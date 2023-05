Berklee’de bir türkü depremzedelere ses oldu

Hilal SARI

Boston’da, ABD’nin en prestijli çağdaş müzik okullarından biri olan Berklee College of Music’te, 25 farklı ülkeden 100 genç sanatçı ve bir anlatıcı, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için Kemal Oksal ve Yağmur Soydemir’in önderliğindeki ‘Türkiye’deki Depremzedelere Yardım Projesi’ adı altında bir araya geldi.

MÜZİK DİREKTÖRÜ VE ORKESTRA ŞEFİ KEMAL OKSAL

Bengisu Önal’ın proje yönetimi ve Ersin Koçal’ın ise medya işbirliğini üstlendiği bu dev ekip, deprem coğrafyasından seçilmiş olan ‘Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar’ isimli türküyü Türkçe olarak seslendirdi. Yöresel türkünün icrası için, eserin aranjörlüğünü Yağmur Soydemir üstlenirken, müzik direktörlüğü, orkestra şefliği ve eserin orkestra uyarlamasını ise Kemal Oksal gerçekleştirdi.

ANLATICI YOUTUBE’DAN TANIDIĞIMIZ BARIŞ ÖZCAN

Bilim, teknoloji, felsefe, sanat gibi çeşitli konularda zengin ve kaliteli içerikleriyle YouTube’da önemli bir (6,3 milyon) takipçi kitlesine sahip Barış Özcan ise esere İngilizce anlatıcı olarak katkı sağlıyor. Anlatıcının dilinin İngilizce olmasının nedeni, projenin deprem felaketinde hala yardıma ihtiyaç olduğu konusunda dünya genelinde farkındalık yaratmayı amaçlaması. Depremin ardından bilimsever yayıncılarla bir araya gelerek kesintisiz 100 saat yayın yapan ve bölgeye bağış toplayan Özcan şöyle anlatıyor projeyi: “Türküler yaşanan olayları hatırlamak için söylenir. Kendi kültürünü, tarihini, yaşam tarzını, inançlarını, değerlerini, duygularını müzik ve sözlerle anlatır. İşte bu amaçla depremin etkilediği o geniş coğrafyadan bir türkü seçildi. Bir senfoni orkestrası, bir koro, solistler, dünya enstrümanları, bir orkestra şefi ve bir anlatıcı bir araya gelerek Türkiye ve Suriye’yi etkileyen o büyük deprem hakkında tüm dünyada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.”

19 MAYIS 19.19’DA YAYINA GİRDİ!

Aynı zamanda bir bağış kampanyası olan bu projenin nihai sanatsal çıktısı, Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar türküsünün Berklee College of Music öğrencileri tarafından icrası. 4 dakika 38 saniyelik bir YouTube videosu olan bu kayıt, Berklee’nin kurumsal sayfasında ve Barış Özcan’ın YouTube kanalında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda tam olarak 19.19’da yayına girdi!Orkestra şefi Kemal Oksal, genç sanatçılara projenin nihai amacını anlatırkan şöyle diyor: “60 binden fazla insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası evlerini kaybetti. Ve herkes unuttu. Amacımız bir farkındalık yaratmak. ‘Biz unutmadık’ demek.” Barış Özcan ise bir türküyü neden çok sesli müziğe uyarladıkları üzerine şunları söylüyor: “Çünkü çok sesli müzik, insanlığın ortak dilidir. Bu dili konuşan herkes, farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan, farklı yaşamlardan gelse bile, aynı duyguları paylaşabilir. Müzik insanların birbirine dokunabildiği, birbirini anlayabildiği, birbirine yaklaşabildiği bir köprüdür. Çok sesli müzik hayatın kendisine bir alegoridir. Tıpkı bir toplumda olduğu gibi herkesin kendine has bir rolü ve önemi vardır. Herkesin. Her sesin. Her sözün.”

BAĞIŞIN TAMAMI AFET PLATFORMU’NA GİDECEK

TPF’nin Türkiye Deprem Yardım Fonu bağış kampanyasında toplam hedef 12,5 milyon dolardı. 23 Mayıs itibariyle 12 milyon dolar aşıldı. 655 bin dolara yakını Berklee College of Music öğrencileri ve Barış Özcan’ın da dahil olduğu bu proje aracılığıyla toplandı. TPF’nin kampanyasına Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya, uzay alanında en yenilikçi şirketlerden biri olarak kabul edilen Sierra Nevada Corporation’ın sahipleri Eren ve Fatih Özmen de toplamda 2 milyon dolar bağışla önemli bir destek verdi.

PROJENİN MUTFAĞI BELGESEL OLDU

25 ülkeden 100’ü aşkın genç sanatçı ve eğitmenin Kemal Oksal ve Yağmur Soydemir tarafından ‘Türkiye’deki Depremzedeler İçin Yardım Projesi’ adı altında bir araya geldiği projenin nihai çıktısı kısa bir YouTube kaydı olsa da, bu eserin arkasında iki aya yakın emek, düzenleme, orkestrasyon ve haftalar süren provaların yapıldığı büyük bir hazırlık süreci var. Barış Özcan, YouTube kanalında bu projenin mutfağını da muhteşem şekilde fotoğraflayabilmiş. “25 ülkeden 100 genç neden bir araya geldik?” başlıklı mini bir belgesel de yayınlandı.