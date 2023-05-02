Biden’ın kampanyası işçi liderinin torununa emanet

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 yılında yeniden ABD Başkan’ı olmak istiyor. Seçim kampanyasını ise bir kadına emanet etti. Kıdemli Beyaz Saray Danışmanı Julie Chavez Rodriguez, sıra dışı bir danışman olarak değerlendiriliyor. Bunun birçok nedeni var. En dikkat çeken özelliklerinden biri ise, Amerikalı işçi lideri César Chávez ve Amerikalı işçi aktivisti Helen Fabela Chávez’in torunu olması.

ÜNLÜ AİLE KÖKLERİ

Julie Chavez Rodriguez, ünlü işçi lideri Cesar Chavez ve işçi aktivisti Helen Fabela Chavez’in torunu. 1960’lar ve 1970’lerde tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadele eden Meksikalı-Amerikalı sivil haklar aktivisti Cesar Chavez, örgütlü emek ve sol çevrelerde bir simge olarak değerlendirilen bir isim.

Biden başkan olduğu ilk günden bu yana Oval Ofis’teki masasında Chavez’in bronz bir büstünü gururla sergiliyor. Büst kendisine bizzat Chavez’in oğlu Paul tarafından hediye edildi. Geçtiğimiz ay ise First Lady Jill Biden ve Julie Chavez Rodriguez, Beyaz Saray Gül Bahçesine Cesar Chavez anısına bir gül diktiler.

GENÇ BİR AKTİVİST OLARAK TUTUKLANDI

Rodriguez çok küçük yaşlardan itibaren bir aktivist olduğunu sık sık dile getiriyor. Kaliforniya’nın Central Valley bölgesinde büyüyen ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde eğitim gören Rodriguez, çocukken mitinglere katılmış ve dedesinin tarım işçileri için verdiği mücadeleyi sürdürerek toplumsal yardım faaliyetlerinde önemli sorumluluklar üstlenmiş.

Hatta New York Times’ta yer alan bir habere göre, Rodriguez bir keresinde yerel bir süpermarketin önünde pestisitlerin tehlikeleri hakkında broşür dağıtırken tutuklanmış. Tutuklandığında sadece 9 yaşındaymış. Rodriguez, 2020’de Bustle dergisine verdiği demeçte, “Etik değerleri koruyabilmek için çok erken yaşta örgütlenmeye maruz kaldım” diyor.

BARACK OBAMA İÇİN ÇALIŞTI

Cesar Chavez 1962’de Birleşik Tarım İşçileri sendikasını kurduktan sonra, sendikanın sloganını “Si se puede” ; yani “Evet yapabiliriz” olarak belirledi. Bu ifade Barack Obama’nın 2008 başkanlık kampanyasındaki ana sloganlarından biri haline geldi.

Rodriguez, büyükbabasının adını taşıyan vakıfta sekiz yıl program direktörü olarak çalıştıktan sonra, siyasete ilk adımını Obama yönetimi sırasında attı. İlk olarak ABD İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan Rodriguez, daha sonra Beyaz Saray’ın halkla ilişkiler ofisinde görev aldı ve Başkan Obama’nın özel asistanı oldu.

KAMALA HARRIS İLE YAKIN BAĞI VAR

Barack Obama, Rodriguez’in çalıştığı tek üst düzey Demokrat değil. Rodriguez 2016’nın sonlarında Kamala Harris’in Kaliforniya’da ABD Senatosu koltuğu için yürüttüğü kampanyanın eyalet direktörü oldu. Harris 2020’de başkanlık için adaylığını koyduğunda ise Rodriguez kampanyanın ulusal siyasi direktörü ve daha sonra da gezici özel kalem müdürü olarak görev yaptı.

DAHA UZUN SÜRE ABD SİYASETİNDE OLABİLİR

Gerçek şu ki, bugün, Biden’ın ilerlemiş yaşıyla ilgili endişeler artıyor. Başkan yardımcısı olarak Harris, onun yerine geçmesi en muhtemel Demokrat olmaya devam ediyor. Bu beklenti, Rodriguez’in uzun süre ABD siyasetinde olacağı anlamına gelebilir…

JULIE RODRIGUES KİMDİR?

1978 doğumlu Julie Chavez Rodriguez, Amerikalı bir siyasi haklar aktivisti. Beyaz Saray Hükümetlerarası İlişkiler Ofisi Direktörü olan Chavez Rodriguez, Amerikalı işçi lideri César Chávez ve Amerikalı işçi aktivisti Helen Fabela Chávez’in torunu. Kaliforniya’da Amerikalı işçi ve sivil haklar aktivistleri ile tanınan bir ailede büyüyen Rodriguez, 2008’den 2016’ya kadar Obama yönetiminde görev aldı. Önce Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı’nda, daha sonra da Beyaz Saray Halkla İlişkiler Ofisi’nde çalıştı. Rodriguez 2016 yılında Senatör Kamala Harris’in eyalet direktörü olarak atandı. 2017’den 2019’a kadar Kamala Harris 2020 başkanlık kampanyasında görev aldı. Rodriguez, Joe Biden’ın 2020 başkanlık kampanyası sırasında Latin halklarına ulaşmak için danışman olarak işe alındı.