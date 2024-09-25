Bana arkadaşını söyle…

TUNÇ DİPTAŞ

Geçen günlerde katıldığım bir toplantıda bana şu soru soruldu: “Bugün bulunduğun noktaya seni getiren en önemli etken nedir?” Hiç tereddüt etmeden cevap verdim: “Hayatım boyunca kaliteli insanlarla kurduğum bağlar ve bu bağları güçlendirmek için gösterdiğim çaba.” İşte beni ben yapan, yolumu şekillendiren en büyük etken buydu.

Başarılı olmak mı istiyorsunuz? Zenginliği mi hedefliyorsunuz? İyi bir girişimci olmayı mı hayal ediyorsunuz? Şirketinizin kârını artırmanın yollarını mı arıyorsunuz? İyi bir lider olmanın sırlarını mı keşfetmek istiyorsunuz? Ya da zorlu zamanlardan güçlenerek çıkmanın formülünü mü merak ediyorsunuz?

Bu tür sorular aklınızı meşgul ediyorsa, size verebileceğim en güçlü tavsiye, kaliteli ilişkiler kurun ve bu ilişkileri derinleştirin. Başkalarının hayatlarına dokunabiliyor, onlarla samimi bağlar kurabiliyorsanız, sadece bir değil, on adım öndesiniz demektir. İş ve hayatta gerçek başarı, etrafınızdaki insanlarla kurduğunuz anlamlı ilişkilerden geçer.

İnsanları seçerken dikkat edebileceğiniz bazı önemli noktaları şöyle özetleyebilirim:

1. Etrafınızdaki insanlara hayranlık duyuyor musunuz?

Çevrenizde karizmasıyla sizi etkileyen, enerjisiyle sizi büyüleyen, yanında olmaktan keyif aldığınız, hayran olduğunuz insanlar var mı? Bu hayranlık, onların konuşma tarzlarına, duruşlarına, sorunlara yaklaşma biçimlerine ya da günlük hayatlarını idare ediş yöntemlerine duyulabilir. Hayallerinize ulaşmak için, hedeflerini gerçekleştirmiş, sizi motive eden kişilerle beraber olmak, sizi istediğiniz noktaya daha hızlı götürecektir.

2. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyorlar mı?

Çevrenizdeki insanlar, dünyaya bakış açınızı doğrudan şekillendirir. Sürekli vakit geçirdiğiniz beş kişiden biri ya da ikisi sürekli olumsuz düşünüyorsa, olaylara hep bardağın boş tarafından bakıyorsa, zamanla siz de benzer bir düşünce tarzına yönelirsiniz. Bu yüzden, hayatınızda sizi motive eden, enerjinizi yükselten ve hayata pozitif yaklaşan insanlara yer açın.

3. Kişisel gelişim dünyasında bir guru olarak kabul edilen Jim Rohn der ki “İnsan, en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır.” En çok vakit geçirdiğiniz beş kişinin hangi özelliklerini ve alışkanlıklarını örnek aldığınızı, hangilerini ise beğenmediğinizi not edin. Bu egzersiz, farkındalığınızı artırmanıza yardımcı olur ve hangi davranışları modellemek, hangilerinden uzak durmak istediğinize bilinçli bir şekilde karar vermenizi sağlar.

Aldığımız kararların yalnızca yüzde 10’unu bilinçli bir şekilde alırken, geri kalan yüzde 90’ını bilinç dışı zihnimiz yönlendirir. Bilinç dışı, sürekli olarak arka planda çalışarak bilgi toplar ve bu bilgileri ileride kullanmak üzere depolar. Çevremizdeki insanların söylemleri, davranışları ve alışkanlıkları da bu şekilde farkında olmadan kayıt altına alınır ve ilerleyen zamanlarda düşüncelerimize, kararlarımıza yansır. İşte tam da bu nedenle, hangi alanda gelişmek istiyorsanız, o alanda başarılı olmuş insanlarla vakit geçirmek büyük önem taşır.

Zengin olmak istiyorsanız, parayı yönetme konusunda ustalaşmış insanlarla bir araya gelin. Girişimci olmak istiyorsanız, pek çok fikir üretip kendi şirketlerini başarıyla kurmuş girişimcilerle vakit geçirin.

Sağlıklı bir yaşam istiyorsanız, sağlıklı beslenmeyi hayat felsefesi haline getirmiş ve her gün düzenli spor yapan kişilerle birlikte olun.

İlham veren, çalışanlarının gelişimine katkıda bulunan bir lider olmak istiyorsanız, bunu başarmış liderlerin çevresinde bulunmaya özen gösterin.

Zorlu zamanlardan güçlü bir şekilde çıkmanın yollarını öğrenmek istiyorsanız, bu deneyimi yaşamış ve hayat tecrübesi olan kişilerin yanında olmaya gayret edin.

Mutlu olmak istiyorsanız, mutlu insanlarla bir araya gelin.

Zamanla, farkında bile olmadan hayat standardınızın yükseldiğini ve kendinizi geliştirmek istediğiniz alanda adım adım büyüyüp geliştiğinizi fark edeceksiniz.