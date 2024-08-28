Bambaşka bir SuperSport: Lamborghini Temerario

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İtalyan mekanik boğalarının ağılı Automobili Lamborghini, yeni çift turbolu V8 hibrit süper spor otomobili Temerario’yu, Kaliforniya’daki Monterey Otomobil Haftası’nın en önemli etkinliği olan ‘The Quail, A Motorsports Gathering’de tanıttı. Huracán’ın yerine gibi gösterilen Temerario, toplam güç çıkışıyla süper spor otomobil segmentinde yeni bir ölçüt belirliyor; 340 km/h’den fazla azami sürate ulaşıyor ve 0-100 km/h’ye 2,7 saniyede hızlanıyor. Temerario, Lamborghini’nin ikinci Yüksek Performanslı Elektrikli Aracı HPEV’si ve şirketin elektriklendirme stratejisindeki üçüncü adım olurken, Revuelto ve Urus SE'den sonra tüm Lamborghini ailesinin hibritleşmesini tamamlıyor.

Temerario, 2014 yılında piyasaya sürülen ve Sant’Agata Bolognese merkezli otomobil üreticisinin tarihindeki en çok satan süper spor modeli Lamborghini Huracán’ın ardından; Automobili Lamborghini’nin başkan ve CEO’su Stephan Winkelmann, “Her yeni Lamborghini, performans açısından öncülerini geride bırakmalı!.. Temerario ile ortadan motorlu spor otomobilin performans ve tasarım açısından beklentilerimizi aştık. Temerario, Direzione Cor Tauri planımızın bir sonraki bölümünü, on yılın sonunda piyasaya sürülecek olan tamamen elektrikli modelimizin geliştirilmesine devam ederken, tüm ürün serisini hibritleştirerek tamamlıyor” diyor.

Temerario ile yeni şarj edilebilir hibrit, performans, sportiflik ve sürüş keyfi açısından yeni bir paradigmaya ulaşıyor. Temerario, tipik olarak yalnızca motor sporlarında elde edilen bir seviye olan 10.000 1/min devire ulaşabilen ilk ve tek seri üretim SuperSport motora da sahip.

Azgın boğaların amiral gemisi +350 km/h 1.015 HP’lik 6,5 litrelik V12 ortadan motorlu Revuelto ve +312 km/h 800 HP’lik çift turbolu 4,0 litrelik V8 motorlu süper SUV Urus SE dahil olmak üzere tam hibrit ürün serisine katılan Temerario, küresel lansmanıyla aynı anda, Roblox'taki resmi tasarım ve sürüş deneyimi Lamborghini Lab'da da sanal olarak ilk kez sahneye çıktı. Sanal ortamda, Lamborghini’nin Ad Personam stüdyosundan renkler ve seçenekler kullanarak kendi Temerario’nuzu özelleştirme ve sanal piste çıkarma uygulamasına da milyonlarca otomobil meraklısı ve özellikle de rakip markalardan mühendislerin katıldığı tespit edilmiş.

Sıkıştırma oranı 1: 9,3 olan V8 Bi-Turbo Hot-V 4.0 litrelik motorun 90 mm çap ve 78,5 mm storklu silindirleriyle tam 3.995,2 santimetreküp sia hacminden 9000-9750 1/min devir arasında 800 beygir gücü çıkarılırken, 3 elektrik motorun desteğiyle maksimum gücün ICE+EE kombinasyonuyla 920 HP olduğu açıklanıyor. Maksimum tork ise içten yanmalı kısımda 4000-7000 devirler arasında 730 Nm olduğu belirtiliyor. Sıvı soğutmasında yüksek voltajlı HV bileşenleri için özel devreye sahip motorun yönetim sistemi ise, merkezi DI… Kuru karter Bosch yağlama sisteminden başka otomatik şanzımanı da çift debriyajlı 8 vitesli olarak tercih edilmiş. Şarj edilebilir hibrit sistemi, yüksek özgül güçlü kese tipli hücreli lityum iyon batarya, P1 eMotor jeneratör, 3.500 devirde 220kW ön e-aks olarak geliştirilmiş. Böylece 343 km/h maksimum hız, 0-100 km/h için 2.7 saniyede akselerasyon, 100-0 km/h frenlemede 32 metre gibi müthiş değerlere ulaşılmış.

2.658 mm dingil mesafesi üstündeki 4.706 mm uzunluğunda, aynalar hariç 1.996 mm aynalarla 2.246 mm genişliğinde ve sadece 1.201 mm yüksekliğindeki tümüyle aluminyum 1.690 kg ağırlığındaki gövdeyi önde 255/35 ZR20 arkada 325/30 ZR21 lastiklerin takılı olduğu önde 20x9J ve arkada 21x11.5J jantlar taşıyor. CCB Plus yani yepyeni karbon seramik önde 410x38 mm arkada 390x32 mm disk frenler, önde 10 arkada 4 aluminyum pistonlu monoblok kaliperlerle fikse edilmiş.

ALTIGEN DETAYLAR GÖZE ÇARPIYOR

1,84 kg/HP oranıyla nasıl bir dinamizm sunacağını tahmin etmenin hiç zor olmadığı Temerario’yu Huracan ile karşılaştırarak, Lamborghini’nin hangi yöne direksiyon çevirdiğini de çok daha iyi anlayabiliriz…

139 mm daha kısa ve arkadan itişli 1.380 kg’luk Huracan’dan yüzde 20 daha pahalı olacak olan dört çekerli Temerario, 1.680 kg ile ağırlıkta yüzde 20 fazlası var… Gövdenin torsiyonel rijiditesinin de yüzde 20 sıkılaştırılmış olduğu da, teknik dökümanlarında okunuyor… 7-ileri DCT şanzımanıyla 325 km/h maksimum hız ve 3,2 saniyelik 0-100 km/h hızlanmalı Huracan’daki 5,2 lt V10 565 Nm 640 HP’lik motoruna karşılık 8-ileri DCT şanzımanıyla 343 km/h maksimum hız ve 2,7 saniyelik 0-100 km/h hızlanmalı Temerario, Lamborghini’nin ilk düz düzlem “flat-plane” kranka sahip 4.0 lt TwinTurbo V8 içten yanmalı moturu ve her biri 15 kg ağırlığında üç e-motoruyla 920 HP ve 1030 Nm!.. Bu arada Temerario’daki elektrik motorlarının ikisi önde ve biri arkada şanzımana bağlı olarak turbo boşluğunu minimize etmek üzere çalıştıklarını da belirtelim. Böylece tümüyle yeni bir Lamborghini modeli olarak hazırlanmış Temerario’nun Revuelto’dan sadece 100 beygir güçsüz ve sadece 0,2 saniye yavaş olduğunu da hatırlatalım… Diğer yanda tüm tasarımında altıgen detayların görüldüğü, ismini aldırışsız veya atılgan olarak tercüme edebileceğimiz Temerario, yeşil renkli Allegerita paketinde 25 kg daha hafifletme ve geliştirilmiş downforce da sunuyor.

Sonuçta; Temerario’nun aslında Huracan’ın yerine değil de, sanki yepyeni bir segmente doğru yola çıkan bir model olduğunu söylememiz daha doğru olacak.