve her iki sanatçının farklı müzikal dokunuşlarını bir araya getiren bu parça, rap müziğin gücünü ve güncel yaşamın hızını bir arada yansıtıyor. Klip de şarkının bu dünyasını yansıtıyor. Zen-G’nin projeyi başlatan fikirlerinden Şehinşah’ın bu enerjiyi nasıl yorumladığına, parçanın üretim sürecinde yaşanan ilginç anekdotlardan, şarkının klip çekimlerine kadar birçok detayı ikili ile konuştuk.

Bu iş birliği fikri nasıl ortaya çıktı?

Zen-G: Şarkıyı tamamladıktan sonra nakarat ve verse yazıp bitirdim ve kayıt almaya başladım. Okurken altyapıya uyum sağlayamadım, bunun üzerine prodüktör arkadaşım Arda Gezer’i aradım ve "Buna bir çare bulalım" dedim. Şarkının sertliğini ve agresifliğini daha ortaya çıkaracak şekilde şekillendirdik. Her zaman "şarkı ne isterse onu yap" modundayım ve bence şarkı daha fazla Zen-G istemiyordu. O zaman aklıma Şehinşah geldi. Tiz karakterli sesi, seri ve iğneleyici tarzı, bu şarkı için çok uygundu. Hemen ona selam verdim ve parçayı paylaştım. Sağ olsun beni kırmadı ve en hızlı şekilde işin hakkını verdi

Şehinşah: Zen-G ile geçmişe dayanan bir ilişkimiz var. Uzun süredir konuşuyorduk; şimdiye nasip olmuş. Geç oldu ama çok güzel bir iş ortaya çıktı. Zen-G, işi bana yolladıktan sonra gelen hype ile birlikte sözleri yazmak ve kayda girmek hızlı ve kolay oldu. Tiz ses rengimizle tam bir tezat oluşturuyoruz, bu da şarkıda güzel bir dinleti yaratıyor.

Türk rap sahnesinde, özellikle gençler arasında rap’in bir "gerçeklik" ve "sokak dili" olarak görülmesi önemli bir tema. Sizce, rapin bu "gerçekçi" kimliği ne kadar doğru bir yansıma? Hangi yönleriyle bu imaja sahip çıkıyorsunuz?

Zen-G: Evet, yaptığımız işin raconu aslında gerçeklik. Fakat günümüzde gençler, sokağa hiç çıkmadan rap yapıyor. Eskiden rap yapabilmek için bir komün kurmanız ve bir ortamınız olması gerekirdi. Şimdi ise, teknolojinin de katkısıyla, home studio'larda birkaç ekipman ve yapay zeka yardımıyla şarkılar üretiyorlar. Hiç kimseden yorum ya da eleştiri almadan, direkt olarak şarkıyı yükleyebiliyorlar. Bunun büyük bir kirlilik yarattığını düşünüyorum. Dinazorluk yapmak istemem, ama her işin bir raconu vardır ve hakkı verilmeden yapılan iş gerçek bir iş değildir. Ben hala farklı farklı müzisyen dostlarımla bir araya gelip müzik yapmaktan keyif alıyorum ve bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Eskisi gibi köşe başlarında rap yapmıyorum, ama sokak sokak gezerek arabamda şarkılarımın mix ve master’ingini test ediyorum.

Şehinşah: Rap dediğin şey hayatın birebir aynası değil, ama onun en sert filtresi. Gerçeklik, kişiden kişiye değişir; herkes kendi sokağını, kendi hikayesini yazar. Benim için rap, hem içimi döktüğüm bir terapi hem de yaşadıklarımı, gördüklerimi yansıttığım bir tuval. Sokak dilini ve gerçekliği kucaklıyorum çünkü bu kültürün temeli oralardan geliyor. Ama aynı zamanda sanatçı olarak hayal gücümü de işin içine katıyorum. Gerçeklik sadece bir yön; asıl mesele, onu nasıl anlattığın ve kime dokunduğun. O yüzden hem sokakla hem de zihnimdeki dünyayla bağımı koparmadan üretmeye devam ediyorum.

Tekdüzelikten hiç hoşlanmam

Rap müziğinde sürekli olarak yenilik ve özgünlük arayışı vardır. Müzikal olarak ne tür yenilikler yapmak istersiniz?

Zen-G: Bu işi yapmamın en büyük sebeplerinden biri yeniliklere açık olmamdır. Sıradanlıktan ve tek düzelikten hiç hoşlanmam. Müziğimde de buna çok dikkat ederim. Hiçbir zaman tuttu diye bir şarkımın benzeri bir parça yapmadım çünkü bu, en büyük dolandırıcılıklardan biridir bence. Yeni tarzlarda şarkılar yapmak, yeni dünyalar keşfetmekten farksızdır.

Şehinşah: Müziğim, benimle birlikte büyüyen ve gelişen bir şey. Hayatta yeni şeyler öğreniyorum, farklı bakış açıları kazanıyorum ve bunlar doğal olarak müziğime de yansıyor. Gelecekte daha fazla sınırları zorlamak, sadece sound olarak değil, anlatım tarzı olarak da farklı şeyler denemek istiyorum. Çünkü çağın getirdiği yeni teknolojiler, duygular ve dinamikler var. Bunları görmezden gelmek yerine, kendi filtremden geçirerek müziğime katmak istiyorum.

BANA NE’nin ardından, gelecek projelerinizden bahseder misiniz? Sıradaki albümünüz Hasta Kal hakkında neler söylemek istersiniz?

Zen-G: Sıradaki ilk single, bu ay yayında olacak, ismi de A.E.O. Yine Hasta Kal albümümden bir single bu. Sert ve insanı sallayan cinsten bir şarkı. Artık bildiğiniz gibi, bir albüm gelmeden önce, onun ayak sesleri olan single’lar paylaşılıyor, sonrasında albüm çıkıyor. Ben de bu metodu kullanıyorum. A.E.O’dan sonra 1-2 single daha verip albümü dinleyicilerime sunmaya hazırlanıyorum. Hasta Kal albümü genel olarak 2000’ler Hip-Hop sound’uyla bezenmiş, sert vokal tekniklerinin kullanıldığı, akıcı ve dans isteği yaratan, semt ağzıyla, sokak jargonuyla yazılmış parçalarla dolu bir albüm olacak.