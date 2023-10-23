Avrupalılara Türk kruvasanı yedirecek

ABDULLAH SÖNMEZ

Uluslararası standartlarda kruvasan üretmek amacıyla kurulan Cro&Cups, kısa sürede 6 şubeye ulaştı. Bir yılı aşan Ar-Ge çalışmalarının ardından üretime başladıklarını belirten Cro&Cups Kurucu Ortağı Belgin Kaya, firmalarının geçmişten bugüne uzanan yolculuğu hakkında Hafta Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yurtdışındaki kadar iyi kruvasan üretilmediğini ve bunun bir ihtiyaç olduğunu fark ederek bu yola çıktıklarını anlatan Kaya, “Eşimle birlikte hizmet sektörüne bir yatırım düşünüyorduk. Önceliğimiz yeme içme üzerineydi. Sektöre baktığımızda hamburger, pizza ve makarna kültürlerinin birçoğunun belli noktalara geldiğini ve rekabetin çok yoğun olduğunu gördük. Bizim hayalimiz farklı ve en iyi ürünü yaparak pazara girmekti. Bunun adı kruvasan oldu. Son zamanlarda ülkemizde kahve kültürünün arttığını ve hamburger ve kola, simit ve çay gibi kahvenin tamamlayıcı ürününün de kruvasan olduğunu gözlemledik. 1 yılı aşkın süren Ar-Ge çalışmalarının ardından Cro&Cups kuruldu. Markamızın ismi Croissant (kruvasan)’ın kısaltılmış hali olan Cro ve kahve, marmelatlarımızı temsilen Cups (bardak, kap) anlamını taşımakta.’’

Üretime başladıktan sonra işin perakende kısmındaki açığı görerek buraya yöneldiğinin altını çizen Belgin Arıkan Kaya, şu bilgileri paylaştı: “Eşimin müteşebbis yapısı vardır ve girişimci ruhludur. Bir fizibilite yaparak toptan donuk ürün üretmek üzere 2019 yılında İstanbul Maltepe’de kruvasan üretimine başladık. Sonra ben eşimden bağımsız perakende olarak da bu işin yürüyebileceğine inandım. Eşim sadece üretim tarafında kaldı ben ise perakende tarafını seçtim. Bu işe girerken amacım sadece bir dükkan açmak değildi. En başından itibaren bir marka oluşturmayı ve bu markanın zincirini kurup ülkenin dört bir yanına yaymadı planladım. Hatta ilerleyen zamanlarda yurtdışına açılmak gibi bir hayalimde var.’’ Yurt çapında bir marka oluşturabileceğine inanarak ilk şubelerini 2020 yılında İstanbul Küçükyalı’ya açtıklarını kaydeden Kaya, “Kruvasanlarımızın çok beğenilmesi ve artan taleplerden sonra İstanbul’da Moda ve Şaşkınbakkal’da birer şube daha açtık. Ardından sadece İstanbul’la sınırlı kalmayıp ülkeye yayılma kararı alarak Eskişehir, Bodrum ve Fethiye’de şubeleştik. Böylece toplamda 6 şubeye ulaşma başarısı gösterdik. Bu şubelere ek olarak yaz sezonu içerisinde Göcek koylarında kendi markamıza ait gezen teknemizde de kruvasan satış yapmaya başladık” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ KRUVASANINI ÜRETİYORUZ”

Ürettikleri kruvasanları müşterilerine ulaştırmak için her noktaya temas edeceklerini aktaran Kaya, “İlk hayalimiz daha pratik ve al götür bir ürün yapmaktı. Sadece sade ve çikolatalı, yanında marmelat ve kahve olacaktı. Bunu yaparken Türk toplumunun damak tadını da yansıtmamız gerekiyordu. İnsanlar ürünlerimizde kendi damak tadımızı hissetmeliydi. İlk başlarda talepler geldikçe ürün yelpazesi olarak krema çeşitlerimizi artırdık. İlerleyen süreçte müşterilerimiz biraz daha sandviçvari yaklaşım beklediler. Ardından ürün çeşitliliğimizi artırmaya odaklandık. Ana ürün kruvasan olmak kaydıyla yaklaşık 30 çeşit ürüne ulaştığımız bir noktaya geldik. Menümüz şekillendi. Ürün yelpazemizin temel taşı kruvasan. Müşterilerden bize gelen talepleri almamızla iş buralara evrildi. Türkiye’nin en iyi kruvasanını yapıyoruz ve iddialıyız” dedi.

Ürettikleri bütün kruvasanların katkısız, yüzde yüz tereyağlı ve el sarması olduğuna vurgu yapan Belgin Kaya, bu özellikleriyle piyasadaki diğer ürünlere göre lezzet anlamında ciddi fark yarattıklarına dikkat çekti. Kaya, “Bütün kremalarımız şubelerimizde verilen reçetelere göre elle yapılır. Kruvasanlarımızın el sarması olması lezzetimize lezzet katıyor. Bizim hem kendi şubelerimizde olan hem de toptan satışını yaptığımız tüm ürünlerimiz aynı lezzette ve kalitede. Tedarik ettiğimiz ürünlerin kalitesine dikkat ederek reçetemize sadık kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

2025 SONUNDA 15 ŞUBEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Şubeleşmeye devam edeceklerini kaydeden Kaya, İstanbul Avrupa yakası, İzmir, Ankara ve Antalya’da şubeleşme kararı aldıklarını paylaşarak 2025 sonuna kadar 15 şubeye ulaşmayı planladıklarını dile getirdi. Bir yandan kendi şubelerini açarken diğer yandan markalarını büyütmek ve daha uç noktalara ulaşmak amacıyla 2024’ten itibaren franchise vermeye başlayacaklarını belirten Kaya, artan şube sayısı ve franchise modeliyle birlikte ciddi bir talep artışı olacağından bahsetti. Bu talebi karşılamak adına Eskişehir’de 1500 metrekare kapalı alana sahip kruvasan fabrikası kuracaklarını söyleyen Kaya, böylece üretim kapasitelerini ciddi oranda artırmayı planladıklarını aktardı. Belgin Arıkan Kaya, şöyle devam etti: “Kapasitemizi artıracağız ama kaliteden asla taviz vermeyeceğiz. Ürünlerimize lezzeti veren el sarması modelini değiştirmeyeceğiz. Kesinlikle fabrikasyon üretim yapmayacağız ve hiçbir katkı maddesi kullanmayacağız. Farkımızı ortaya koyan bu zaten.”

Üretim tesislerini devreye aldıktan sonra özellikle şehirlerarası güzergahlar üzerinde bulunan dinlenme tesisleri ve seçkin marketlerde paketli ürün olarak reyonlara girmeyi planladıklarını sözlerine ekleyen Kaya, “2025 yılından itibaren daha geniş kitlelere ulaşabilmek amaçlı paketli ürüne yatırım yapacağız. Bunu da tabi hem yurtiçi hem yurtdışı kulvarda da yürüteceğiz. Halkımızın şubelerimizde olduğu gibi bu noktalarda da ürünlerimizi takdir edeceğine inanıyorum” dedi

Kruvasan uluslararası bir ürün olduğu için yurtdışına açılma planları da olduğunu belirten Belgin Arıkan Kaya, “Uluslararası standartta kruvasan ürettiğimizi düşünüyoruz. Ülkemiz şartlarında en iyi ürünü çıkardığımıza inanıyorum. Markamızı yurtdışına da açmayı odağımıza aldık. Türkiye’deki üretim formatımızın aynısını Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.