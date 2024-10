Balıkçı’nın efsunlu cenneti

Takip Et

Hakan Atis

Yılın hangi mevsimi giderseniz gidin fark etmez. Sakar’dan inerken karşılaştığınız tılsımlı güzelliği uzun, uzun seyretmemek hayatı ıskalamak demektir. Çünkü... Cevat Şakir, Şadan Gökovalı, Sadun Boro ve Bedri Rahmi’nin emaneti sayılan Gökova, her an bambaşka güzellikler sunar. İster Ula’ya bağlı Akyaka’da mola verin. Yaşamın tüm dertlerini buz gibi sularda bırakın. İsterseniz köylere çıkın. Sıcacık demli çaylar eşliğinde kadim yöre insanlarının hayat dolu sohbetlerine katılın. Amatör denizcilerin mavi dünyanın kollarına koşarken mola verebileceği sakin bir cennet mi arıyorsunuz? Tercihiniz bu ise Akyaka Eski İskele Mevkii’ni önerebilirim. Akbük yönüne ilerleyin. Filika Butik Otel levhasını göreceksiniz. İskelesinde her sabah doğanın sunduğu muhteşem tabloyu izleyebilirsiniz. Yöreyi ziyaret edenler eğer arzu ederse teknelerini Bodrum, Fethiye, Göcek veya Akyaka’ya en yakın ilçe olan Marmaris’te bağlayabilir.

Kalk gidelim

Yaşamınızı bir başka tercihle renklendirmek isterseniz Muğla’nın tarihi evlerini ziyaret edebilirsiniz. Daha sonra İzmir istikametine yönelin. Kent çıkışındaki döner kavşağı geçtikten sonra Yeşilyurt levhasını göreceksiniz. Ana yoldan sola dönüp 7 km gidince gizli kalmış cennetle, adeta çamlardan oluşan yeşil bir denizle karşılaşacaksınız. Ana yoldan saptıktan sonra virajlara dikkat edin. Köy meydanında demli çaylarınızı keyifle yudumlayabilirsiniz. Öte yandan ev yapımı ayranları da oldukça lezzetli. Kahveye vardığınızda sizleri köy meydanının dev çınarı karşılayacak. Yamacında oturup kuş sesleri eşliğinde zamanı durdurabilirsiniz. Yeşilyurt sakinlerinin verdiği bilgiye göre 800 yaşından büyük. Bin yıllık olduğunu söyleyenler bile var. Bu cennete yıllardır uğrarım. Her defasında onu yine ve yeniden hayranlıkla seyrederim. Ne yazık ki gövdesi boşalıyor. Bu gidişle uzun yıllar ayakta kalması mümkün değil! Oysa hem köyün sembolü hem de geçmiş yıllarda TRT’de keyifle izlediğim ‘Kalk Gidelim’ adlı sevilen dizinin setine kucak açmış vefalı bir ağaç. Muğla Valiliği tarafından koruma altına alınması hepimizi mutlu eder. Dilerim bu yönde gereken adımlar vakit kaybetmeden atılır.

Katamaran sevdası

Ege’nin güneyinin huzur veren güzelliklerine değinirken önemli bir eserden söz etmemek haksızlık olur. Geçtiğimiz yıllarda Naviga tarafından yayımlanan ‘Hayallere Yelken Açtım-Katamaranla Dünya Seyahati’ adlı eser Alim Sür’ün kaleminden enginleri anlatıyor. 2003 yılında 10 metrelik Prout marka katamaranıyla dünyayı dolaşan Alim Ağabey, kendisinden sonra gelenlere ilham verdi. Hattaya Sür’ün de eşlik ettiği seyahate yönelik notlardan oluşan kitabın ilk baskısı 2013 yılında Naviga tarafından gerçekleştirildi. Cumhuriyet dönemi Türk denizcilerine okyanusların yolunu açan Sadun Boro’nun saygıyla anıldığı eseri beğeniyle okuyacağınıza eminim. İlgi duyanlar 216. 418 51 91 no’lu telefonu arayabilir. Uzun yıllar önce basıldığı için bulmanız kolay olmayabilir.

Lezzetli tarif

Bu hafta uzun süredir paylaşmak istediğim lezzet önerisiyle yazımı noktalıyorum. Kısmet bugüneymiş. Teknelerinizde kolayca yapabileceğiniz harika bir turşudan söz edeceğim. Mevsimi gelince deneyebilirsiniz. Kalori açısından son derece cazip olan badem, aynı zamanda protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve E vitamini gibi pek çok vitamin ve minerale sahip. Antioksidan özelliği de var. Sahip olduğu E vitamini ile cildi güzelleştiriyor. Kefire gelince… Özellikle Kafkasya Bölgesi’nde yapılan ve Türk mutfağında aşina olduğumuz sağlığa son derece faydalı fermente bir süt ürünü. B 12, kalsiyum, magnezyum, K 2, biotin, folik asit içeriyor. Tam anlamıyla şifa kaynağı. Her iki lezzeti buluşturan, pratik ve besleyici tarifi not etmeniz için paylaşıyorum. Keyifli akşam sofralarınıza eşlik etmesini diliyorum. Ben beğendim. Teknelerinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Değerli eşimin tarifine göre yapılışı şöyle: Malzemeler: 1 kg çağla badem, 6 diş sarımsak, göz kararınız kadar dereotu ve karabiber, 2 yemek kaşığı kefir ve 1.5 yemek kaşığı iyotsuz kaya tuzu. Hepsini cam kavanoza koyun. Sonra aldığı kadar kaliteli içme suyu ekleyin. 15 gün serin ve karanlık yerde bekletin. Kullanmaya başladıktan sonra buzdolabınızda muhafaza edin. Afiyet olsun. Gelecek haftaya yeniden buluşmak üzere esen kalın. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.