Audi Q6: e-trone’ların en iddialısı

OKAN ALTAN

Yeni Audi Q6 e-tron’un gerçek sürüşleri henüz başlamasa da; prototipini ilk kullananların yorumları çok ilginç… Yönlendirmedeki hassasiyeti, yumuşak suspansiyonla rahat ve güven veren yol tutuşu, suni sesler olmadan seyahat keyfi, SQ6’nın enerjik sürüşü, yüksek güç çıkışı ve hızlanma yetenekleri, klasik SUV formuna rağmen estetik ve aerodinamik tasarımı, hep olumlu değerlendirilmiş.

Sanki çok uzun yıllar bekletildikten sonra artık e-tron’ların en iddialısına nihayet “hazır” denilmiş ve yeni Audi Q6 olarak hazırlanmış, kompakt elektrikli SUV Q4 e-tron ile daha büyük Q8 e-tron arasındaki boşluk kapatılmak istenmiş. Q6 e-tron’un testleri, adım adım parça parça tamamlanmış, Ingolstadt’ın kaliteli işçiliği, VW Grubu içindeki en yeni bilgi-eğlence sistemi ve eleştirilmeyecek performansıyla artık lansman sürecine girişilmiş.

İçten yanmalı hibrit şekilleri Q5, tam elektrikli olarak Q6 ismiyle ayırt edilecek bu Orta Sınıf premium Audi modeli, aynı zamanda Ingolstadt’ın ilk tam elektrikli üretimi de olarak, marka için büyük öneme sahip.

Q6 e-tron şu anda sipariş almaya başlanırken, teslimatları yazın olacak ilk seri üretimi için normal quattro versiyonunda 74.700 Euro'dan ve SQ6 e-tron quattro için de 93.800 Euro'dan başlayan Almanya fiyatlarını açıkladı.

2025’te arkadan itişli iki versiyon da planlanan Q6 e-tron’ların maksimum verimlilik için küçük 83 kWh bataryalı ve maksimum menzil için ayrıca bir modeli de olacak… Elbette; Audi’nin ayrıca zirve için RS versiyonunu unutmayacağına da eminiz!..

4.771 mm ile Q5'ten 9 cm daha uzun olan Q6 e-tron’un elektrikli modellerin ‘yarım segment daha büyük’ olduklarını teyit ettiği aklımıza geliyor. Fakat Q5’e göre çok daha seksi tasarımında teker arkası çıkıntıların yarış araçlarındaki gibi aerodinamizmi desteklemesi, çok daha sportif bir hava da yaratmış. Genişliği 1.939, yüksekliği 1.648 mm olarak ilk bakışta SUV gibi görünse de, 2.899 milimetrelik dingil mesafesiyle uzaktan daha kompakt görünüyor. Kargo alanı da, 526’dan arka koltuk katlandığında 1.529 litreye büyütülebilirken, öndeki frunk’ında da 64 litrelik çanta yeriniz var… Uçlara taşınmış tekerlerin 18 ila 21 inç arası jantlarının da ayrıca çok şık durduğunu itiraf edelim.

Geniş omuzları sağlam görünümü vurgularken; güçlü ifadeli ön yapısında bildiğimiz Audi panjurunun üç boyutlu tasarımı, ilk bakışta açık gibi dursa da aslında tümüyle kapalı olarak ayrışıyor. Üstte dar gündüz ışıkları ve altta gerçek farları artık ayrı tutarak, LED aydınlatma imzasında yeni bir döneme geçen Audi, özellikle opsiyonel matris LED’lide aracın çok sert bakışlı halini korumayı başarmış. Farlarını 8 farklı ışık grafiğiyle kişiselleştirme imkanı ise, Audi’nin kullanıcılarına özel yenilenmiş dijital ışık imzası sürprizi olacak. Arkadaki kesintisiz zariflikte OLED ışık şeridinin iki ucundaki her biri 60 ışık ünitesine sahip altı kare elemanın kullanıldığı stoplarda çoklu animasyonlu güvenlik öğesinin görüntülenmesi de, ilk kez sürüş sırasında dinamik bir arka ışık imzası olarak hoşluklarından. Hatta yoldaki diğer kullanıcıları engellere veya olası tehlikelere karşı bilgilendiriyor, çevreyle hedefe yönelik Car-to-X iletişim kurabiliyor ve arkadan başka bir araç çok yaklaşırsa parlaklığını artırıp uyarıyor…

ZAMANDAN TASARRUF

Q6 e-tron'un en önemli kozu, Porsche ile birlikte geliştirdiği Premium Platform Electric teknik temeli, 800V mimarisiyle hızlı istasyonlarda 10 dakikada 255 kilometrelik menzile 270 kW'a kadar şarj edilebilmesi... Optimum koşullarda 21 dakikada yüzde 10'dan 80'e doldurulabilmesi…

Şarj süresini kısaltmak için ‘bank şarj’ da, yani 94,9 kWh'lik net batarya otomatik olarak aynı 400V voltajla ikiye bölünerek ve 135 kW'a kadar hızda paralel olarak şarj edilmesi, Audi'ye göre sadece zaman değil aynı zamanda para tasarrufu sağlayacakmış. AC noktalarda ise 22 kW'lık opsiyonun avantajlarını tavsiye ederken, Q6 e-torn’da çift yönlü şarj sunulmamasını eleştiriyoruz.

Audi ve Porsche mühendislerinin Macaristan Györ’deki performans Ar-Ge’si sayesinde önde asenkron motor ASM ve arkada kalıcı mıknatıslı senkron motor PSM ile zayıf hali bile 285 kW yani 388 HP ve ‘S’ halinde 360 kW yani 490 HP olurken, 2.350 kg ağırlığındaki SQ6 e-tron’un ‘Launch’ kontrolünün tekerleklere 380 kW yeni 517 HP vereceğini hatırlatalım. Normali 0-100 km/h için 5,9 ve ‘S’i 4,3 saniye harcarken, maksimum hız için 210 ve 230 km/h limitleri de, hiç kötü değil. Üstelik güç pedalına dikkatle basabilirseniz, 2.325 kg’lık bu yakışıklıyla 625 kilometreye kadar yol kat edebileceğinize güvenebilirsiniz.

İki kademeli giriş dişli kutusuyla akıllı dört çekerli ilerlerken; brüt 100 kWh enerji saklama kapasitesini 17,0 kWh/100 km tüketimle rahatça 598 km menzile ulaştırabileceğinizi bilmek de iyi hissettirecektir.

Android Automotive tabanlı yeni infotainment sisteminde şarj molaları sırasında oyun oynamak için kullanılabilecek, ön cama yansıyan büyük HUD da sunuluyor. Ayrıca sistemin ambiyans aydınlatmayı etkileşim ışığına çevirmesi de, dijital deneyimi tamamlıyor.

Son olarak, Macan mı, Q6 mı sorusu akla geliyor… Yorumum, alt yapı ikiz olsa da üstü kesinlikle farklı dünyalar!..