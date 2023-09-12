Beyaz Ekran’ın yeni sürprizleri

Canan Demiray

Aileni seç

Baskıcı anne-oğul ilişkileri, yok sayılan kız çocukları, aileye kabul edilmeyen kendi de sorunlu psikolog gelinle buyrun Soykan’lara. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder'in yer aldığı ‘Aile’ dizisi heyecan verici bir final yapmıştı, yeni sezonunda da o sofrada bombaların patlayacağı kesin.

Saygıdeğer aile mahkemesi hakimi anne, başarılı avukat baba, okuyup mühendis çıkmış oğlan ve tıp okuyan cici kızlarıyla Yenersoylar bizleri altüst olan ailelerin dertlerine ortak etmişti. Güzide çevresindeki herkes tarafından kandırıldı, travma üstüne travma yaşandı ve yine de delirmeden var gücüyle mücadeleye devam etti. Başarılı oyuncular Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın başrollerinde olduğu ‘Aldatmak’, sürükleyici hikayesiyle izlenmeye değer.

Muhafazakar aileler ve yeni kuşaklar

Kızılcık Şerbeti, muhafazakar ve seküler yaşam tarzını benimsemiş iki benzemez ailenin çocuklarının evliliği ile bir araya gelişini ve bitmeyen çatışmalarını ekrana getiriyor. Herkesin önyargıları var, klişeler de var ancak karakterlerin değişimi özellikle de Nursema’nınki oldukça başarılı. “Sevdiğin biriyle birlikte olmak bu kadar mı zordur?” sorusunu örnekleriyle ekrana getiren, fenomenleşen karakterleriyle ciddi bir kitleye sahip dizi bir trafik kazasıyla final yapmıştı, yeni sezon bakalım kimleri karşımıza getirecek.

Aşk herşeyin, adaletin de üstünde mi?

Ay Yapım imzalı Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan ‘Yargı’, harika olay örgüsüyle pazar akşamlarının bir numarası olmuştu. Adliye koridorlarında başlayan, sürekli çatışma içinde olan avukat Ceylin ve savcının Ilgaz’ın aşkı, sevdikleri için yapmaya kalkıştıkları, kan ve gözyaşı, hiç düşmeyen tansiyon ve aksiyonla iki sezonu geride bıraktı. Sürpriz bir sonla sezonu bitiren dizi akılda kalan sorulara çok yakında yanıt vermek üzere dönüyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Eren komiseri canlandıran usta oyuncu Uğur Aslan ekranın en sevilen triolarından biri olabilir.

HANDE ERÇEL VE BURAK

DENİZ YENİDEN BİR ARADA

Ülkenin en ünlü haber spikerlerinden Kenan ve gözü pek savcı Leyla’nın yolları vahşi bir cinayet ardından kesişmek üzere. Aşk, adalet, cinayet ve sürpriz elementlerle dolu bir yapım olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Bambaşka Biri’ Hande Erçel ve Burak Deniz’i yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un yaptığı dizinin senaryosu ‘Poyraz Karayel’ ve ‘Maraşlı’ gibi başarılı dizilerden tanıdığımız Ethem Özışık’ın kaleminden. Sezonun en merak uyandırıcı işlerinden biri olarak 11 Eylül’de ekranda.

Gözümde canlanır koskoca mazi

Dönem dizi sevenlere müjde, ‘Dilek Taşı’ ile 1980’lere dönüyoruz. Mustafa, ailesini korumak isterken hapse düşüyor, eşini de kaybedince geride bıraktığı kızı Cemre varlıklı bir aile olan Ronalar tarafından evlat ediniliyor. Baba-kız yeniden bir araya gelebilecek mi? Küçük Cemre’yi neler bekliyor? Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil gibi başarılı isimlerden oluşan kadroya sahip dizi perşembe akşamları Kanal D ekranlarında olacak.

Kapadokya’da Gülsoy’lara misafiriz

ATV’nin yeni dizisi “Safir”, Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoyların hikayesini anlatıyor. Baba yıllar önce ölmüş, büyük oğlan Ateş Amerika’dan dönüyor ve otoriter dede işlerin başında üç oğlandan en büyüğü olarak onu görmek istiyor. Ancak bir de aşk hikayesi var ve yaşanan büyük bir trajediyle dengeler iyice altüst oluyor. Pazartesi akşamları ATV’de yayınlanmaya başlayan dizide İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ve İpek Tuzcuoğlu başrollerde.

TV8’de iki yeni dizi yolda

Reytingleri yüksek başarılı yarışma programlarıyla izlenen TV8 Kızım, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda gibi başarılı dizilere ev sahipliği yapmıştı. Kasım ve Ocak aylarında iki diziyi izleyicilerle buluşturmayı planlayan kanalın yapımlarından biri Kaan Yıldırım, Buse Meral ve Nazan Kesal gibi başarılı oyuncuların rol alacağı “Aşka Düşman” olacak.

StarTV’de üç yapım üstüne üç yeni yapım

OGM Pictures Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam gibi başarılı yapımların yanısıra, Star TV için üç yeni dizi daha hazırlıyor. Kırmızı Pelerin, Saplantı ve Saklambaç yakın dönemde yine ekrana gelecek.