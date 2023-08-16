ECE ULUSUM

COKE STUDIO’NUN ikinci sezonunda hayata geçirdiği düet projesi kapsamında, müzik dünyasının yükselen yıldızları Evdeki Saat ve Shae Gill, birlikte yarattıkları yeni şarkı ‘One Love’ı seslendirdi. Şarkıyı eğlenceli bir kliple yayınladılar. Evdeki Saat’i hiç bu kadar renkli görmemiştik! Müzisyene bu global deneyimini sorduk.

Coke Studio’da yer alan sanatçılar arasında olmak sizin için ne anlama geliyor?

Gurur verici oldu. Coke Studio’da yer almak her sanatçı için heyecan verici bir deneyim. Özellikle global bir marka ile iş birliği yapmak, kendimi daha özel hissetmemi sağladı.

Shea Gill ile çalışmalar sürecinde birbirinize neler kattınız?

Shea sayesinde Pakistan müzik kültürü ile ilgili birçok şey öğrendim. Ayrıca Coke Studio ile ilk defa başka bir sanatçı ile ortak bir proje üzerinden çalışma imkanım oldu. Bunun hem birçok güzelliği hem de yer yer zorluklarını da keşfettim. Bu projeyle birlikte ayrıca global bir projede farklı bir dilde şarkı söyleme tecrübesini de ilk defa edindim. Bu benim için benzersiz bir deneyim oldu. Shae’nın da benimle benzer duygular paylaştığını düşünüyorum. Bu proje de yer almak ikimiz için de büyüleyici bir deneyimdi.

Mottodan yola çıkarak, sizin için gerçek mucize nedir?

Benim için gerçek mucize, üzerine çalıştığınız, emek harcadığınız, kafanızda tasarlayarak elinizden geleni yaptığınız şeyin gerçekleştiği andır.

Instagram’da daha çok İngilizce şarkı yapmanızı isteyen hayranların olduğunu gördüm.

Bu konuda uzun zamandır girişimlerim var. İnsanlar beni ‘Evdeki Saat’ projesiyle biliyor ve şu ana kadar diğer taraflarıma rastlamamış olmaları da çok normal. İngilizce şarkı yapmak hayranlarımın hayali kadar benim de hayalim diyebilirim. Kim bilir, belki bir gerçek mucizeyi de bu konuda yaşarım. O büyüleyici anı heyecanla bekliyorum.

Şarkının sound’u şarkılarınızdan epey farklı. Bu tarzı sevdiniz mi?

İleride benzer sound’lar görür müyüz? Doğru proje ve zamanlama olduğu sürece yeni projelere açığım. Aslında bu sound’lar da hepimizin duyduğu, hakim olduğu sound’lar. Senin de dediğin gibi daha önce bu tarz bir sound denememiştim, benim için ilk oldu ama hoşuma gitti. Yakın dönemde bu tarz bir planım yok fakat müzikal yolculuğumda yer yer böyle soundlara dokunabilirim.

Kariyerinizde hızlı adımlarla ilerliyorsunuz. Müzik sektörüne ilk adım atan halinize bugün ne tavsiye verirdin?

İçeride her şey dışarıya yansıyandan daha yavaş ilerliyor aslında. İlk halime söyleyebileceğim tek şey: “Bozma, devam et.”

Gündemdeyken sorayım. Barbie filminin mi yoksa Oppenheimer filminin mi müziklerini yazmak isterdiniz?

İkisini de ortalık sakinleşince izleyeceğim. Uzaktan bakınca Oppenheimer gibi geliyor ama izlemeden bilemem. Serdar Akar filmlerine de güzel müzik yapardım.

2023 sonbahar ve kış planları neler? Bizi neler bekliyor?

2023’ün ikinci yarısında bol bol yeni şarkımız olacak. Geçtiğimiz dönemde gerek kendi parçalarımı, gerekse proje albümler için yeniden yorumladığım parçaları bitirdim. Güzel şeyler bizi bekliyor diyebilirim. Takipte kalın!