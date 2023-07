Aynı felsefe, farklı tarif: Audi RS6 Avant Performance

Viraj - Okan ALTAN

Audi'nin SuperCharger’lı Avant yani agresif steyşın vagonlarının başlangıcı, 2002’deki birinci nesil C5 RS6’ya ve hatta 1996’daki S6 Plus Avant’a kadar gider. 1994 gibi erken bir tarihte, ‘dört halkalı’nın 315 HP RS2 Avant’ını hatırlamalıyız. Şimdi ise 4. neslinin performans sürümünün Kuzey Amerika’daki test sürüşlerine katılan Le Moniteur Automobile’ün yayın yönetmeni arkadaşım Xavier Daffe, “Audi adını taşıdığı doğru, fakat o aslında Porsche ile geliştirilen bir projeydi” diye de ekliyor…

Şimdi neredeyse 30 yıl sonra 315 beygir gücü yerine 630 NHP’den bahsediliyor. 2,2 litreden bu sefer 4 litreye, ikiye katlanan bir deplasman için tam olarak iki katına çıkılmış. Ve V8, 5 silindirinin yerini almış. Şüphesiz aynı felsefe, ancak neredeyse 30 yıl arayla farklı tarif…

2019’da ortaya çıkan mevcut 4. nesil C8, artık bir Performance versiyonuyla, 2016’dan bu yana yapılan resmi modifikasyonların ve daha sonra ‘Plus’ versiyonlarının üstüne çıkıyor.

BMW’nin M5 Competition ve CS veya AMG’de ‘S’ olarak yapılan zirve uygulamalarındaki gibi bir mekanik ve dinamik optimizasyon, enjeksiyonu, elektronik yönetimi ve çalışma gücü gözden geçirerek, 48V mikro hibridizasyonla donatılmış V8’i 2,4 yerine 2,6 barda daha sert üfleyen iki büyük turbo ile donatarak gerçekleştirilmiş. Böylece de +30 HP ile 630’a ve +50 Nm ile maksimum torkta 850’ye ulaşılmış.

Yani 2024’te beklenen yeni BMW M5 Touring’in yanı sıra yeni Mercedes-AMG E53 ve E63 versiyonlarının Kombi’lerini beklerken, yollardaki en güçlü Station Wagon olacak olan RS6 Avant Performance, tam aynı grupta olmasa da 630 HP taşıyan Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S ile denk sayılır…

Fakat 700’lük Porsche Panamera Sport Turismo 4.0 Turbo S E-Hybrid’in ise arkasında kalıyor… Ancak küçük fakat önemli farkı ise, baz RS6 versiyonundan 8.680 € daha fazlalığıyla Audi RS6 Avant Performance Avrupa’da 139.350 €, Panamera Turbo S ise 204.400, PHEV versiyonu da 210.000 Euro’nun üzerinde… 65 bin ile 71.000 € farka karşın bu süper Audi’nin çok daha çekici bir seçenek olduğunu söylemeliyiz.

Ses yalıtımı 8 kg azaltılmış olan Performance versiyonunda her biri 5 kg daha hafif olan yeni 21 ve 22 inçlik jantların -20 kg dieti de önemli… Torkun yüzde 70'ine kadar ileri, yüzde 85'ini arkaya gönderilebilen, yepyeni, daha kompakt ve hafif mekanik merkezi diferansiyeli ise kuvvetini normalde yüzde 40/60 önden arkaya bölünmüş olarak aktarıyor. Audi Drive Select sürüş modlarının tüm ayarları da yeniden yazılmış ve 8 vitesli otomatik şanzıman yönetimi de yeniden programlanmış. Ayrıca, RS Dynamic paketiyle maksimum hız 250’den 280 km/h’ye yükseltilmiş. Sport Quattro arka diferansiyel standart olarak sunulurken; opsiyonel RS Dynamic ‘Plus’ paketi, maksimumda 305 km/h hız, entegre direksiyon ve -34 kg hafif seramik fren disklerle zenginleştirilmiş.

2 TONDAN AĞIR AMA HALA ÇEVİK

Standarttaki viraj demirleri ve havalı suspansiyona seçenek olarak Audi Drive Select tarafından kontrol edilen amortisörler hidrolik olarak birbirine bağlanmış… Çapraz havalı yayları mekanik elemanlarla değiştiren kompetisyon seviyesinde Dinamik Sürüş Kontrolü suspansiyonu da sipariş edilebiliyor.

Dinamik Sürüş Kontrolü mekanik suspansiyonu ile donatılmış Audi RS6 Avant Performance’ın direksiyonuna geçen Xavier Daffe, 2 tondan fazla olan bu kütleye abartılı bir Lotus Elise çevikliği verilmiş olduğunu anlatıyor.

Audi Sport mühendislerinin yol davranışı, dalma ve yuvarlanma hareketleri üzerindeki zararlı kütlesel etkilere karşı koyma çabalarını takdir ediyor. Yeniden kalibre edilmiş merkezi diferansiyel, tork yönlendirmeyi yönetebilen Sport Quattro arka diferansiyelin varlığı, yönlendirilen arka tekerlekler, birbirine bağlı kontrollü amortisörler ile bu azgın Avant’ın her türlü virajı aşırı hızlarda dönebildiğinin altını çiziyor.

Daffe, ABD’nin katı trafik kurallarındaki sürüşündeki RS6 Avant Performance’ı küçük bir Cessna pırpırının yanında yavaşlamaya zorlanan bir F-16’ya benzetiyor… Ya da cezaların acısı altında papatya yemeye zorlanan bir T-Rex’e... Fakat, gezegenin diğer ucuna Pasifik sahil yolunda gezinmeye gelmediklerini de akla getirip, hemen küçük, virajlı ve ıssız bir yola dalıyorlar ve ekstrem potansiyelin kendini ifade etmesine izin veriyorlar… Xavier’in sözleriyle devam edelim:

“Sanki başka bir dünyaya giriyoruz. V8, 1500 devirden itibaren bir dinamit çubuğuna dönüşüyor, 6000 devire saniyenin kesrinde vites geçiş süresine kadar kafamızı kopartıyor ve nazlanmadan, yorulmadan devam ediyor. 8’inci vitesin geçiş noktasına kadar zorlamadık, abartmamak lazım. Zaten 3. veya 4.'ün sonunda şerif bizleri durdurup, doğruca cezaevine gönderebilirdi…

Ancak düz bir çizgide sert bir şekilde ileri itmeyi herkes bilir. Bir şasinin niteliklerini değerlendirdiğimiz, eğridir. Ve bu, baş döndürücü! Burun, sapmalar veya atalet olmadan yerine oturuyor, mekanik tutuş anlaşılmaz şekilde kendini gösteriyor, pas geçme çok erken ve art niyetsiz yapılabiliyor... Çünkü, motor becerilerini her an sunabiliyor ve virajdan inanılmaz bir hızla çıkabiliyorsunuz… Motor, vites geçişleri, şanzıman, suspansiyon, frenler, direksiyon... Her şey tutarlı bir bütünü oluşturuyor. Birinin diğerini mükemmel bir şekilde desteklediği her bir öğe, durdurulamaz bir verimlilikle, şüphesiz günümüzün en iyi station wagon’larından birini tamamlıyor.

630 HP ve 850 Nm'lik bir Avant’ı yollara çıkarmak, hala mantıklı mı? Yeşil objektiflikte, hayır! Fakat, subjektif, kesinlikle evet!”

Audi RS6 Avant Performance, termiğin gözündeki kıvılcımın sönmediğini ve daha sakin geçecek yarınlar öncesinde gerçek eski nesil canavarların tutkusuyla dolu kafalarımızdaki umudu uyandırabileceğini kanıtlıyor. Bu dinozorlar yok olmadan önce -ki önlerinde daha birkaç güzel yılları ve sunacakları daha büyük heyecanları halen var- huzurlu aile tatillerinden beklenmedik becerileriyle pistteki kaçamaklara kadar son derece geniş bir kullanım yelpazesi sergileyecekler…

Elektrikli RS e-tron GT’lerle aynı hatlar üzerinde üretilen ve Audi Sport GmbH’nin gerçek bilgi birikimi gösterisi olan, tamamen anakronik bu asi steyşın vagon, pek çok kişiyi şaşırtmaya devam edecek...