Ayakkabı ve çanta her zaman statü sembolü

Özge Yavuz

Deri ayakkabı ve çanta kullanımı kadınlar için statü sembolü olmayı sürdürürken, pandemiyle başlayan sneaker rüzgeri da hız kesmeden sürüyor. 'Klasik ayakkabılar tarihe mi karışıyor’ diye sorarken, DESA CEO’su Burak Çelet, “Önümüzdeki sonbahar kış sezonunda hem Türkiye hem de dünya trendlerinde klasik modeller, kösele tabanlar tekrar yükselişe geçecek” diyor. Trendsetter firmalarla yaptığı işbirlikleriyle trendleri yakından takip eden DESA, şimdi de İtalya Toskana’da yaptığı fabrikasında dünyaca ünlü markalara üretim yapacak. Burak Çelet’le sınırların dışına taşan DESA ve moda üzerine…

Son dönemde özellikle pandemiden itibaren ayakkabıda sneaker modası hakim oldu. Sizin satışlarda durum nasıl?

Uzun süredir casual giyimin yaygınlaştığını ve sneaker modasını yükselişini gözlemliyorduk. Pandemi bu süreci iyice hızlandırdı ve pandemi sonrasında genel olarak casual ve comfort ürün satışlarında önemli artışlar oldu. Sneaker grupları da her zaman trend olan ürünler arasında yer alıyordu ancak pandemi sonrası bu rüzgârdan tabi ki olumlu etkilendi. Artık takım elbisenin altına sneaker giyilmesi tamamen normalleşti. DESA koleksiyonu içerisinde de sneaker grupları şu an geniş bir ürün yelpazesiyle yer alıyor. Müşterilerimizin mağazalarımızda farklı ve canlı renklerde birçok alternatifi bulması mümkün.

Klasik ayakkabı tercihi ne yönde?

Klasik ayakkabıların tarihe karıştığını söyleyemeyiz. Biliyorsunuz moda son derece döngüsel bir seyir izliyor ve bitti dediğimiz trendler yıllar sonra kuvvetli bir şekilde dönüş yapabiliyor. 2022-2023 Sonbahar-Kış sezonunda hem Türkiye’de hem de dünya trendlerinde klasik modellerin, kösele tabanların tekrar yükselişe geçeceğini ve eski seviyelerine ulaşmasalar da vitrinlerde daha çok yer alacaklarını söyleyebiliriz.

Türkiye’de tüketiciler trendleri yakından takip ediyor mu?

Türkiye’de özellikle genç nüfus, modayı ve trendleri çok yakından takip ediyor. Bilgiye ve popüler olana ulaşmada sosyal medya ve online reklamların payı çok büyük. Aynı zamanda pandemiyle birlikte online alışverişin de arttığını göz önünde bulundurduğumuzda artık çok hızlı bir şekilde hem genel tüketici hem de genç nüfus modayı ve trendleri takip ederken eş zamanlı olarak da almak istediği ürünleri karşılaştırabiliyor ve onlara ulaşabiliyor.

Ayakkabı çantada bu sezonun renkleri neler?

2023 İlkbahar-Yaz sezonunda pembe, sarı, yeşil renklerin ön planda olduğunu görüyoruz. Bunun yanında beyaz ve ışıltılı ürünler de dikkat çekiyor. Tabii ki derinin klasikleri olan ve konyak, khaki ve sand renklerini unutmamak lazım.

Siz bir deri firmasısınız. Deri ayakkabı çantaya ilgi nasıl?

Deri ayakkabı ve çantalar kadınlar için her zaman bir statü sembolü. 2023 İlkbahar-Yaz sezonunda da Mary Jane babetler, platformlu ayakkabı ve sandaletler, renkli monogram desenli çantalar ile hobo ve kutu formlu çantalar ve zincir aksesuarlar öne çıkan modeller arasında yer alıyor.

Dünyadaki trendleri yakalama konusunda yabancı markalara yaptığınız üretimin faydası oluyor mu?

Trendsetter firmalar ile yaptığımız iş birlikleri, dünya trendlerini takip etmek ve yeni üretim tekniklerini uygulama açısından büyük faydalar sağlıyor. Aynı zamanda 2021 yılında kadromuza Tasarım Direktörü olarak Manuela Cocci’yi dahil ederek tasarım konusundaki becerilerimizi önemli ölçüde kuvvetlendirdik. Daha önce Versace, Desigual gibi önemli markalarda Tasarım Direktörü olarak görev yapmış Manuela Cocci’nin deneyimi ve yenilikçi bakış açısıyla şekillenen yaratıcılığı, koleksiyonlarımıza zamanla kıymetli ve değerli bir ivme kazandırdı. Ayrıca yurtdışında faaliyet gösteren 1972 DESA markamızla da global pazarlarda 128 lokasyonda yer alıyoruz.

Şu anda toplam kaç mağazanız var?

DESA olarak toplam sanal mağazamız da dahil olmak üzere 111 DESA ve Samsonite mağazası ile 15.000 metrekarenin üzerinde perakende satış alanına sahibiz. 2023 yılının başından beri 4 mağaza açılışı gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar yurtiçinde 5 mağaza, yurtdışında ise 2 mağaza daha açmayı hedefliyoruz. Uygun fırsatlar çıktığı takdirde bu sayı daha da artabilir.

Seyahat çantalarında ne gibi trendler var?

Tüketicinin sağlamlık, hafiflik, fonksiyonellik ve estetik beklentisi her zaman devam ediyor. Özellikle pandemiden sonra bu taleplere sürdürülebilirliğin eklendiğini de söylemek mümkün. Ayrıca ürünlerde kişiselleştirme de aranan bir diğer özellik olarak karşımıza çıkıyor. Belçika’daki fabrikasında sürekli yeni teknolojiler ve yeni malzemeler geliştiren Samsonite hafiflik ve sağlamlık parametrelerinde gerçekten rakipsiz ürünler sunuyor ve her yeni koleksiyonla çıtayı daha da yukarı taşıyor.

“TOSKANA’DA FABRİKA KURDUK”

İtalya’daki yeni yatırımınızdan bahseder misiniz?

Başta İtalyan markaları olmak üzere dünya çapındaki birçok marka ile derin ortaklıklarımızdan ilham alarak İtalya’nın Toskana bölgesinde, dünyanın tüm önemli lüks markalarının üretim ve Ar-Ge tesislerinin bulunduğu bir noktada yeni bir fabrika yatırımını tamamladık. Böylece iş birliği içerisinde olduğumuz markalarla coğrafi olarak da yakınlaşarak ilişkilerimizi geliştirmeyi, deri çanta ve saraciye ürünlerimizin üretimini ve satış hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Tesisimizde, endüstri 4.0 uyumlu üretim makineleriyle, ünlü İtalyan ve Fransız markalara yönelik son derece katma değerli bir üretim yapmaya başladık.