“Ben müziğimin evrenselliğini seviyorum”

ZEYNEP TOKER

R&B, pop ve oryantalist ezgileri harmanlayan müziği ile alternatif sahnenin en dikkat çeken isimlerinden Kardelen, yeni albümü Habibi ile lansman konserlerine devam ediyor. Bu albüm aslında Kardelen’in, çocukluk hayali olan oryantal dansçı olma isteğini ortaya koyduğu bir dünya. 10 parçalık albümün 9’unda Kardelen’in imzası var. Gerek şarkıların tınıları, gerek görsel dünyasıyla orijinal bir işle karşımızda. Kardelen’in renkli sahnesini izlemeyen varsa, 26 Nisan’da Salon İKSV sahnesinde olacak. Öncesinde müzisyenle albümünü konuştuk.

Daha önceki röportajında bir dünya kurup, tarzından nesnelere, hislerden renklere en ince ayrıntısına düşündüğünde tamamlanmış hissettiğinden söz ediyorsun. Bu albümle dediğini yaptığını görüyoruz. Habibi evreni nasıl kuruldu, kafanda nasıl bir dünya vardı ve ne kadarı albüme, tarzına yansıdı?

Persona özellikle çocukluğumdan, çocukluğumda hoşuma giden müziklerden, eğitimimden ve o dönemki hayallerimden beslendi. Sahneye çıktığım ilk gün hissettiğim heyecanı bir personaya çevirme fikri zamanla gelişti. ‘Habibi’ aslında o anlarda yaşadığım bütün genel duygu birikimime verdiğim isim. Albüm onun hissiyatları ve genel duygu akışı olduğu için tarza yansımadı, tarzı tam olarak bu oluşturdu.

Albümün bu ara Spotify’da en çok dinlenen ilk 3 şarkısı ‘Kaşmir’, ‘Kumar’ ve ‘İhya’. İkisi düet, biri solo parça. En az dinlenen şarkı ise ‘Geride’. Eminim albümde en çok dinlenecek şarkılara dair aklında tahminler vardır. Tuttu mu? Geride parçasının hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünüyor musun?

Albümde en çok Kaşmir’in dinleneceğini ön göremedim açıkçası. Bir fikir bulutu vardı genel ama tabii ki bu dinleyicinin kararı oluyor, bu bilinçteyim. ‘Geride’ albüme yaptığım ilk şarkıydı. Süreç içerisinde müzikal olarak inanılmaz beslenmiş güçlü bir şarkı olarak görüyorum, az dinlenmesi çok da önemli değil bu noktada. Teklilerin daha revaçta olduğu ve albümlerin eski değerini yitirdiği bir dönemde albüm yapma fikri çok dinlensin diye olmuyor maalesef. Ben önümdeki koca sürecin ilk albümünde müzikal olarak doygun ve kendimi mutlu ettiğim bir albüm yapmak için uğraştım daha çok. Sahnede kendimi en gösterebildiğim şarkılara albümde yer verdim.

Albümde oryantalist melodiler, batı yaylıları, R&B sound’ları, perküsyonlar ve tınılar var. Ama en çok dinlenen şarkılar diğer parçalara göre daha az oryantalist melodi barındırıyor. Sence dinleyicin seni daha çok R&B tarafında görmek istiyor olabilir mi? Veya bir alışma süresi mi gerekiyor inşa ettiğin bu dünyaya?

İlk şarkım ‘Ceketin Bende Kaldı’ sonrasında bir R&B vokal olarak değerlendirildim, bence bunun çok büyük bir etkisi var. Henüz 22 yaşında ve sektöre yeni girmiş olmanın kafamda bir rahatlığı var. Müzikal pergelimi açabildiğim kadar açmak ve mutlu olduğum müziği ‘Kardelen’le birleştirip kitleme o şekilde duyurmak şu an hoşuma gidiyor. Kültürel olarak değerlendirmek yerine daha siyasi ve politik olarak bakılan bazı kültür müziklerine karşı sempati duyulması zor olabilir. Ben müziğimin evrenselliğini seviyorum.

‘Nerede’ parçasının animasyon klibi Sinan Kutluay imzalı. Biraz background’undan söz eder misin? Klibin çizim sürecinde senin Kutluay’a aktardığın hisler, bilgiler ne oldu?

‘Nerede’ animasyon klip için çok arabesk kalabilecek bir şarkıydı, albümdeki diğer şarkılara göre. Ama Sinan’la gerçekten bir sürü senaryo yazdık. Çok tatlı fikirler daha sindirilebilir hale getirilerek son haline ulaştı. Bundan önceki kliplerimin oryantal ve tutkulu yanlarına bundan sonraki kliplerimde de yer vereceğim için, ‘Nerede’ klibini tüm şarkılara, albümdeki tüm emektarlara, tüm müzisyenlere bir selam vererek değerlendirmek istedik.

Sözlerinde imzan olmayan tek şarkı ‘Şarj’. Mabel Matiz’e ait. Nedir bu şarkının albüme giriş hikayesi?

Mabel ile sık sık birbirimize yaptığımız şarkıları atar yorumlarız. Şarj da onlardan biriydi ve beni ilk dinlediğim andan itibaren hemen ele geçirdi. Bir gece bana şarkıyı göndermişti ve sabaha kadar dinleyip hayaller kurduğumu hatırlıyorum. Mesleğimi bana sevdiren ve tutkumu her daim bana kendi tutkusuyla hatırlatan sevgili Mabel’in, albümde bir şarkısı bulunmasının yeri çok ayrı o yüzden.

Yeni bir klip gelecek mi?

Şarkı klibi gelmeyecek ama lansman konserimizden şarkıların live versiyonlarının kliplerini çok yakında izlemeye başlayacağız.

Çocukken dansöz olmak isteyen Kardelen, bugün albümünü, kıyafetlerini ve kliplerini görse nasıl hissederdi sence?

Asla onun ben olduğuma inanmazdım. Klasik müzik eğitimim çok yoğundu ve hayatımın büyük bir bölümünü kapsıyordu. Bir piyanist ya da klasik müzikçi olacağıma emindim hatta başka bir fikrim hiç yoktu. Bunlar çok Amerikan kültür ve Disney’de bir dizide izleyebileceğim fikirlermiş gibi geliyordu o zamanlar. Kesinlikle çok mutlu olurdum.

Bir Instagram post’unun altına “Eskiden ne güzel çıkma teklifi vardı ama artık ‘biri olacaksa o sensin habibi’ diyoruz” yazmışsın. Çıkma teklifin hayatımızdan çıkması aşk hayatımızı nasıl etkiledi sence?

Bu konu hakkında tek çaresiz kişi ben olamam. Günümüz ilişkilerini takip edemiyorum ve yalan değil biraz canımı sıkıyor.

Lansman konserleri devam. Peki, sırada neler var?

Bu sene ‘Habibi’ bir başlangıç. Üretimimin bol olduğu, sahnelerde bunları beraber deneyimlediğimiz bir süreç bekliyor hepimizi.