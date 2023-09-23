Balmain kreasyonunu kim çaldı?

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Moda haftalarının olaysız olması düşünülemez; fakat bu kez yaşanan olay oldukça çirkin.

2011 yılından bu yana Balmain’in kreatif direktörlüğünü yürüten Olivier Rousteing, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Eylül'de Paris'te gerçekleştireceği İlkbahar 2024 sunumu öncesinde, yeni koleksiyonundan 50'den fazla Balmain parçası bulunan bir kamyonun çalındığını açıkladı.

Rousteing'e göre soygun, kamyonun havaalanından Balmain'in merkezine teslimat yaptığı sırada gerçekleşti. Kamyon şoförünün güvende olduğu, ancak giysilerin geri alınamadığını söyledi Rousteing.

Paylaşımında şovun ertelenmeyeceğini ve yer şeyi yeniden yaptıklarını ifade eden Rousteing, hırsızlık olayının son derece “saygısızca” olduğunu da belirtti.

Ekibine, tedarikçilerine ve ilkbahar defilesinin gerçekleşmesi için çaba sarf eden tüm çalışanlara teşekkür eden Rousteing, "Lütfen güvende olun, yaşadığımız dünya bu. Sizi seviyorum Balmain ekibim. Biz gece gündüz çalışacağız ve pes etmeyeceğiz" dedi.

Çok sayıda spekülasyon var

Haberin duyulmasından bu yana internette suçtan kimin sorumlu olabileceğine dair pek çok spekülasyon yapıldı, ancak hiçbiri yetkililer tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Böylesine bir suçun arkasında kimin olduğunu merak etmemek elde değil. Çalışan parçaların satılması pek mümkün görünmüyor, çünkü Balmain kreasyonları olarak anında tanınmaları mümkün.

Lüks bir modaevinin başına geçen ilk “Y” kuşağı

Rousteing, 2011 yılında Balmain'e gelerek lüks bir modaevinin başına geçen ilk Y kuşağı ve ilk siyahi tasarımcılardan biri oldu. Sosyal medya becerisi ile rakiplerini etkisiz hale getirdi; çünkü doğal bir Instagram kullanıcısıydı. "Balmain ordusu"nun üyeleri olarak gördüğü Kim Kardashian, eski Fransız Vogue editörü Carine Roitfeld ve süpermodellerin yanında somurtkan yüzlü selfie’leriyle öne çıkan bir tasarımcı oldu.

Son yıllarda Rousteing'in hikâyesi, moda endüstrisinin parıltısı arasında en acı verici hikâyelerden birine dönüştü. 2019 tarihli "Wonder Boy" adlı belgeselde Rousteing, melez olduğuna inanmasına rağmen anne ve babasının Afrikalı olduğunu keşfetti. İki yıl sonra, 2020 yılında evindeki şöminede meydana gelen bir patlamanın vücudunun büyük bölümünü kaplayan yanıklara yol açtığını ve yılın büyük bölümünü bunu gizlemeye çalışarak geçirdiğini açıkladı. Instagram'da "Dürüst olmak gerekirse neden bu kadar utandığımdan gerçekten emin değilim" diye yazdı. "Belki de modanın bilinen mükemmellik takıntısı ve kendi güvensizliğim."

Zırh benzeri kıyafetleri ile, her zaman gösterişli bir tavır sergileyen Rousteing’in Mart ayında Paris'te sergilenen Sonbahar-Kış 2023 koleksiyonu, 1950'lerden esinlenen siyah kıyafetler, inci kolyeler ve farklı şapkaları ile büyük bir başarı yakaladı.

Hakan Yıldırım da mağdur

Türk modacı Hakan Yıldırım da, 201 yılında Paris Moda Haftası kapsamında defile düzenlemeyi planlarken, taşıyıcı firma koleksiyonunu kaybetmiş ve Yıldırım defileyi iptal etmek zorunda kalmıştı.

Paris'te, aralarında Balmain'in de bulunduğu lüks moda markalarına yönelik soygunlarda artış görülüyor. ABD'de de hırsızların kucak dolusu kıyafetlerle defilelerden kaçtığı vakaların sayısı artıyor.

Fashion Institute of Technology müzesinin müdürü Valerie Steele, WSJ'ye verdiği demeçte, çalınan parçaların podyum için üretildiklerinden büyük olasılıkla üzerlerinde etiket bulunmadığını, ancak ikinci el piyasasında binlerce dolara satılabildiğini söylüyor.

Oliver Rousteing’in de dediği gibi, “Yaşadığımız dünya bu!”

MODA DÜNYASINDAN DESTEK GECİKMEDİ

Moda dünyasından büyük isimler Rousteing’in paylaşımına verdikleri yanıtlarla ona desteklerini gösterdiler. Donatella Versace “Sana tüm sevgimi gönderiyorum. Senin ve yaratıcılığının bunun üstesinden gelebileceğini biliyorum!” derken, Fransız tasarımcı Simon Porte Jacquemus, “Güçlü olmalısın” yorumunu yaptı. Linda Evangelista, Nicky Hilton, Jodie Turner-Smith gibi moda ve eğlence sektöründen çok sayıda kişi de Rousteing’e geçmiş olsun mesajlarını iletti.