Avrupa liglerini Fenerium giydirecek!

Handan Sema CEYLAN

Gönlünü bir takımın renklerine kaptıran taraftarlar, dünya çapında 77,4 milyar dolarlık küresel futbol giyim pazarı yarattılar. Imarc Group’un araştırmasına göre bu rakamın 2027’de 108,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de tüm hazır giyim sektörünün büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar. Şimdi Türkiye’nin küresel futbol giyim pazarından daha büyük bir pay alması için sarı-lacivertli kulübün markası Fenerium harekete geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerium’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, Londra’da ve Hamburg’ta iki önemli fuara katıldıklarını belirtiyor ve “Fenerium’u ihracatçı yapacağız” diyor. Üstelik hedefte sadece tekstil ürünleri ihracatı değil, Avrupa’daki futbol takımlarına anahtar teslim taraftar mağazası kurmak da var.

Daha küçük bir çocukken, en büyük hayali stadyumda isminin anons edilmesi olan Esin Güral Argat, Türkiye’nin önemli sanayi gruplarından Gürok’un yönetim kurulu başkan vekili… Hem sanayici hem turizmci hem de Türkiye’nin seçimle ticaret ve sanayi odası başkanı olmuş; ilk iş kadını. 12 Ekim 2022’de Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetimini devraldı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de Fenerium’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi…

Esin Güral Argat’la bir süre önce Cumhuriyet’in 100’üncü yılı şerefine adı Atatürk Stadyumu olacak Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda buluşuyoruz. Bilenler bilir stadın iki ucunda iki ayrı Fenerium mağazası vardır. Ana yol tarafındaki Maraton Fenerium’a Fotoğraf Editörümüz Mehmet Bars’la giriyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde büyümüş ve bambaşka bir çehreye bürünmüş mağazada bizi Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Bahadır Baştüzel karşılıyor. Öğreniyoruz ki; yenilenen mağazanın açılışı bu ay.

Argat, mağazanın yeni dizaynını bize heyecanla anlatıyor… Yenilenen mağazayı, Fenerium’un ihracatçı olmasının hikayesini kendi sözleriyle dinleyelim:

MAĞAZA SAYISI SÜPER LİG’DE 260’I AŞKIN…

Küresel futbol spor giyim pazarı Imarc Group’un yaptığı bir araştırmaya göre 2021 sonu itibarıyla 77,4 milyar dolar. Araştırmada 2027’de bu pazarın 108,1 milperyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bizim Süper Ligimizde biliyorsunuz 18 kulüp var. Toplam mağaza sayısı 260 civarında. Bu mağazaların yaklaşık 235’i Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a ait. Ayrıca fiziki mağazası olmayan kulüplerin muhakkak online satış mağazası bulunuyor. Avrupa’da durum biraz farklı. Mesela Almanya’daki Bundesliga 1’de yine 18 takım var ama toplam mağaza sayısı 52… Hatta 10 yıldır şampiyon olan Bayern Munich’in Almanya genelindeki mağazası 12. İngiltere Premier Ligi’ndeki 20 takımın ise yaklaşık 45 mağazası var. Temelde bizim ve onların taraftar olma kültürlerimiz başka. Bir Alman’ın ya da İngiliz’in doğduğu ve yaşadığı şehrin takımı dışında bir takımı desteklemesi pek görülen bir durum değil. Tuttuğu takımın kaçıncı ligde olduğu, şampiyonluk yarışı içinde olup olmadığı hiç önemli değil. O şehirde doğmuştur, orada yaşıyordur ve takımı amatör lige bile düşse ölene kadar o şehrin takımını destekleyecektir. Türkiye’de ise hangi şehirde yaşasanız yaşayın, çoğunlukla bir büyük takıma gönül veriyorsunuz. Bu nedenle bizdeki fiziki mağaza sayısı, Avrupa kulüplerinden farklılık gösteriyor.

“KISA BİR SÜRE SONRA İHRACATÇI OLUYORUZ!”

Göreve geldiğimizden bu yana Fenerium’larla ilgili heyecanla çalışıyoruz. Fenerium’larda ‘müşteri’ tanımına yer yok. Milyonlarca taraftarımızın mağazası… Fenerium’u yönetirken ana odağımız; Türkiye’nin hatta dünyanın her noktasındaki taraftarlarımızın Fenerbahçe ile kurdukları güçlü bağlılığa denk düşen yüksek özeni göstermek, en yüksek kaliteli hizmeti vermek ve taraftarlarımızla iletişimimizi canlı tutmak. Yurtdışındaki görüşmelerimizde, taraftarımızın kulübüne aşkla bağlı olmasının bizi de geliştirdiğini gördük. Şöyle söyleyeyim, kısa bir süre sonra ihracatçı oluyoruz…

HEDEF: ANAHTAR TESLİM MAĞAZALAR

27 Eylül’de Londra’da “Sport Merchandise and Licensing Show”a katıldık. Spor Ürünleri Fuarı ve Lisansı Ürünler Şovu. Her sene Chelsea futbol kulübüne ait Stamford Bridge Stadyumu’nun içinde gerçekleştiriliyor. Ağırlıklı olarak İngiltere’deki kulüplerin taraftar mağazalarından sorumlu kişiler tarafından tedarikçi bulmak için ziyaret ediliyor. Biz de Fenerium olarak bir stand tuttuk, koleksiyonumuzdan numuneler götürdük. Bir spor kulübü olarak diğer kulüplere ürün tedariki yapmak istememiz çok sıradışı bulundu ve ilgi çekti. Çünkü katılımcılar sadece tekstil üreticisiydi. Premier Lig’deki birkaç kulüp, fuar sonrası bizi statlarına, mağazalarına davet etti. Kendileri için koleksiyon hazırlamamızı istedi. Takımların kendi renkleriyle numunelerini hazırladık. İlk ihracatımızı kısa bir süre sonra yapacağız. Kulüplere anahtar teslimi mağazalar da kuracağız.

ALMAN TAKIMLARI DA MARKAJDA…

Bu fuarın çok benzeri Almanya’nın Hamburg şehrinde “Merchandising Messe” adıyla yapılıyor. Alman kulüplerinin temsilcileri katılıyor. Katılımcı olmak istedik ama yer kalmamıştı. Biz de ziyaretçi olarak gittik. Seneye katılımcı olarak bulunacağız. Hedef İngiltere’dekine benzer işbirlikleri yapmak ve Alman kulüplerine ürün tedarik etmek.

ADETTE YÜZDE 7,5 BÜYÜDÜ 2,1 MİLYON ÜRÜN SATILDI

Fenerium 2022 yılında, 2021’e göre adette yüzde 7,5 büyüdü. Enflasyonist bir dönemde adetle ifade etmek daha doğru. Tüm satış kanallarında yaklaşık 2,1 milyon adet ürün sattık. Yurtiçinde de çalışmalarımız hızlandı. Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez bir spor kulübü iştiraki olarak Türkiye Kalite Derneği’ne (Kal- Der) üye olduk ve EFQM modelini benimsedik. Dünya çapında tanınan, bir yönetim çerçevesi oluşturan EFQM modeli; kuruluşları, değişimi yönetme ve performanslarını iyileştirme konusunda destekliyor. Geri kazanım ekonomisini destekleyen ürün çeşitliliğimiz artacak. Yine bir diğer başlık olarak; Türkiye pazarında Emarsys’i kullanan ilk spor kulübüyüz. Emarsys, Omnichannel Customer Engagement Platform demek yani Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu… Taraftarlarımıza sadece e-mail, SMS göndermiyoruz. Web sitemizde geçirdikleri süreyi ve site trafiğini artırıyoruz. Ayrıca taraftarlarımıza kişiselleştirilmiş adımlarla ulaşıyoruz. Mesela basketbol ürünlerini tercih edenler de var, futbolu da… Bir başka SAP ürünü olan Service Cloud sayesinde taraftarlarımızla temas kurduğumuz tüm noktalara tek bir platformdan ulaşarak geri bildirimlerini topluyoruz.

FENERBAHÇE SEVDASI MARATON FENERİUM’DA TATTOO’YA DÖNÜŞECEK

• Bu yıl Fenerium’un kuruluşunun 23’üncü yılı… Lisanslı kulüp ürünleri alanında Türkiye’nin pazar lideriyiz. Taraftarımız, Fenerbahçe’ye dair her şeye eşsiz bağlarla bağlı. Biz de attığımız her adımı taraftarımızın ruhu, duygusu odağında atmaya çalışıyoruz.

• Maraton mağazamızı da bu ruhla yeniledik. Mağaza, 2001’de Fenerium’un ikinci mağazası olarak açıldı. Fenerium’un kendine ait 52 mağazası içerisinde ciro payıyla açık ara lider. 1 Kasım 2022’de mağazamızda bir yenileme süreci başlattık. Bu ay içerisinde açılışını yapacağız.

• Farklı ülkelerden farklı kulüplerin 25’ten fazla mağazasını inceledik. Stadyumları gezdik. Cumhuriyetimizin 100.yılında benzersiz bir mağaza yapmak istedik.

• 1600 metrekare olan hizmet alanımızı aynı alan içinde 2 bin 600 metrekareye çıkardık.

• Prova kabinlerinin sayısını 12’den 28’e çıkardık. Kasa sayısını ikiye katladık. Teşhir ve ürün depolama kapasitesinde yüzde 30 artırdık. Bilhassa maç günlerinde 800-1000 arası taraftara hizmet verebilecek altyapıyı kurduk.

• Onlarca ürünümüzün yanı sıra Maraton Fenerium’da bir basketbol sahamız, masa tenisi alanımız var. Müzik performansımızın yanı sıra çok yakında burada Fenerbahçe sevdalıları kendi dövmelerini yaptırabilecek. Tattoo alanımızı da hazırladık.

• Öte yandan Ataşehir Arena Basketbol Müzesi içinde Fenerium Basketbol mağazamız açıldı. Müze açılışı ile beraber, müzede satışa sunulacak basketbol temalı ürünleri tasarlandı. Basketbolsever taraftarlarımızın bu tasarımlara ve mağazamıza da ilgisi yoğun.

EN GÖZDE ÜRÜN “ÇUBUKLU”

Esin Güral Argat, yenilenen Maraton Fenerium’da sohbet ederken, “Burada Cumhuriyetimizin 100. yılı boyunca ışıldayacak eşsiz fenerimizin replikasını cafe alanı haline getirdik” diyor. Güral Argat şu bilgileri de veriyor: “Fenerium 2022 yılında, 2021’e göre adette yüzde 7,5 büyüyerek, tüm satış kanallarında yaklaşık 2,1 milyon adet ürün sattı. Elbette en çok satılan ürünümüz çubuklu forma.”

RETRO, LIMITED EDITION VE BASIC ÜRÜNLER GELİYOR

• Retro koleksiyonu ile yeni yılda farklı on yıllara ait nostaljik formalar ve ilgili ek ürünler satışa sunulacak. 1920’lerden de ürünlerimiz olacak. Amacımız, Fenerbahçe’nin ruhunu yeni nesillere aktarmak.

• Bir diğer yeni koleksiyonumuz “Limited Edition” by Fenerium, sürpriz logosu ile yakın zamanda satışa sunulacak. Şık tasarımlar, farklı kumaş tipleri ile günlük hayatta ve iş yerinde de giyilebilecek. 25-40 yaş aralığı taraftarlarımızda çok göreceğiz.

• Bir de Super Basic koleksiyonumuz olacak. Her an giyilebilecek temel giyim ürünlerimiz olacak. 6 farkta renkte hazırlanan düz t-shirtler gönül rahatlığı ile günlük kıyafetler ile kombinlenerek giyilebilecek. Ayrıca daha çok kadın ve çocuk taraftarımıza yönelik işlerimiz oldu.

• Fenerium’un arması olarak çınar yaprağını kullanıyoruz. Çınar yaprağını artık kadın gömleklerinde, oversize montlarımızda göreceğiz.

EVİN SALONUNDA ANONS AİLE BÜYÜKLERİNE SERAMONİ…

Esin Güral Argat, sarı-lacivertli renklere henüz küçük bir çocukken gönül vermiş. Ağabeyi ile birlikte sırtına numaraların el dikişi ile işlendiği yıllarda, kapının arkasında durur isimleri anons edilince salona girer ve aile büyükleri tribün gibi onları alkışlarlarmış. Güral Argat, çocukken stadyuma gitme konusunda da ısrarcıymış. Bir akşam stadyuma çıkmak istediğinde babası onu kırmamış. Güral Argat, o günü şöyle anlatıyor: “Ben çok ısrar edince babam kıyamadı. Annemle birlikte arabaya bindik ve stadyuma üçümüz birlikte gittik. Stadın yanına yaklaştığımızda babam ‘Bak çocuğum stadyumun ışıklarını kapatmış gitmişler, sağlık olsun başka zaman geliriz’ demişti. Hem beni kırmadılar hem de bu konudaki hayallerimi teşvik etmiş oldular.”

Esin Argat’ın hayalleri yine kendi ifadesiyle bugün Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe ile gerçeğe dönüşmüş durumda.