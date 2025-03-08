Beş adımda dolapta stil detoksu

ALEXANDER KOKOSKERIIA

MOTİVASYONUNUZ TAM

Nihai gardırop detoksunun ilk adımı niyetinizi belirlemekle başlar. Dağınıklığı bir angarya ya da gereksiz harcamalardan dolayı kendinize ceza olarak düşünmeyin; bunun yerine bu önemli işleme, kendinize verdiğiniz bir tür özel hediye olarak bakmaya çalışın. Bu hediye, ister giyinmeyi daha hızlı ve daha az stresli hale getirmek, ister evinizde alan yaratmak, ister her açtığınızda içinizi neşeyle dolduran bir dolaba sahip olmak olsun.

ÖNCELİKLE HER ŞEYİ ASKILARINDAN ÇIKARIN

Mümkünse bütün bir günü kendinize ayırın. Ne kadar toplu olsanız da kapsamlı bir temizliğin düşündüğünüzden daha uzun süreceği garanti... Birçok insanın aksine, her şeyi tek seferde çıkarmanıza gerek yok, sırayla ve düşünerek düzenleyin. Mesela, genellikle dolabınızda çokça olan tişört, pantolon veya triko gibi parçaları tek tek ele alın. Askılarından çıkarın, çünkü altında ne gizlendiğini bilmeniz gerekir. Ve yatak odanızın kaçınılmaz olarak dönüşeceği karmaşayı kucaklayın; korkmayın, bu işlem geçicidir.

DEMİRBAŞ PARÇALARI BELİRLEYİN

Gardırop detoksuna sağlıklı bir başlangıç için kişisel stil analizinizi yapın. Vücut tipinize, şeklinize, ölçünüze artık uygun olmayan, eskimiş ve parçalanmış kıyafetlerden hemen kurtulun. Daha sonra kalan tüm parçaları ürün kategorilerine ayırın. Gardırobun demirbaşı olan bazı kilit parçaları elinizde tutmaya özen gösterin. Özellikle birkaç kombinle uyum içinde olabilecek gömlekler, basic tişörtler, polo yakalar ve zamansız jean’lerden vazgeçmenize hiç gerek yok. Günün sonunda bir boy aynası karşısında tüm kombinlerinizi giyerek, tüm parçaları tekrar gözden geçirin.

KİLİT SORULARI

Kıyafetleri tasnif edemememizin en önemli nedenlerinden biri, onların mali değeri ve fiyat etiketiyle ilişkilendirebileceğimiz suçluluk duygusudur. Her ne kadar kıyafetlerin değerinin nasıl göründüklerine bağlı olduğunu düşünsek de herhangi bir eşyanın gerçek değeri bize nasıl hissettirdiğidir. Kendime her zaman sorduğum birkaç soru var: ‘Bu parça kendimi iyi hissetmemi sağlıyor mu?’ ‘Vücuduma tam oturuyor mu? ‘Geçen yıl bu takım elbiseyi kaç kere giydim?’ ‘Bununla giyebileceğim başka parçalar var mı?’ Bu sorulardan herhangi birinin cevabı hayır ise muhtemelen o parçaya gardırop detoksu tekniği sayesinde veda etmenin zamanı gelmiş demek.

KENDİNİZE YENİ KOMBİNLER YAPIN

Gardırop detoksu size sadece yer açmaz aynı zamanda ihtiyaçlarınızı ve değişen zevklerinizi gözden geçirme imkanı sunar. Bu da idealinizdeki gardırobu yaratmak için size bir şans verir. Artık tüm kıyafetlerinizi tek tek incelediniz, ihtiyacınız olmayacak parçalardan kurtuldunuz. Bu ne demek? Bahar stilinizi oturtmak için alışverişe çıkmanız gerekiyor. İşte gardırop detoksunun en keyifli yanı şimdi başlıyor. Yeni sezona dair aradığınız her şeyi bu işlemi uygulayarak takip edebilirsiniz. Fakat listenizi belirlerken kısa sürede başa dönmemek için istediklerinizden daha çok ihtiyacınız olanlara odaklanmalısınız. Ve unutmayın ki, bir kıyafeti satın almadan önce en az üç kıyafetle birlikte giyip giymeyeceğiniz düşünün. Biliyorum, yıllardır, hatta onlarca yıldır eliniz de tuttuğunuz kıyafetlere veda etmek zor olacak. Ama nihai sonucu düşünün, kesinlikle uğraştığınıza değecek!