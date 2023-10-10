Bilim kurgudan gerçeğe: Geleceğin 10 yeni mesleği

Erdal Kaplanseren

Yapay zeka, robotik ve diğer teknolojilerin yükselişi, sağlık, sürdürülebilirlik, uzay keşfi ve sanal gerçeklik gibi alanlarda yeni mesleklerin doğuşuna işaret ediyor. Digital etik uzmanları, dijital arkeologlar ve yapay zeka sağlık teknisyenleri bu alandaki örneklerden sadece birkaçı.Disiplinlerarası çalışmaların ve pratik deneyimin giderek önem kazanacağı yakın gelecekte talepleri karşılamak üzere müfredatların yeniden düzenlenmesi de kaçınılmaz bir ihtiyaç halini alacak.

Uzmanlar da teknoloji ve insan merkezli rollerin birleşimini öngörüyor. Yuval Noah Harari gibi gelecek bilimciler duygusal zekanın, Elon Musk gibi teknoloji liderleri ise inovasyonun önemini vurguluyor. Hızlı dönüşüm, mevcut mesleklerin geçerliliğini yitirmesi ve dijital uçurum konusunda endişelere yol açarken, yeni alanlarda eşsiz fırsatlar da sunuyor. Gelin, geleceğin mesleklerine yakından bakalım

1. Yapay zeka etik görevlisi

Yapay zeka teknolojisinin geniş kapsamlı benimsenmesiyle, etik sonuçlarına yönelik hassas bir yaklaşım hayati önem taşıyor. Yapay zeka etik görevlileri, AI sistemleri için etik standartları ve yönergeleri geliştirme, uygulama ve sürdürme görevini üstlenecek ve uygulamalarda adil olmayı, hesap verebilirliği ve şeffaflığı garanti altına alacak.

2. İklim değişikliği tersine çevirme uzmanı

İklim değişikliğinin etkileri şiddetlendikçe, çevresel hasarı tersine çevirme konusunda uzmanlaşmış kişilere olan talep artacak. İklim değişikliği tersine çevirme uzmanları, iklim değişikliği etkilerini hafifletmeye ve ekolojik dengeyi geri kazandırmaya yönelik teknolojiler ve stratejiler geliştirip uygulayacak.

3. Uzay habitatı tasarımcısı

İnsanlığın uzayın derinliklerine yaptığı yolculuklar, sürdürülebilir ve yaşanabilir ortamların ihtiyacını artırıyor. Uzay habitatı tasarımcıları, insan ihtiyaçlarını, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak karşılayan, fonksiyonel ve uzay şartlarına uyum sağlayabilen yaşam ve çalışma alanları oluşturma konusunda uzmanlaşacak.

4. Dijital arkeolog

Gelecekte, dijital izlerimiz ilgi odağı olacak. Dijital arkeologlar, geçmiş uygarlıkların sanal kalıntılarını keşfederek, toplumlar, kültürler ve bireyler hakkında içgörüler elde edecek.

5. Biyobaskı mühendisi

3D biyolojik dokuların ve organların yazdırılmasını sağlayan biyobaskı teknolojisi, sağlık sektörünü kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Biyobaskı mühendisleri, bu teknolojiyi ilerletecek ve nakledilebilir organ ve dokular yaratmak için yeni teknikler ve materyaller geliştirecek.

6. Sanal gerçeklik deneyim tasarımcısı

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri evrimleştikçe, sürükleyici deneyimlere olan talep de artacak. Sanal gerçeklik deneyim tasarımcıları, eğlence, eğitim, sağlık ve daha fazlası için zengin, sürükleyici ortamlar ve deneyimler oluşturacak.

7. Kişisel İnternet güvenlik yöneticisi

Hayatlarımız giderek daha fazla dijitalleştikçe, çevrimiçi gizliliğimiz ve güvenliğimiz de tehlike altında. Kişisel İnternet güvenlik yöneticileri, bireyleri siber tehditlerden koruma, dijital kimlikleri yönetme ve kişisel bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlama konusunda uzmanlaşacak.

8. Yenilenebilir enerji danışmanı

Dünya çapında sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş, yenilenebilir enerjinin optimal kullanımına dair uzmanlara ihtiyaç duyuyor. Yenilenebilir enerji danışmanları, bireylere, şirketlere ve hükümetlere yenilenebilir enerji çözümlerini uygulama ve yönetme konusunda yardımcı olacak.

9. Sağlık verisi analisti

Sağlık ve biyometrik verilerin artmasıyla, bu bilgi hazinesini yorumlayacak yetenekli analistlere duyulan ihtiyaç da önem kazanıyor. Sağlık verisi analistleri, sağlık trendleri, hastalık modelleri ve kişiselleştirilmiş tedavi ve önleme stratejilerinin geliştirilmesi konusunda bu veriyi kullanacak.

10.Kuantum bilgisayar programcısı

Kuantum bilişiminin ortaya çıkışı, hesaplama alanında yeni olasılıklar sunacak ve klasik bilgisayarlar tarafından erişilemez karmaşık sorunları çözme kapasitesine sahip algoritmalar ve yazılımlar geliştiren yeni bir programcı türü gerektirecek.