Benim için tek hedef var: Dünya şampiyonluğu!

HELİN KAYA

Motor sporlarına olan tutkunuzu oldukça küçük bir yaşta keşfetmişsiniz. Nasıl başladı her şey sizin için?

Ben doğduğumda babam hala yarışıyordu ve aynı zamanda Atölye Kazaz WRC’de farklı ülkelerden pilotlara hizmet veriyordu. Ralli sporunun içine doğdum diyebilirim. O dönem hem Türkiye’deki yarışlarda hem de WRC’nin koşulduğu pek çok ülkede henüz kucakta da olsam vardım. Annemin bana bakmaktan yorulduğu anlarda mekanikler yardıma koşuyormuş. Evde bu spora ait pek çok şey vardı. Kupalar, kasklar, benim oynamaktan asla sıkılmadığım WRC otomobillerinin limitli üretilen birebir model oyuncakları… 4 yaşımdayken de motocross eğitimim başlamıştı. Hafızamdaki ilk anı ise sanırım 5-6 yaşlarımdayken babamla beraber izlemeye gittiğim bir yarış anına ait. Yarış izlediğimiz noktanın hemen önünde bir ralli otomobili yoldan çıktı ve takla attı. Babam ve diğer izleyiciler aracı çevirmek için hemen yardıma koştular ve ben babamla izlediğim yerde tek başıma kaldım. Aslında biraz korkmuştum da ama bu sporu çok sevdiğimi ve adrenalinin nasıl bir duygu olduğunu bence ilk orada hissettim, o anki heyecanımı hiç unutmuyorum.

Babanız Ercan Kazaz’ın bir rol model sanırım sizin için?

Babam, dört kez Türkiye Ralli Şampiyonu, bir kez Balkan Şampiyonu olmuş, bu sporun efsane isimlerinden. Benimle aynı yaşlarda bu spora başlamış ama ilk şampiyonluğunu 27 yaşında elde etmiş. Bu spora başlamamda, gelişmemde ve şampiyonluğumda çok büyük emeği var. İnsan olarak evet ama bir sporcu olarak idolüm değil. Zaten bir pilot olarak rol modelim yok. Her pilot benim rakibim, bu babam da olsa benim için aynı. Ama tatbikî izleyeceğim yolu çizen ve sıkıştığım yerlerde bana yön gösteren babanın Ercan Kazaz olması büyük bir şans.

Bu konudaki iletişiminiz nasıl babanızla?

Babam her zaman iyi bir stratejist ve bütün bu yolları bana açan iyi bir mentor. 4 yaşımdan itibaren motor sporlarının farklı dallarında eğitim aldım. Motocross, Karting ve Pist eğitimlerim için her zaman benim en iyi hocalarla çalışmamı sağladı. Son 4 yılda Avrupa’da farklı şampiyonalarda yarıştım, bunlar benim yaşımdaki bir sporcu için inanılmaz fırsatlar. Bütün bunları babama ve onun yıllar içinde geliştirdiği uluslararası çok değerli isimlerle olan dostlukları sayesinde oldu. Her zaman onu dinlerim ama ben de bu spor için çok çalışıyorum. Sadece kondisyonel ve pratik anlamda değil, entelektüel anlamda da bu spora kendim için yatırım yapıyorum. Onu dinlerim ama sonuçta kendi inandığım yolda devam ediyorum.

16 yaşında Türkiye’nin En Genç Ralli Pilotu olduktan sonra 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ‘şampiyon’ olarak çıktınız karşımıza. Neler hissediyorsunuz?

Bu sezonun ilk yarışı olan Sarıkamış Ralli’nde girdiği ilk yarışı kazanan ilk pilot olmuştum. Bu bana büyük bir motivasyon olmasının yanında büyük bir baskı da hissettirmişti. Ama bugün çok mutluyum. Adımın önüne çok değerli unvanlar eklememi sağladı bu şampiyonluk. Ralli tarihinde bunlarla anılacak olmak beni çok gururlandırıyor. Benim için tüm sezon ‘ilk’lerle doluydu. Türkiye Şampiyonası’nın 7 yarışının 7’sini de ilk kez koştum. Çok değerli tecrübeler elde ettim. Şampiyon olmamın yanında iyi bir rakip olduğumu da herkese göstermiş olmaktan da mutluyum.

Genç yaşta gelen bu büyük başarılar geleceğiniz adına sizi nasıl motive ediyor?

Bu yaşta bunları yapabilmek çok mutlu ediyor beni ama çok daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum. O yüzden yeterli gelmiyor. Yeni rekorlar kırmak istiyorum

Zamana karşı bir yarış sizinkisi… Peki, nasıl hazırlanıyorsunuz?

Yarışlara hazırlanmak için önümüzdeki yarışın karakteristiklerine uygun yerlerde test yapıyoruz. Farklı stratejileri test ediyoruz, bir sürü farklı ayar yapıyoruz arabaya ve o etaplara en uygun sürüş tarzına kendimi adapte ediyorum. Ama bunlarla da bitmiyor. Yarıştan önce geçmiş yılların onboard videolarını izliyorum, etapları tanımaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Gittiğim çoğu yarışı ilk defa deneyimlediğim için büyük bir dezavantajım oluyor tecrübeli rakiplere karşı; onun için bu çalışma çok önemli.

Yarış öncesi ritüelleriniz oluyor mu?

Ritüellerim var ama detaylarını söylemem. Her yarış öncesi yaptığım şeylere dikkat ediyorum ve bazı ritüelleri her yarış ve her etap yapıyorum. Bazı şeylerden de kaçınıyorum. Mesela futbol toplarına dokunmuyorum yarış haftası, kötü şans getirdiğini düşünüyorum.

Dünyanın birçok yerinden teklif alıyor olmalısınız. İlerisi için ‘burada olmalıyım’ dediğiniz bir yer var mı?

Ben 14 yaşından itibaren Avrupa’da ulusal ve uluslararası şampiyonalarda yer aldım. Bu nedenle uluslararası motor sporları arenasında bir bilinirliğim var. Son 1 yılda elde ettiğim başarılar takip ediliyor ve yarışmak için birçok ülkeden teklif alıyorum. Ama benim için tek hedef var; o da dünya şampiyonluğu! Bunun için doğru adımları atmak çok önemli ve o hedefe ulaşmak için doğru yolu çizmeye çalışıyorum.