Aston Martin’in yeni başyapıtı: Valiant

OKAN ALTAN

İngilizler de, İtalyanlar gibi artık özel seri ve one-off ya da çok düşük üretilen “limited edition”larla ultra yüksek performanslı ve ultra fiyatlı modellerle, yeni nesil “tycoon”ların otomobil koleksiyonlarını renklendirmeye başladılar.

5.2 litrelik V12 çift turbo motorlu ve 6-ileri manuel şanzımanlı özel Valour’ü biraz zarif bulan 23 yıldır F1 koşan, Aston Martin Aramco takımının usta pilotu Fernando Alonso, daha da agresif bir “mekanik canavar” sipariş etmek istedi ve mühendislerle başta Miles Nurnberger olmak üzere tüm Gaydon tasarımcılarına “nasıl” bir şey olması gerektiğini anlattı… Tek seferlik Victor'u temel alan, geride oturma pozisyonu ve önceki Vantage’leri hatırlatan sade iç mekanıyla sürücünün odaklanmasını artıran, baştan çıkarıcı bir otomobil olmalıydı… Ve ısmarlama kişiselleştirme hizmetlerinde en üst seviyeyi sunmayı amaçlayan özel serilerin departmanı "Q by Aston Martin" devreye girdi ve Valour'un yarış pisti için optimize edilmiş daha hafif, daha ekstrem bir versiyonu hazırlandı... Geçmişin en muhteşem egzotikleri gibi keskin Kamm kuyruklu, yepyeni difüzör ve sabit arka kanatlı bu çılgınlığa da, Valiant denildi.

Zirvedeki markanın en odaklanmış hiper otomobili Valkyrie ve Vantage GT3 yarış otomobili gibi hem trafiğe açık yollarda hem de yarış asfaltı üzerinde gerçek sürüş konsantrasyonu sunan en güçlü Aston Martin neslini devam ettiren Valiant, ortadan motorlu süper sport Valhalla’ye adeta bir klasik görünümlü rakip!.. Sınıfında lider performansın, pist odaklı dinamiklerin ve hiper otomobil yoğunluğunun nihai karışımı olarak Aston Martin'in gerçek sürüş uzmanlarına hitap etmesini sağlayacak.

Sadece 110 adet üretilen Valour ile aynı temele sahip, fakat çok daha sert çizgilere sahip Valiant, havayı maksimum verimlilikle kesen öndeki büyük splitter’ı ve üzerindeki tüm gövde gibi karbondan yapılmış yepyeni bir radyatör panjuruyla sanki Aston Martin filmlerinin en kötü adamlarının yüzlerine benzetilmiş. Türbülansı ve hava direncini azaltan karbon fiber aerodiskli 21 inçlik magnezyum jantlar da, ayrıca tüm dikkatleri çekiyor. Adeta çarpıcı stiliyle efsanevi 1980 RHAM/1 “Muncher” Le Mans ikonik yarışçısındaki gibi…

Agresif, aşırı ve net olan Valiant'ın dramatik kaportası, niyetinin açık bir göstergesi olarak abartılmış. Hızı düşüren sürtünmeyi en aza indirmek için şekillendirilmiş keskin hatlı özelliklere sahip geniş ve kaslı Valiant'ın kaslarla şekillendirilmiş formunun her santimetresi estetik ve aerodinamik bir işleve hizmet ediyor. Ayırt edici çok katmanlı uç düzlemleri ise, ön tekerleklerin etrafındaki hava akışını yönlendirirken; karbon fiber ızgarası da, motora giden soğutma havası akışını artırıyor ve ön aksın önündeki kütleyi azaltarak ağırlık dağılımının merkezileştirilmesine ve yol tutuşunun iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Geniş yan eşikler de, arka tekerleklerin önündeki yukarı doğru eğimli girdap jeneratörleri ile uyum içinde çalışarak, yanlar boyunca hava akışını yumuşatarak türbülansı, sürtünmeyi ve kaldırmayı azaltıyor.

Valour'un çarpıcı Kamm-back formunun modifiyeli haline sahip Vailant, kısmi mat karbon ve daha fazla bastırma kuvveti sağlayacak sabit kanadı ve devasa difüzöründen fırlayan dört titanyum egzoz çıkışıyla nasıl yasal şekilde normal yollara çıkacak, şaşırarak merak ediyoruz.

SÜRÜCÜ, AKSİYONUN TAM MERKEZİNDE

Sürüş modları da Spor, Spor+ ve Pist olarak sürücünün otomobilin tam performansını aşamalı olarak keşfetmesine yardımcı olmak üzere yeniden “tune” edilmiş. Sürücünün makineyle yakın bağ geliştirmesi, Valiant'ın üstün performansının kontrolünü ele almasına ve yükseltilmiş yeteneklerini sonuna kadar keşfetmenin keyfini çıkarmasına olanak tanıyacakmış.

Daha fazla performans elde etmek ve daha fazla heyecan sunmak için sürücü aksiyonun tam merkezine konularak; kontrol ağırlıkları honlanmış, manuel şanzımanın vites değiştirme hareketi mükemmelleştirilmiş, artan kullanım sınırlarının erişilebilir ve ödüllendirici kalması sağlanmış.

Valiant, Valour'un daha hafif ve daha ekstrem bir versiyonu olabilmek için ağırlığını 3D yazıcılardan özel baskılar, karbon, magnezyum ve titanyum bileşenleriyle yapılmış parçalarıyla azaltmış. Kabin içi de temel ihtiyaçlara indirgenirken; bu modele özel 4 noktalı yarış koşum takımlarının takılmasına olanak tanıyan bağlantı noktalı bir entegre çelik yarım kafes, yarı anilin deri veya kabartılmış kapitone Alcantara döşeli Recaro Podium çanak koltuklar yerleştirilmiş. Orta konsolda bir heykel gibi duran açık vites kapılı ve H düzenli manuel şanzımanın şekli, Valour'un aksine hafif köşeli değil, saçakta herhangi bir şalter ya da düğmenin olmadığı klasik daha yuvarlak gibi Alcantara direksiyon simidi de içerde ilk göze çarpan farklı öğeler.

Q'nun Valour ve Valiant iki özel modeli gibi elektrik desteği olmayan 5.2 lt V12 BiTurbo güç merkezinin Valiant için ekstra 30 HP çıkarmasıyla 745 beygir gücü ve 753 Nm’lik maksimum torku arka tekerleklere aktarmasıyla, acımasız bir sportiflik ortaya çıkarıyor. Valiant, ayrıca 275/35 ön ve 325/30 arka lastiklerin ortasında önde 410x38 mm ve arkada 360​​x32 mm standart donanımda karbon seramik frenleriyle muazzam durdurma gücü de vaadediyor.

Biri Fernando Alonso'nun olmak üzere sadece 38 adet üretilecek olağanüstü nadir ve saf sürüş başyapıtı Valiant, 2024 yılı sonunda ilk müşteri koleksiyonuna girmeden önce 13 Temmuz’da bugün ilk kez Goodwood Hız Festivali tırmanış parkurunda elbette Fernando Alonso direksiyonunda sahneye çıkıyor.